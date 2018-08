2h sáng, anh Ngọc (Sóc Sơn, Hà Nội) đã dậy qua đón vợ sắp cưới tới nhà một thành viên trong nhóm Hanoi Free Photo để trang điểm. Mất hơn 2 tiếng thì quá trình làm đẹp hoàn tất. Đến 6h sáng, đôi bạn trẻ cùng hơn chục thành viên của nhóm nhiếp ảnh từ thiện Hà Nội xuất phát sang một khu đô thị hiện đại chuẩn bị cho buổi chụp hình trong tiết trời se lạnh.

"Hai đứa muốn một bộ ảnh tự nhiên, chân thật nhất nên phải đi từ sớm chụp nắng mới đẹp", chị Quỳnh (30 tuổi), một viên chức thuộc ngành nông nghiệp, chuẩn bị đám cưới vào tháng 12 âm lịch tới cho biết.

Hà Nội ngày chụp ảnh cưới của đôi uyên ương này lạnh nhưng nắng đẹp. Khung cảnh tươi sáng với những giỏ hoa dạ yến thảo mơn mởn cùng lối kiến trúc hiện đại, sáng sớm lại ít người qua lại nên những tấm hình đầu tiên khá suôn sẻ. Hơn chục ống kính máy ảnh đủ chủng loại cùng hướng về phía cô dâu, chú rể.

Đôi Quỳnh - Ngọc hạnh phúc vì bộ ảnh cưới tự nhiên và có rất nhiều góc ảnh đẹp. Ảnh: HFP.

"Ai cũng ngoái nhìn khi thấy dàn thợ ảnh hoành tráng đang chụp. Lúc ấy, cảm tưởng vợ chồng mình như một siêu sao vậy", cô dâu cười tươi khoe vẻ duyên thầm được tô thêm chút phấn son làm rạng rỡ hơn.

Tại khu đô thị này, cũng có vài cặp chụp ảnh cưới nhưng đa phần đều là thuê studio nên đổi cảnh rất nhanh và chỉ chụp trong một buổi là hoàn tất. Trái lại, dù có tới 12 nhiếp ảnh gia và vài stylist nhưng phải tận chiều, đôi Quỳnh - Ngọc mới hoàn thành được bộ ảnh. "Chỉ một góc bên những cây trụi lá, hàng tre ngà tít tắp này thôi cũng đã mất gần buổi sáng. Bọn mình vừa chụp vừa đón nắng lên nên mới vậy", chị Quỳnh cười nói.

Chú rể Ngọc chia sẻ thêm, đi chụp ở tiệm ảnh cưới bị gò bó thời gian, thái độ chụp cũng không nhiệt tình... dễ làm cho những cặp vợ chồng cứng tuổi như anh chị mất tự tin, do vậy ảnh cũng không đẹp. Đến với Hanoi Free Photo, nhóm chụp nhiệt tình, thoải mái, mang đến cho anh chị cảm giác bạn bè thân thiết, vì thế mà những tấm hình tươi sắc không gượng gạo.

Cặp Giang - Sơn chụp ảnh cuối năm 2012. Đến nay họ đã có một cu cậu hơn 2 tháng tuổi vô cùng kháu khỉnh. Ảnh: HFP.

Chị Giang (Triệu Sơn, Thanh Hóa) cũng được nhóm nhiếp ảnh tình nguyện chụp ảnh cưới cuối năm ngoái. Lần chị đi có 6 người chụp chính và vài người tư vấn. Địa điểm do vợ chồng chị lựa chọn gồm khách sạn Hanoi Metropole, vườn hoa con cóc, vườn nhãn (Gia Lâm)...

"Chỉ cần thấy cách các anh chị trong nhóm chụp đã tin tưởng bộ ảnh rồi. Dù thế, lúc đổ ảnh ra chọn làm album vợ chồng mình vẫn rất bất ngờ. Các bác ấy không chụp nhiều, chọn những góc tự nhiên nhất và ảnh gần như không cần chỉnh sửa", chị Giang cho biết.

