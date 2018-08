Lý do bạn ế và cách giữ chân người ấy / 'Ế' vì chưa biết cách phát và nhận tín hiệu tình yêu

Trước kia khi công việc chưa ổn định, Nam bảo bố mẹ vì “kinh tế chưa vững, làm trụ cột mà như vậy thì không nuôi nổi vợ con ở thủ đô”. Đến giờ, sau khi các cụ giục nhiều quá, sắp đến Tết mà Nam không dám về quê, tìm cách không gặp gỡ mọi người để đỡ bị hỏi han.

Lý giải cho điều này, Nam tâm sự chưa muốn cưới. Bố mẹ bắt anh lấy người ở quê chứ không ưng cô gái anh đã yêu 3 năm. “Mình chưa thể kết hôn lúc này. Hơn nữa thấy nhiều người lấy vợ khổ quá, rồi con cái, cuộc sống bận rộn, không có thời gian cho bản thân. Các cụ chẳng nói lấy vợ là vơ lấy tội đó sao?”, Nam cười nói.

Không thuận lợi như Nam, Tuân (Kim Bảng, Hà Nam) sau 5 năm ở Hà Nội vẫn chật vật với gánh nặng cơm áo gạo tiền nên chưa định có người yêu. Chàng trai 30 tuổi tâm sự, rất muốn yêu một cô gái nào đó rồi lập gia đình, nhưng nghĩ đến kinh tế khó khăn, cơm còn không đủ no thì anh lại chùn bước. “Giờ các cô gái chỉ thích anh giàu có thôi. Giả sử mình cưới được một cô gái nhưng ở với mình khổ quá, cô ấy lại bồ bịch, bỏ nhà, khổ mình, khổ cả con…”, anh chia sẻ.

Chưa cứng tuổi như hai chàng trai trên, mới là sinh viên năm 2 ĐH Kinh tế quốc dân, song Quân đã hùng hồn tuyên bố đời mình không muốn “vơ lấy tội”. Quân kể cứ nhìn 2 anh trai thì chẳng thấy hứng thú chuyện yêu đương, kết hôn. “Sau khi cưới vợ, 2 ông anh trở nên nhếch nhác, đi chơi một tý thì bị vợ gọi điện đay nghiến, ca cẩm anh không bằng anh này anh kia… Mà mấy chị dâu lấy chồng xong mới phát sinh tính xấu đó chứ trước đó hiền dịu, ít nói lắm. Đấy, phụ nữ không biết đường nào mà lần, quá nguy hiểm!”, Quân kết luận.

Theo nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, có một lý do rất đơn giản là các chàng trai trên không yêu nên không muốn cưới. Không yêu ở đây có thể là hết yêu người con gái mà họ từng yêu bao năm qua, cũng có thể là chưa có người yêu. “Thường một chàng trai từ 26 tuổi trở lên đã có người yêu khoảng một năm thì đều muốn cưới. Nhưng nếu đã no xôi chán chè, những anh chàng này chỉ muốn chuyển thành gã họ Sở thôi”, chuyên gia nói và cho rằng lý do không cưới mà họ nêu ra, như vì gia đình, vì hoàn cảnh… hoàn toàn là lời nói dối.

Số ít không muốn cưới còn lại thuộc về những chàng trai không bình thường: đồng tính, bệnh tật (như vô sinh, HIV…), không muốn làm cô gái mình yêu phải khổ sở. “Họ có nỗi khổ riêng, lo có vợ rồi làm vợ con khổ thì họ không đành lòng. Lúc này tình yêu đã phát triển thêm một bậc mới, đầy vị tha và bao dung. Tuy nhiên, những trường hợp này rất ít, chỉ chiếm vài phần trăm lý giải cho người không muốn cưới vợ”, ông Chất nói thêm.

“Còn những chàng trai chưa có người yêu đã sợ cưới vợ thì là do quá thiếu ý chí, bản lĩnh”, ông Chất phân tích. Các cô gái cũng nên cẩn thận với những chàng này. Họ không đáng tin tưởng để bạn gái trao gửi cả cuộc đời.

Nhà nghiên cứu tâm lý khuyên các chàng trai không nên làm trái quy luật tự nhiên, tức là đến tuổi thì phải xây dựng gia đình, có những đứa con thông minh, vợ chồng sống thuận hòa vui vẻ… “Chỉ có tuân theo quy luật tự nhiên là lấy vợ thì mới có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc. Hơn nữa dù sống cạnh bố mẹ, dù luôn tụ tập vui vẻ với bạn bè, sẽ có lúc các chàng trai cảm thấy cô đơn. Lúc này việc khao khát có mái ấm gia đình ở họ mới bắt đầu cồn cào, khiến họ khổ tâm chứ không sung sướng gì”, ông Chất khẳng định.

Nguyễn Hòa