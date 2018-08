19 gợi ý để hạnh phúc trong hôn nhân / Tật xấu của đàn ông và phụ nữ trong hôn nhân

1. Giải quyết mọi việc giống bạn

Chồng bạn sẽ không bao giờ gấp khăn theo cách của bạn hoặc sắp xếp đồ dùng trong ngăn kéo như kiểu bạn thích. Bởi vì anh ấy không để tâm đến cách mà bạn tiếp cận với mọi việc. Anh ấy luôn thích làm theo cách mà anh ấy cho là hiệu quả nhất. Theo chuyên gia hôn nhân gia đình Carin Goldstein, chúng ta thường mong muốn người khác làm theo mình, đặc biệt là khi chúng ta có nhiều quyền lực hơn. Nhưng thực ra sự khác biệt không có nghĩa là sai lầm. Vì thế, bạn nên chấp nhận sự khác biệt của hai vợ chồng, bạn sẽ dễ tìm được tiếng nói chung giữa hai người hơn.

2. Không nói những gì mình cần

Nếu bạn muốn một bữa tiệc sinh nhật tuổi 40 nhưng bạn không nói gì với chồng, bạn đừng mong chờ anh ấy lên kế hoạch cho một điều bất ngờ. Phụ nữ luôn nghĩ rằng: “Nếu anh ấy yêu tôi, anh ấy sẽ làm điều đó”, nhưng thực tế không phải vậy. Chồng không thể đọc được suy nghĩ của bạn, vì vậy nếu sinh nhật của bạn không phải là một sự kiện được ghi trong cuốn sổ của anh ấy thì anh ấy có thể sẽ không nhận ra chúng quan trọng với bạn như thế nào. Một trong những giải pháp là hai người nên nói chuyện trực tiếp, để có thể thấu hiểu những nhu cầu, mong muốn của nhau.

Bạn phải nói ra thì chồng mới hiểu được mong muốn của bạn - Ảnh: Celos.org.

3. Anh ấy tránh nói chuyện với bạn

Nếu bạn nói rất nhiều lúc bất đồng, hoặc trút giận lên chồng mà không nhận được một phản ứng nào từ phía anh ấy, điều này không có nghĩa là anh không quan tâm hoặc muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Phụ nữ có thể dễ dàng tiếp thu thông tin và nói cùng một lúc, trong khi nam giới có xu hướng giữ im lặng để nghe tốt hơn. Nếu bạn muốn chồng phản hồi ý kiến thì hãy nói với anh ấy. Bằng cách này, chồng bạn có thể lắng nghe và sau đó nói lại với bạn, và bạn sẽ biết rằng lời nói của bạn vẫn đang được chú ý.

4. Những thiếu sót của cơ thể

Bạn nhìn vào gương và lo lắng khi thấy mình hơi mập, mặt có những vết chân chim và vết rạn da. Nhưng theo chuyên gia tình yêu Charles J Orlando, phần lớn đàn ông không chú ý đến những khiếm khuyết của vợ. Họ nhìn thấy đó là một người phụ nữ tuyệt vời mà mình đã chọn làm vợ. "Nếu anh ấy tập trung vào những nhược điểm của bạn, bản thân anh ta sẽ thiếu tự tin để giải quyết và cũng chẳng biết làm gì với chúng", Orlando nói. Vì vậy, nếu anh ấy nói bạn tuyệt đẹp, thì hãy tin tưởng điều đó thay vì truyền sự bất an của bạn cho anh ấy.

5. Tranh luận cuối cùng của hai người

Nhiều giờ hoặc thậm chí nhiều ngày sau một cuộc tranh cãi với chồng, bạn vẫn có thể bực tức hay bối rối. Bạn luôn khao khát nhắc lại vấn đề. Nhưng chồng của bạn không thế. Với nam giới, phần lớn mọi việc đều được giải quyết một lần. Nếu bạn đưa ra một vấn đề và anh ấy đã nhượng bộ, bạn thường cố gắng để được thừa nhận là mình đúng. “Nếu bạn đã nói xong ý kiến của mình, hãy cho anh ấy thời gian và không gian để suy nghĩ về cảm giác của bạn. Và hãy cho mọi việc qua đi.

