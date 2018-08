Lời khuyên được đưa ra trên Askmen. Em trông giống mẹ thế! Trừ phi mẹ nàng là người phụ nữ đẹp và đảm đang tuyệt vời, bạn đừng nên bảo nàng giống mẹ. Nàng có thể hiểu nhầm là bạn định ám chỉ nàng trông già thế. Nói chuyện hôn nhân, con cái Nhiều phụ nữ thích hẹn hò với những người đàn ông đủ trưởng thành để họ có thể sớm tính chuyện dài lâu, nhưng nếu nàng nhận thấy bạn không chân thành, nàng sẽ rất khó chịu nếu bạn bàn chuyện trọng đại như thế để "nhử mồi" nàng. Đối với phụ nữ, khi bạn nói với họ về hôn nhân, con cái, bạn đã đem lại những giấc mơ và hy vọng cho họ. Nếu không thực sự muốn tiến xa hơn, đừng để mình rơi vào rắc rối vì tạo ra ảo tưởng cho người ta. Em có nhiều giày rồi, mua thêm làm gì? Phụ nữ có quá nhiều quần áo, giày dép cũng chẳng sao và đó là điều hiển nhiên. Bản chất của phụ nữ là vậy, đúng theo qui luật của khoa học và tự nhiên. Chúng ta không thể trách phụ nữ về chuyện này, chẳng phải đàn ông luôn muốn phụ nữ thật đẹp, thật thời trang và kiểu cách sao? Chuyện tình cảm của bạn trước đây Hãy trung thực nếu bạn muốn và nếu nàng muốn nghe. Có thể nàng sẽ thích thú với những câu chuyện phiêu lưu tình trường và những kỳ công huyền thoại của bạn, nàng có thể sẽ thêm ngưỡng mộ bạn. Nhưng nhìn chung, đàn ông không nên quá trung thực trong chuyện này. Nàng sẽ nghĩ bạn luôn dùng kinh nghiệm dạn dày của mình để "hạ đo ván" các cô gái, kể cả nàng. Nàng sẽ không tin tưởng sự chân thành của bạn như trước nữa. Và khi biết được quá khứ vàng son của bạn rồi thì đừng mong có chuyện bí mật, sai lầm nào của bạn trước đây mà nàng không tìm hiểu và khơi ra bằng được. Tôi đã nghe ai đó nói rằng sau cô gái đầu tiên, tất cả những cô gái đến sau đều là thứ hai, mọi sự thật thà quá đáng đều là ngốc nghếch. Chuyện này có gì mà ghê ghớm? Em còn bao nhiêu ngày sinh nhật cơ mà… Quên ngày sinh nhật của người yêu là điều vô cùng tồi tệ, đó là điềm báo của sự tan vỡ. Hãy để nhắc nhở trong điện thoại, đánh dấu lên lịch, nhờ bạn bè, cha mẹ nhắc nhở bạn mỗi khi những ngày quan trọng như vậy tới. Vào ngày sinh nhật của mình, nàng muốn là trung tâm vụ trụ đối với bạn, đó chính là nơi nàng muốn thuộc về. Cái váy bị co hay là em béo lên? “Em nặng bao nhiêu cân?” là câu hỏi nên tránh. Phụ nữ nhiều khi thiếu tự tin và rất chông chênh vì vẻ ngoài của họ. Thay vì nói: “Em ơi, cái váy không co lại mà em đã tăng cân rồi”, hãy cùng nàng triển khai một chế độ ăn uống hợp lý, cùng nhau tập luyện. Làm như vậy, bạn vừa không khiến nàng bị tổn thương mà lại có được sự biết ơn của nàng vì sự chăm sóc và tình yêu dịu dàng của bạn dành cho. Người yêu cũ của anh chả bao giờ làm thế Ai cũng thấy bạn gái mới của bạn ổn hơn nhiều so với bất cứ cô nào bạn từng yêu, và bạn nghĩ mình nói thế cũng chẳng sao, vì nàng thừa hiểu nàng tuyệt thế nào. Nhưng đừng có dại mà so sánh như vậy. Phụ nữ luôn nhạy cảm và dễ bị tổn thương, nàng sẽ ngay lập tức quay ra và vặc lại: “Anh đã yêu bao nhiêu cô rồi?” hoặc “Thế thì anh đi mà bảo người ta làm cho anh”. Nhớ đừng so sánh cỡ ngực, độ mịn của da, độ dài của chân hay sự êm ái của giọng nói giữa các nàng với nhau, hãy im lặng và thưởng thức sự khác biệt ở mỗi cô gái. Hồ Bích Ngọc