Mẹ yêu lắm những khi được ôm con trong vòng tay.

Khi mới chào đời, da cổ của bé vẫn còn mềm và đầu chưa cứng, không giữ thẳng được nên khi ôm bé, mẹ nên đỡ trọn đầu con gọn trên bàn tay. Điều này giúp trẻ được ôm gọn gàng trong vòng tay bạn, đón nhận sự ấm áp từ cơ thể mẹ truyền sang. Ngày đầu tiên bé chào đời, mẹ rất bỡ ngỡ và bé cũng lạ lẫm với thế giới bên ngoài nên trẻ cần được mẹ ôm nhiều để thấy ấm áp hơn. Trong giai đoạn mẹ và bé làm quen với nhau, bạn sẽ dễ dàng ngắm bé yêu của mình, xem con giống bố hay giống mẹ, tận hưởng cảm giác hạnh phúc và tự hào khi mình “lên chức” và bé cũng có thể nhìn ngắm, ghi nhớ được khuôn mặt của mẹ qua từng ngày đầu tiên trong đời, cảm nhận được hơi ấm và sự yên tâm của vòng tay mẹ. Bạn có thể khẽ đung đưa vòng tay và hát một bài hát quen thuộc, bé sẽ “ra vẻ” chăm chú lắng nghe. Khi cho bé bú sữa và ru ngủ, mẹ nên ôm sát con hơn và giữ đầu bé cao hơn thân người một chút để cả hai thấy thoải mái.

Những chiếc ôm giúp bé thêm khỏe mạnh.

Sau tháng đầu tiên, bé đã biết dùng tiếng khóc mỗi khi muốn mẹ ôm mình. Mẹ chỉ cần nựng bé trên tay, đung đưa nhẹ nhàng là on đã lại ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, khi biết con mình “mè nheo” thì mẹ không cần phải đáp ứng ngay tức khắc vì như thế lâu ngày bé sẽ càng “đòi hỏi” hơn. Đôi khi, mẹ cũng nên tìm hiểu kĩ xem lý do bé khóc ví dụ như bị hăm da, quần áo làm cho ngứa ngáy, côn trùng cắn... Làn da của bé mỏng manh và nhạy cảm nên dễ bị mẩn cảm nếu chẳng may mẹ cho bé mặc áo quần bị khô cứng, thô ráp sau khi phơi ngoài nắng. Những lúc như thế mẹ nên xem lại mình đã chăm sóc quần áo cho bé tốt chưa và xem lại những sản phẩm đang dùng cho bé để làm áo quần bé mềm mịn dễ mặc hơn. Nếu không để ý, tất cả đồ dùng của bé như quần áo, khăn, tã, yếm, bao gối, mền cũng sẽ dễ dàng có những mùi khó chịu từ sữa, thức ăn, khiến cho những cái ôm không còn thơm mát nữa. Những lúc đó, mẹ cần tinh ý dùng các sản phẩm giặt xả có hương thơm dịu nhẹ để “ướp hương” cho cái ôm cùng bé. Nhờ vậy, bằng mùi hương thơm nhẹ, bé cũng sẽ cảm nhận được sự quan tâm ấm áp như vòng tay mẹ dù mẹ không ở bên.

Làn da non nớt của bé cần được chăm sóc dịu dàng.

Bé mỗi ngày mỗi lớn và học thêm nhiều kỹ năng và bòng tay mẹ ôm bé cũng ngày một rộng hơn. Bé hiếu động hơn, không chịu năm yên trong vòng tay mẹ nữa. Con tập trườn, tập bò và tự mình khám phá thế giới xung quanh. Cái ôm lúc này không chỉ là sự bảo vệ, cưng nựng mẹ dành cho trẻ mà còn là một cách để mẹ khuyến khích, khen ngợi mỗi cố gắng của bé và nếu có thể, hãy viết nhật ký, chụp ảnh để làm kỷ niệm. Sau này xem lại, con sẽ rất thích.

Một số ý kiến cho rằng không nên ôm bé nhiều vì bé sẽ “bén hơi” và khó chịu khi không ở gần mẹ. Điều này chưa đúng vì đó còn tùy thuộc vào tính cách mỗi đứa trẻ. Vẫn có những em bé được mẹ ôm ấp, chăm sóc cả ngày nhưng vẫn rất tự lập và thể hiện cá tính rõ ràng. Để những cái ôm thêm ấm áp, các mẹ nên rủ luôn bố cùng ôm bé nhé.

Nước xả Comfort cho da nhạy cảm giúp áo quần của bé luôn được chăm sóc tốt nhất, để làn da bé luôn cảm nhận được sự mềm mại, dịu hương. Sản phẩm được Bệnh viện Da liễu Trung Ương chứng nhận là an toàn cho da.

Phương Thảo