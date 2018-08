Đoán ý nàng trên giường ngủ / 10 điều trên giường khiến phụ nữ khó chịu

Dưới đây là những điều đàn ông không bao giờ muốn nghe trên giường, dù bất cứ lúc nào, theo một phỏng vấn trực tiếp của Redbookmag với nam giới Mỹ:

Khi nào anh mới xong?

"Ân ái làm cho chúng tôi cảm thấy gần gũi nhau hơn, nhưng khi nghe câu này, tôi cảm thấy thật xa cách. Trước đó, tôi thấy hai đứa có khoảng thời gian thật tuyệt bên nhau. Nhưng khi nghe nàng nói, tôi cảm thấy cô ấy đang đếm từng giây đợi cuộc yêu kết thúc, và điều đó với tôi thật kinh khủng", Jeff R, 40 tuổi cho biết.

"Thay vì thế hãy nói 'Em thực sự muốn anh thật hạnh phúc", Emily Morse, chủ chương trình phát thanh "Sex With Emily" và tác giả cuốn Over 200 Things You Can Try Tonight gợi ý.

Hãy để chàng biết bạn muốn anh ấy làm gì, và sự hài lòng của chàng làm bạn vui thế nào. Như vậy, người đàn ông sẽ nhận được những gợi ý cần thiết mà không cảm giác mất mặt hay bẽ bàng.

Ảnh minh họa: Cbc.ca.

Anh có nghe thấy tiếng con khóc không? Anh vào xem thế nào!

"Tình huống này là không thể tránh khỏi khi có con nhỏ, và tất nhiên chúng tôi sẽ đi kiểm tra, nhưng cảm giác lúc đó thật bực bội", anh Gabe K, 34 tuổi, Los Angeles nói.

Chắc chắn cuộc yêu giữa hai người sẽ bị ngắt quãng trong tình huống này. Nhưng bạn có thể nói khác đi một chút, chẳng hạn như "mình tạm dừng chút đã anh nhé" để người đàn ông biết bạn trân trọng khoảng thời gian riêng tư hai người ở bên nhau thế nào - kể cả khi bị gián đoạn - và hãy nói rõ với anh ấy rằng chàng vẫn là sự ưu tiên lớn trong cuộc sống của bạn.

Dù sao thì anh cũng làm gần được rồi

"Một trong những phần đẹp nhất của sex là thấy bạn tình của mình thỏa mãn", Sean R, 28 tuổi, New York, nói. "Tôi muốn cô ấy cho tôi một cơ hội, và khi nghe câu này, tôi cảm giác cô ấy thậm chí không muốn để tôi thử và khả năng chăn gối của tôi quá chán".

Thay vì thế, hãy tập trung vào mặt tích cực với những lời góp ý như "cả cơ thể em run lên khi anh làm thế. Em muốn anh lại làm điều đó". "Các đấng mày râu không biết rõ về giải phẫu cơ thể của phụ nữ, thật khó để họ phải tự hiểu làm thế nào đưa bạn tình lên "đỉnh", và điều đó đôi khi chỉ đến ngẫu nhiên", tiến sĩ Reef Karim, bác sĩ tâm lý và đồng tác giả cuốn Why does he do that? Why does she do that nói.

Theo bà, nếu bạn muốn hay cần một di chuyển đặc biệt, hãy nói cho anh ấy biết. Nếu anh ấy chưa thể làm đúng một điều bạn muốn, trong khi những điều khác đều ổn, hãy tập trung vào mặt tích cực, và để chàng biết rằng bạn không thất vọng về những điều anh ấy làm.

Anh có nhiều nốt thế nhỉ?

"Tôi thích được chăm chút, nhưng câu nói này của cô ấy chỉ khiến tôi lo lắng, và làm tôi chẳng còn hứng thú gì", Sean R, 29 tuổi ở thành phố New York kể.

Hãy giữ im lặng về điều này cho đến khi mọi việc xong xuôi. Nếu bạn để ý thấy điều gì đó lạ trên cơ thể anh ấy thì có thể đề cập đến sau đó. Ung thư da có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, ngay cả những vùng da không bị nắng mặt trời chiếu vào, vì vậy hãy nhắc nhở anh ấy, nhưng không nói vào lúc hai người đang "thân mật".

Chúng ta chẳng bao giờ nói chuyện gì hết

"Tôi không nghĩ về chuyện nói hay không nói. Và nếu cô ấy nói điều đó khi tôi nghĩ chúng tôi sắp làm chuyện ấy với nhau, hay ngay sau khi sex, thì giống như nàng ngụ ý tôi chỉ muốn nàng vì sex. Điều đó không đúng". Seth P, 32 tuổi ở Brooklyn, New York nói.

Thay vì lên tiếng phàn nàn chung chung, bạn có thể làm mọi thứ tốt hơn bằng cách nói những chuyện khác, chẳng hạn như "Nếu trúng số, chúng mình sẽ mua gì trước tiên". Sự tuôn chảy của các hoóc môn sau cuộc yêu khiến nam giới buồn ngủ, vì thế đưa ra một tình huống giả định rồi chia sẻ là cách tốt để bắt đầu cuộc trò chuyện, hơn là việc nói điều gì đó giận dỗi hoặc mang các chuyện vụn vặt ra bàn cãi.

Em thấy tường nhà bếp sơn màu kem sẽ đẹp hơn. Anh có nghĩ thế không?

"Thật kinh khủng? Chắc tôi chẳng cần phải giải thích tại sao câu này khiến tôi cụt hứng khi nó được thốt ra trong cuộc yêu", Joe W, 35 tuổi ở Cambridge nói.

"Thay vì thế, hãy nói với anh ấy về cảm giác bạn thích nhất. Thuật lại những điều bạn quan tâm có thể khiến tâm trí bạn xao nhãng khỏi những gì đang diễn ra", nhà giáo dục tình dục Ruthie Neustifter nói.

Theo ông, hãy tập trung vào khát khao của bạn và "nửa kia", chứ không phải màu sơn, khi trên giường.

Anh có thấy trông em như lên cân không?

"Đó là một câu hỏi khó và không có câu trả lời đúng. Nếu chúng tôi trả lời đúng, chúng tôi biết họ sẽ đau khổ, nếu chúng tôi nói không, họ có thể cho rằng chúng tôi nói dối", Chad C, 42 tuổi, ở Seattle nói.

Đàn ông muốn tôn thờ cơ thể của bạn trên giường, vì thế hãy nói với anh ấy "em muốn tay anh đặt ở đây" thay vì nói những câu tự ti về bản thân. Nam giới không tìm kiếm sáu múi khi chàng chạm tay vào bụng bạn, mà chỉ đơn giản tận hưởng cảm giác hạnh phúc của sự va chạm giữa hai làn da.

Nếu đã lỡ nói câu ấy, hãy khéo léo chuyển sự chú ý của anh ấy từ một điểm khiến bạn cảm thấy thích thú để hai người trở lại cuộc yêu mà không làm mất không khí lãng mạn.