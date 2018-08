Đó là 20 năm tuổi trẻ chị Lan Hương âm thầm đối mặt với nguy cơ bị ung thư vú rất cao, cả việc điều đình với số phận trong việc “gia hạn” thời gian mắc bệnh. Hơn 20 năm tầm soát, không mảy may bỏ lỡ một bữa thăm khám định kỳ nào với bác sĩ, cũng không giúp chị tránh bị ung thư vú “điểm danh”. Ở tuổi 50, với căn bệnh nguy hiểm đang hoành hành trong người, chị vẫn không ngừng nuôi dưỡng hy vọng về một “ngày mai tươi sáng” sau khi mắc ung thư bằng cách tiếp tục tìm kiếm những giải pháp điều trị tiên tiến nhất để chiến thắng số phận.

Hồ Trung Dũng - Uyên Linh trình bày “We care for her” tại lễ ra mắt chiến dịch “Vì phụ nữ - Vì ngày mai”.

Cuộc chiến của chị Lan Hương và nhiều phụ nữ khác đang âm thầm đối mặt với nguy cơ cao bị ung thư vú đã không còn đơn độc. Giờ đây, cộng đồng và nhất là giới trẻ đã bắt đầu cất cao tiếng nói chung “We care for her”, thể hiện những hành động cụ thể nhất nhằm nâng cao nhận thức về ung thư vú khi tham gia vào chiến dịch “Vì phụ nữ, vì ngày mai”, được phát động bởi Bộ Y tế, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư và Tập đoàn Roche.

Họ chính là “chiến binh hồng” với những cái tên không còn xa lạ với công chúng như nghệ sĩ Dương Khắc Linh, Uyên Linh, Hồ Trung Dũng, Khắc Nguyện, Quang Dũng, Hoàng Hải, NSUT Minh Hòa, Kim Oanh… Bằng chính tầm ảnh hưởng rộng, khả năng kêu gọi mạnh mẽ, họ là những gương mặt tiên phong tạo nên một phong trào xã hội thực sự trong hành trình chống ung thư vú. Cao trào chính là ca khúc “We care for her”. Bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ Dương Khắc Linh, được thể hiện qua hai giọng ca điêu luyện của Uyên Linh và Hồ Trung Dũng. “We care for her” với ngôn từ gần gũi, tự nhiên như lời thủ thỉ, tâm tình mà da diết, mãnh liệt cuốn hút. Ngay từ khi ra đời, “We care for her” đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt trong giới trẻ vì đã góp phần đưa người nghe đến gần hơn với những cảm xúc chưa từng được khai phá về hình ảnh người phụ nữ quanh mình và có hành động quan tâm kịp thời.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh là nhà sản xuất âm nhạc của bài hát chủ đề “We care For her” đang nhắn tin cho người phụ nữ anh quan tâm thông qua cú pháp của chương trình.

Đó còn là hàng triệu sinh viên, công chức trẻ - những tình nguyện viên tâm huyết của “We care for her” đã không ngại ngần tham gia, cổ vũ chương trình ngay từ những ngày đầu còn thai nghén. Họ đã truyền đi hàng triệu tin nhắn thông qua tổng đài của “We care for her”, cùng lan tỏa biểu tượng độc đáo của chương trình như một cách tỏ bày tình yêu, sự quan tâm chăm sóc dành cho những người phụ nữ yêu thương và khẳng định: Chúng ta không thờ ơ với căn bệnh ung thư vú.

Nhiều người trong số những bạn trẻ ngày hôm qua còn chưa kịp nhận ra người bà, người mẹ, người cô, người dì, người chị… của mình mong manh ra sao trước ung thư vú, thì hôm nay, họ đã sẵn sàng khoác lên mình chiếc áo hồng cùng với biểu tượng (.)(.) và thông điệp “Vì phụ nữ - vì ngày mai” để rong ruổi khắp mọi ngóc ngách của thành phố. Họ mong gửi lời muốn nói đến triệu người dân rằng “Hãy cùng nhau chăm sóc người phụ nữ mà bạn yêu thương và chung tay đẩy lùi ung thư vú bằng chính kiến thức cơ bản, tăng cường nhận thức về ung thư vú”.

Chương trình “Vì phụ nữ - Vì ngày mai” sẽ được tiến hành thành 4 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Nâng cao nhận thức về ung thư vú với thông điệp nhân văn: “Cùng chung tay chăm sóc phụ nữ, cùng đẩy lùi bệnh ung thư vú”. Với biểu tượng thú vị (.)(.), chương trình sẽ cùng các cơ quan chức năng tuyên truyền sâu rộng kiến thức về ung thư vú trong cộng đồng với những đại sứ thân thiện. Kiến thức được lan truyền sâu rộng, sẽ giúp mọi người có kiến thức cơ bản về ung thư vú, từ đó, thực hiện việc phòng chống và chữa trị tốt hơn. Ngoài ra, Roche cũng sẽ tài trợ cung cấp các suất khám tầm soát miễn phí để giúp phát hiện sớm, tăng hiệu quả điều trị ung thư vú.

Hàng triệu sinh viên, công chức trẻ là tình nguyện viên của “We care for her”.

Giai đoạn 2: Đưa kiến thức chuyên môn đến với các hội nhóm tự lực, để kiến thức vươn xa đến mọi người, Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân Ung thư - Ngày mai tươi sáng, Bộ Y tế và Roche sẽ tổ chức huấn luyện các nhóm hội tự lực về chuyên môn để từ đó mọi người đều có hiểu biết cơ bản về ung thư vú.

Giai đoạn 3: Hỗ trợ chuyên môn cho các bác sĩ để việc phòng chống và điều trị tốt hơn, từ đó giúp cải thiện kết quả phòng chống và điều trị ung thư vú

Giai đoạn 4: Duy trì các hoạt động tuyên truyền và tầm soát miễn phí để tiếp tục đẩy lùi bệnh ung thư vú.

Ca khúc “We care for her”

Phương Thảo