Quá mãn nguyện với bộ ảnh cưới đẹp, vợ chồng chị Giang đã xem đi xem lại nhiều đêm liền. "Với những đôi chuẩn bị kết hôn, khâu ảnh cưới tốn thời gian nhất, nhưng phải chịu cảnh may rủi. May được nhóm chụp, ai cũng khen làm vợ chồng mình nức lòng", chị chia sẻ.

Vợ chồng Giang - Sơn có được album đẹp lại tiết kiệm, chỉ mất khoảng 3 triệu đồng cho chi phí đi lại, in ảnh cưới. Giờ gia đình nhỏ của họ đã có thêm một bé trai 2 tháng tuổi. "Không chỉ chụp miễn phí mà ngay cả chi phí ăn uống mỗi lần chúng tôi gặp nhóm cũng do mọi người tự chia nhau", chị Giang cảm kích.

Hậu trường một buổi chụp ảnh cưới của nhóm HaNoi Free Photo với sự tham gia của hơn chục tay máy. Ảnh: HFP.

Anh Nguyễn Hoàng Hào, thành viên chủ chốt của Hanoi Free Photo, cho biết, năm 2010, một người trong nhóm nảy ra ý tưởng chụp ảnh cưới miễn phí cho các đôi sắp cưới. Điều này vừa giúp cô dâu chú rể giảm gánh nặng không nhỏ cho đám cưới, lại còn thỏa niềm đam mê của các tay máy. Ý tưởng được các thành viên ủng hộ nhiệt tình. Hơn 3 năm nay, nhóm nhận chụp ảnh cưới cho khoảng 30 cặp là viên chức, người lao động thu nhập thấp ở nhiều tỉnh thành.

"Thực tế các đôi chuẩn bị kết hôn thường mất khá nhiều thời gian, công sức, kể cả tiền bạc vào ảnh cưới, nhưng nhiều người không có được bộ ảnh ưng ý", anh Hào cho biết.

Việc giúp đỡ miễn phí các đôi bao gồm chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh. Các khâu khác như trang phục, trang điểm, hoa cưới, chi phí in ảnh... được giúp đỡ với chi phí thấp nhất. Một số cặp khó khăn được nhóm hỗ trợ toàn bộ bằng tiền do các thành viên đóng góp.

Anh Hào chia sẻ, ngay khi các đôi đăng ký, nhóm sẽ tổ chức một buổi gặp mặt để biết được thời gian chụp, yêu cầu về bộ ảnh. Buổi chụp thường bố trí vào cuối tuần, và kéo dài từ sáng sớm đến 16h.

Xuân Tùng, một thành viên khác của nhóm cho biết thêm, việc trang điểm cho cô dâu, chú rể thường do chị Ngọc Minh (make up chính của nhóm) bắt đầu từ 3-4h sáng để kịp cho buổi chụp. Hoa do anh Đức Hạnh (một thành viên rất khéo tay của nhóm cũng là tay Photoshop chính) bó để dùng hôm chụp ảnh. Một số thành viên còn mang theo cả xe đạp, xe máy, máy ảnh cổ… để làm phụ kiện cho sinh động.

Ngoài chụp ảnh cho dâu rể, nhóm còn tổ chức một số chương trình từ thiện quyên góp quần áo, suất ăn miễn phí cho trẻ em trong bệnh viện, trẻ vùng cao Simacai (Lào Cai)...

"Lần chụp ảnh cho các bé đang điều trị hóa chất ở Bệnh viện Nhi, ai trong chúng tôi cũng thấy buồn, nhưng nụ cười rạng rỡ của các em làm ai nấy đều hạnh phúc. Một năm qua đi nhiều bé không còn, nhưng những bức ảnh đó chắc chắn sẽ được gia đình giữ mãi", anh Tùng, thành viên trong nhóm cũng là cán bộ y tế ở Bệnh viện Nhi, chia sẻ về một hoạt động của nhóm.

Hậu trường chụp ảnh của Hanoi Free photo

Phan Dương