6. Người yêu cũ của anh ấy

Ngay cả khi hôn nhân căng thẳng hơn bình thường, đàn ông thường không so sánh vợ của họ với người cũ. “Nhưng nếu bạn cảm thấy không an toàn về người yêu cũ của chồng, hãy nói với anh ấy để nhận được những giải thích rõ ràng. Và nếu anh ấy đang để tâm về phía người yêu cũ mà không phải về phía vợ, có nghĩa là anh ấy vẫn chưa thể kết thúc tình cảm với mối quan hệ cũ. "Lý do duy nhất để người cũ vẫn gọi điện tới là bởi chồng bạn vẫn sẵn sàng nhấc máy", Orlando nhận xét.

7. Bạn dành quá nhiều thời gian với bạn gái của bạn

Bạn có cảm giác mắc lỗi khi dành quá nhiều thời gian để đi chơi hay trò chuyện với bạn gái của mình, thay vì dành cho cho chồng. Tuy nhiên, chồng bạn không hề nghĩ như vậy. Ba lần bạn đi chơi liên tiếp cùng các cô bạn thân không làm cho anh ấy cảm thấy bị bỏ rơi. Anh ấy có thể rất thích sự độc lập của bạn. Và đây là một cơ hội tốt để mỗi người giải quyết nhu cầu cá nhân. Nếu bạn cảm thấy sự vắng mặt của bạn khiến anh ấy khó chịu, hãy hỏi anh ấy một cách thẳng thắn.

8. Cách bạn tiêu tiền

Nếu chồng yêu cầu bạn xem xét lại những chi tiêu của bạn, đừng nghĩ rằng đó là chuyện chỉ trích cá nhân. Anh ấy không định phàn nàn về cách tiêu tiền của bạn mà chỉ là quan tâm đến các chi phí của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy mình đang mua sắm quá nhiều những món đồ không cần thiết, hãy tôn trọng ý kiến của của anh ấy, và xem xét cách chi tiêu trong tương lai thay vì băn khoăn nghĩ lại những gì đã mua.

9. Việc nhà

Trong khi bạn nhìn thấy đống bát đĩa bẩn cần rửa và những đứa trẻ cần được chăm sóc, thì chồng bạn lại thấy không có lý do gì để anh ấy không xem tivi. Điều gì sẽ xảy ra? "Bạn có thể đẩy chồng bạn ra ngoài, và một mình bạn lo việc nhà cùng con cái", tiến sĩ tâm lý Brosh nói. Chồng bạn sẽ sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn yêu cầu, nhưng anh có thể không biết mình cần phải làm gì nếu vợ luôn đi đầu trong những công việc nội trợ ấy. Hãy nói cho anh ấy cách giúp bạn. Anh ấy sẽ thấy thích giúp bạn mọi việc nếu những nỗ lực của anh ấy được bạn đánh giá cao.

10. Quan hệ tình dục chỉ là những thú vui của anh ấy

Trong khi bạn có thể cảm thấy gắn bó với chồng nhất bằng cách chia sẻ những suy nghĩ riêng tư thì anh ấy lại cảm thấy gần gũi với vợ nhất nếu nhận được những cử chỉ âu yếm, thân mật trong “chuyện ấy”. Anh ấy muốn biết sự quan tâm của bạn, và quan hệ tình dục làm cho chàng cảm thấy sự cần thiết của mình với bạn. Đẩy chồng ra khi bạn không có tâm trạng "yêu" có thể khiến chồng hiểu sai lầm. Tốt nhất, bạn hãy nói tại sao mình không có cảm hứng, dù là do căng thẳng hoặc đang trong thời kỳ kinh nguyệt. Nếu đó là một vấn đề sinh lý, hãy gặp bác sĩ để được tư vấn.

Lan Lan (Theo Woman’s Day)