Dưới đây là một vài bí ẩn trong khả năng tình dục của phái mạnh, đăng trên MSN. 1. Lẽ tự nhiên là theo thời gian anh ấy sẽ giảm dần ham muốn Hàm lượng testosterone - hoóc môn tiếp năng lượng cho dục năng đàn ông - giảm khoảng 1-2% mỗi năm khi người đàn ông bước sang tuổi 30. Về lâu dài, sự giảm sút này có thể khiến ham muốn của họ giảm một nửa vào thời điểm nghỉ hưu. Vậy tần suất "yêu" trung bình của đàn ông là bao nhiêu qua các thời kỳ: Theo Nghiên cứu về Hành vi tình dục Mỹ năm 2006, tần số giao hợp của các cặp vợ chồng tuổi 18 đến 29 là 109 lần mỗi năm (khoảng 2 lần mỗi tuần). Với các cặp ở tuổi 30, con số này rơi xuống 87, và với các cặp ở độ tuổi 40 là 70 lần trong một năm. Các cặp trên tuổi 70 ân ái khoảng 17 lần mỗi năm. 2. Đàn ông khỏe mạnh có dục năng dồi dào Tuổi tác, cũng như sức khỏe thể chất, đóng vai trò quyết định đến hàm lượng testosterone và nói rộng ra là dục năng. Testosterone bị phân hủy trong mỡ, đặc biệt là mỡ ở vùng eo. Do vậy, nếu một anh chàng có vòng hai quá khổ so với cơ thể, cầm chắc là khả năng làm "chuyện ấy" của chàng cũng thấp hơn nhiều. Ngoài ra, hiện tượng giãn tĩnh mạch tinh cũng khiến testosterone và tinh trùng được sản xuất ít hơn. "Khi hai bìu của một người đàn ông treo thấp - đó là vì chúng đã bị giãn tĩnh mạch tinh. Các tinh hoàn thõng xuống là vì chúng phải cố gắng ở xa cơ thể hơn để duy trì nhiệt độ làm mát", tiến sĩ Fisch giải thích. 3. Không phải lúc nào anh ấy cũng "muốn yêu" Ngay cả khi ngân hàng testosterone dồi dào, "động cơ" của anh ấy cũng có thể sẽ không vận hành. Ngược lại với quan điểm cho rằng đàn ông không bao giờ thấy đủ về sex, các chuyên gia khẳng định điều này cũng có lúc không đúng. Những rối loạn về tâm tính hoặc cảm giác lo lắng cũng có thể phá hủy ham muốn. Những cơn đau bệnh tật cũng ngăn cản điều đó. Sau cùng, việc nhậu nhẹt triền miên thường làm giảm ham muốn yêu đương. 4. Gần một nửa số trường hợp, anh ấy là nguyên nhân gây ra vô sinh 40% các cặp vợ chồng đang gặp trục trặc trong việc thụ thai là do đàn ông, chứ không phải do phụ nữ (một tỷ lệ tương tự là do nữ giới, 20% ca vô sinh còn lại là do cả hai đóng góp, hoặc vô sinh không rõ nguyên nhân). Số lượng tinh trùng, hình dạng của chúng và khả năng di chuyển là những yếu tố chính trong việc gây vô sinh ở đàn ông. Hai thủ phạm lớn nhất trong việc làm giảm chất lượng và số lượng tinh trùng là do giãn tĩnh mạch tinh, và viêm tuyến tiền liệt. Theo bác sĩ Fisch, cứ 3 người đàn ông từng đến gặp bác sĩ để kiểm tra tuyến tiền liệt thì có một người bị viêm tuyến tiền liệt, và họ thậm chí không biết đến điều đó. Tin tốt lành là giãn tĩnh mạch tinh có thể điều trị bằng phẫu thuật, còn viêm tuyến tiền liệt thì dùng kháng sinh. 5. Anh ấy có thể không biết rằng mình bị bệnh hoa liễu Ở tuổi 25, khoảng một nửa số những người có quan hệ tình dục ở Mỹ mắc một bệnh lây truyền qua đường tình dục nào đó, và hầu hết các trường hợp là không có triệu chứng. Đó không phải là vấn đề của việc trung thực hay không, mà chỉ bởi vì các chàng trai không biết là anh ta đang mắc một bệnh có thể lây qua đường tình dục. Đó thể là nhiễm HPV, trùng roi, nấm chlamydia, thậm chí cả HIV. Khoảng 90% tất cả những người bị herpes sinh dục không biết mình nhiễm bệnh. 6. Anh ấy biết bao cao su là cần thiết, nhưng xem nó là vật cản Các anh chàng thường lấy lý do rằng không muốn có rào cản nào giữa hai người để từ chối dùng bao cao su, nhưng họ cần biết rằng nếu họ muốn bảo vệ sức khỏe của mình và tránh được những vụ mang thai ngoài ý muốn, thì mang bao cao su không đơn giản chỉ là một sự lựa chọn. "Như tôi được biết, không có bao cao su nào khiến các anh chàng khỏe mạnh mất đi sự cương cứng. Chúng thực ra còn có ích cho những người bị xuất tinh sớm vì làm giảm bớt sự nhạy cảm", bác sĩ Fisch nói. 7. "Công cụ" có thể gãy Mặc dù dương vật không có xương, nhưng nó có những mô giống như các ống xốp (sẽ cứng ra dưới tác dụng của máu dồn), gắn với một dây chằng. Hoạt động tình dục quá mạnh có thể khiến đứt dây chằng này, mà ta quen gọi là "gãy" dương vật. Tình trạng thường xảy ra khi người nữ ở trên, và dương vật tuột ra ngoài khi đang "yêu". 8. Anh ấy có thể thấy tổn thương nếu bạn đề nghị chàng "làm to cái ấy" Kích cỡ trung bình của "cậu nhỏ" khi cương là khoảng 12,5 cm (với người châu Á có thể nhỏ hơn). "Không có cách nào khiến dương vật dài ra được. Nhưng có những cách tự nhiên có thể làm tăng chu vi của nó, như ăn uống các loại thực phẩm có chất chống ôxi hóa, như chè xanh, dùng Viagra và các loại thuốc có tác dụng tương đương. "Như tôi luôn nói, cái gì tốt cho tim thì cũng tốt cho dương vật", bác sĩ Fisch nói. T. An