Một người đàn ông Trung Quốc có bộ ngực vĩ đại đã phải phẫu thuật để trở lại hình dáng của đàn ông. Ảnh minh họa: Austriantimes.

Bằng đấy thời gian, hai bên bầu vú của Bình cứ ngày một phình to, không khác gì một hình thức tra tấn. Mùa hè dù trời nóng thế nào cậu cũng không bao giờ dám cởi áo vì sợ bạn bè trêu chọc. Cậu có cảm giác như mình đang sống trong địa ngục, vừa xấu hổ vì vẻ ngoài khác thường của mình lại vừa hoang mang, lo sợ biến thành con gái. Lúc nào cậu cũng phải sống nép mình, mặc quần áo rộng thùng thình, không dám đi đá bóng....

"Hồi còn đi học, chỉ cần nghe loáng thoáng mấy bạn nữ nói chuyện với nhau nhắc đến từ 'ngực, to' là mình lại chột dạ. Biết đâu mấy bạn ấy đang bàn tán, đang cười thầm vì sự khác biệt của mình. Giả dụ nó chỉ hơi to một chút còn đỡ, đằng này nó lại càng ngày to, mình sợ chả dám ra đi ra đường nhiều", Bình chia sẻ.

Mãi đến năm 24 tuổi, một lần vô tình đọc trên mạng cậu mới biết bệnh của mình có thể phẫu thuật được. Cậu đã tìm đến khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện XanhnPon để nhờ các bác sĩ sửa vòng một.

Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Thiết Sơn, Trưởng khoa cho biết, Bình là trường hợp có bộ ngực khủng nhất từng đến khoa phẫu thuật. Để trả lại hình dáng bình thường của ngực, các bác sĩ đã phải cắt ở mỗi bên 1 kg.

Ở một số nam giới tuyến vú phát triển, nhiều người y hệt như nữ giới goi là sự phì đại tuyến vú. Mỗi năm khoa phẫu thuật khoảng 3 - 4 trường hợp đàn ông mắc bệnh vú to.

Bệnh thường không gây đau đớn nhưng ảnh hưởng lớn về mặt tâm lý. Khi phát hiện ngực của mình ngày càng lớn dần một cách bất bình thường, thậm chí có thể to như nữ giới, cánh mày râu thường cảm thấy hoang mang, thậm chí sợ nữ hóa. Người bệnh luôn phải tìm cách giấu ngực đi như mặc quần áo thụng, thu người lại, Phó giáo sư Sơn cho biết.

Cũng gặp phải tình cảnh như Bình, Hoàng (Nam Định) luôn sống khép mình lại, không hòa đồng với bạn bè chỉ vì mặc cảm ngực không khác gì con gái. Đến tuổi dậy thì hai bên vú cậu bắt đầu to lên nhưng khi đó cậu không mấy lo lắng. Vì mọi người đều nói sau một vài năm cơ thể ổn định, mọi chuyện sẽ trở về bình thường, tuyến vú sẽ nhỏ lại.

Thế nhưng, dù đã bước sang tuổi 18 nhưng cậu thấy ngực vẫn chưa phẳng. Vì thế, cậu rất sợ khi cởi áo chỗ đông người, thậm chí ngay cả việc đi khám cũng ngại. Nghe bạn bè rỉ tai nhau về loại thuốc thu nhỏ ngực của nữ giới, cậu cũng mua thử nhưng không thấy có tác dụng. Cuối cùng, Hoàng cũng phải nhờ đến bàn tay phẫu thuật của bác sĩ mới có thể tự tin trở lại.

Theo phó giáo sư Sơn, không có thứ thuốc nào có tác dụng thu nhỏ ngực. Với những trường hợp vú to kéo dài hoặc rất to thì phải phẫu thuật để có thể trả lại hình dáng bình thường. Sau phẫu thuật, bệnh không tái phát ở nam giới trong khi ở nữ giới nguy cơ tái phát là 5%.

Nguyên nhân của bệnh có thể là do sự bất bình thường ở hoóc môn hoặc là dấu hiệu tiền ung thư vú ở nam giới. Khi nghi ngờ có u ở vú thì bác sĩ sẽ tiến hành chọc xét nghiệm tế bào để loại trừ bệnh ác tính. Bên cạnh đó, sự phát triển quá mức của tuyến vú cũng có thể do uống một số loại thuốc như: thuốc lợi tiểu, một số loại nội tiết tố (như androgen, estrogen, testosterone)... Nếu nghi ngờ điều này thì cần xem xét dừng thuốc và theo dõi.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng lưu ý cần phần biệt bệnh với hiện tượng giả tuyến vú, thường gặp ở người béo phì. Lúc này ngực chỉ to lên do nhiều mỡ và chỉ nhận thấy khi ngồi hoặc đứng, không phải là biểu hiện bất thường do hoóc môn.

Phương Trang

* Tên nhân vật đã được thay đổi.