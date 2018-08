Những lời nói dối đàn ông thích nghe từ vợ

Nếu bạn nghi ngờ người đàn ông của mình đang không nói thật, dưới đây là vài dấu hiệu giúp bạn khẳng định sự nghi ngờ của mình, theo liệt kê của diễn giả người Mỹ Georgia D. Lee. Lời nói dối dù là lớn hay nhỏ, dù xuất phát từ ý tốt hay ý xấu thì cũng đều có những biểu hiện khá giống nhau:

1. Nói lắp

Là một dấu hiệu cổ điển của việc nói dối. Không nói thật có thể gây sự đứt mạch trong suy nghĩ, khiến cuộc nói chuyện đang trơ tru bỗng vấp, bởi người nói chưa kịp nghĩ ra một cái cớ để che đậy sự thật.

2. Kể chuyện lộn xộn

Người nói dối không thể kể một câu chuyện có vẻ hợp lý. Anh ta nhắc đi nhắc lại các chi tiết, thậm chí đôi khi các tình tiết được kể rất lộn xộn.

3. Dừng lại và trì hoãn

Đây là những dấu hiệu của sự lãng quên. Những dấu hiệu này xuất hiện khi anh ta tạo ra những lời nói dối mới để che giấu sự thật hoặc khi anh ta buộc phải nhớ lại những lời nói dối cũ.

4. Các chi tiết bị thay đổi

Đôi khi ta cũng có thể không nhớ những chuyện đã xảy ra nhưng những chi tiết quan trọng thì khó mà thay đổi. Nếu bạn phát hiện ra có sự thay đổi trong những chi tiết, điều đó có nghĩa là bạn đang hoặc đã nghe phải những lời nói dối.

5. Ít phản ứng hoặc phản ứng thái quá

Trong cuộc thảo luận, nếu anh chàng ít đưa ra phản ứng (ví dụ chàng chỉ chăm chăm nhìn vào một chỗ và im lặng trước những lời buộc tội của bạn) hoặc phản ứng thái quá (trở nên hung hăng và bắt đầu muốn tranh cãi) thì có thể là anh ta đang tìm cách che giấu những lời nói dối của mình. Khi anh ta phản ứng quá mức cần thiết, đó thực sự là một câu hỏi rất lớn.

6. Chạy trốn

Đây là một biểu hiện khá phổ biến của những kẻ nói dối. Anh ta sẽ tìm cách xin lỗi để thoát khỏi cuộc hội thoại và đôi khi ra khỏi nhà, làm sao để câu chuyện không thể hoàn thành. Quan trọng hơn, bỏ đi giúp anh ta có thời gian để xây dựng một câu chuyện có vẻ hợp lý hơn.

7. Chuyển trọng tâm

...đến một thứ khác chính là một cách để đánh lạc hướng sự chú ý và tránh cảm giác khó chịu. Một người kém sáng tạo nhưng xảo quyệt có thể sử dụng chiến thuật này thay vì kể một câu chuyện bịa đặt.

8. Không tiếp xúc bằng mắt

Khi một người nói dối, phản ứng tự nhiên là không muốn giao tiếp bằng mắt. Hãy chú ý đến ánh mắt của chàng khi nói chuyện với bạn.

Có nhiều lý do khiến anh chàng của bạn nói dối, do bản tính khoác lác tự đại; do bị lạm dụng từ thời thơ ấu, nói dối chỉ để tự vệ.... Vì vậy bạn đừng vội kết luận chàng là người xấu. Tuy nhiên, nếu anh ta thường xuyên nói dối bạn, thì đây là hành vi thiếu trách nhiệm và thiếu tôn trọng bạn. Lúc này bạn cần phải bình tĩnh và dũng cảm nhận ra vị trí thật của mình là ở đâu trong mối quan hệ với anh ta.

