Dương vật cũng như các cơ quan khác trong cơ thể, có thể gặp bất kỳ chuyện bất trắc nào, có thể do cha mẹ sinh ra đã bị, hoặc mắc phải trong quá trình khôn lớn. Dưới đây là những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc, Trung tâm nam học, khoa tiết niệu, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) về những bất thường bẩm sinh ở bộ phận nhạy cảm của nam giới và hướng điều trị:

1. Không có dương vật (Apenia)

Đây là dị tật vô cùng hiếm. Biểu hiện là bé trai khi sinh ra đã hoàn toàn không nhìn thấy hay sờ thấy "cậu nhỏ" ở đâu. Quan sát kỹ có thể chỉ thấy lỗ niệu đạo thông vào hậu môn hoặc thông trực tiếp ra ngoài tại tầng sinh môn.

Thông thường, cách điều trị cho những trường hợp này là phẫu thuật chuyển thành giới nữ cho trẻ với các thao tác cơ bản là cắt bỏ tinh hoàn, tạo hình âm đạo. Khi trẻ lớn thì phối hợp dùng estrogen.

2. Dương vật phì đại (Megalopenis)

Biểu hiện: Bé trai sinh ra có dương vật với kích thước khác thường, tốc độ phát triển của bộ phận này rất nhanh khi trẻ lớn lên, kết hợp với sự tăng bất thường nồng độ testosterone.

Điều trị những trường hợp này cần khám kỹ nhằm phát hiện nguyên nhân gây tăng testosterone, điều trị được nguyên nhân thì bệnh coi như khỏi.

3. Dương vật nhỏ (Micropenis)

Ngược lại với dương vật phì đại là dương vật nhỏ. Đây là một bất thường bẩm sinh tương đối hay gặp. Bệnh được cho là do thiếu testosterone trong thời kỳ bào thai, làm giảm sự phát triển của dương vật và tinh hoàn.

Dương vật nhỏ được xác định khi một trẻ trai sinh đủ tháng, có chiều dài dương vật khi kéo dãn dưới 2.5 cm mà không phải do các dị tật khác như lỗ đái lệch thấp gây nên; hay một người trưởng thành, dương vật có chiều dài nhỏ hơn 2 cm so với chiều dài bình thường theo tuổi. Ví dụ: chiều dài dương vật ở trạng thái mềm kéo dãn của thanh niên từ 16 tuổi trở lên là khoảng 9,7- 15,1 cm, nếu một người trong độ tuổi này mà có kích thước cậu nhỏ trong cùng trạng thái dưới 7,7 cm, thì được coi là nhỏ.

Sự suy giảm testosterone trong thời kỳ bào thai có thể do giảm bài tiết (hội chứng suy sinh dục), có thể do tác dụng của testosterone bị giảm, hoặc cũng có thể do sự phát triển bất thường như không có dương vật.

Có rất nhiều phương pháp đều trị dương vật nhỏ, nhưng quan trọng nhất vẫn là biện pháp dùng hoóc môn thay thế. Mục đích của liệu pháp này là bổ sung đủ lượng testosterone thiếu hụt để có thể kích thích dương vật và tinh hoàn phát triển. Đối với trẻ em nên bắt đầu điều trị khi trẻ một tuổi.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc