Trứng giấm không chỉ tổng hợp thành phần dinh dưỡng của hai loại mà còn có tác dụng “thực liệu”. Cách chế biến này cũng phòng được nguy cơ nhiễm khuẩn, vi sinh vật khi ta ăn trứng gà sống. Lòng đỏ và lòng trắng trứng sống đều là những phân tử lớn, rất khó được ruột non hấp thu. Khi ngâm giấm nó sẽ phân giải thành những đoạn nhỏ hơn, dễ được cơ thể hấp thụ, nên có tác dụng điều trị lớn hơn so với lòng trắng đơn thuần. Ngoài ra, vỏ trứng khi ngâm giấm được mềm hóa, hòa tan, biến thành canxi acetat, có đặc tính dễ tan trong nước, được ruột non hấp thu toàn toàn, là loại muối vô cơ tốt cho cơ thể. Muối này không chỉ trợ giúp cơ thể phát triển xương khớp, mà còn có thể phòng trị bệnh cao huyết áp… Cách chế biến trứng giấm Giấm gạo 180ml, trứng gà (còn tươi) một quả. Trứng sau khi rửa sạch, dùng ngâm trong giấm hai ngày đêm. Sau khi vỏ trứng hòa tan hoàn toàn, dùng đũa đâm thủng màng trứng còn lại và gắp ra. Sau khi khuấy thật đều lòng trắng và lòng đỏ trứng, sẽ có trứng giấm nguyên chất, đặt trong tủ lạnh để bảo quản. Cách dùng: múc 2 muỗng trứng giấm nguyên chất, thêm một muỗng mật ong, dùng lượng nước đun sôi để nguội gấp 7, 8 lần để pha loãng rồi uống. Ngày 1 - 2 lần, dùng sau bữa ăn 20 - 30 phút. Khi chế biến dịch trứng giấm cần chọn loại giấm tốt, không được dùng giấm hóa học để ngâm chế, sẽ phá hỏng tất cả chức năng bảo vệ sức khỏe của món trứng giấm. Thông thường, chế biến một quả trứng giấm có thể dùng trong một tuần, mỗi ngày dùng 20 - 30ml, uống với lượng nước đun sôi để nguội gấp 7 - 8 lần. Sau ngày thứ 4, chế biến dịch trứng giấm quả kế tiếp, để tiện dùng liên tục. Món ăn bài thuốc dùng trứng và giấm Đau thắt ngực thể khí trệ huyết ứ: trứng gà tươi một quả, giấm 60ml, đường đen vừa đủ. Trứng gà đập trong chén, thêm giấm, đường đen trộn đều thì dùng. Ngày 1 - 2 lần, dùng liền vài ngày. Sinh khó, sau khi sinh đi lị ra máu: trứng gà tươi 3 quả, giấm 50ml. Lấy lòng đỏ trứng trộn đều với giấm, một lần uống hết.