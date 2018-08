Chuyên viên tâm lý Vũ Cẩm Vân, Hội quán các bà mẹ TP HCM cho biết, đã có nhiều công trình khoa học minh chứng về hiệu quả của thai giáo, nhưng không phải bố mẹ nào cũng biết thai giáo đúng cách. Nếu thai giáo một cách máy móc và cứng nhắc hoặc nghiêm trọng hóa quá mức có thể gây tác dụng ngược.

Một số bà mẹ vì lo cho sự an toàn của thai nhi mà kiêng cữ một cách thái quá, không dám đi lại, hạn chế cử động, điều này hoàn toàn không tốt cho đứa bé trong bụng. Bà Vân giải thích, trong quá trình mang thai, nếu người mẹ quá lo lắng đến sự an toàn của đứa con trong bụng, ngày đêm căng thẳng, bất an, vô tình sẽ tự gây áp lực cho mình và những người chung quanh, dễ stress.

Không nên cho thai nhi nghe nhạc quá nhiều hoặc mở âm lượng quá lớn. Ảnh: be0tuoi.

Mặt khác, một số bà mẹ ý thức về vai trò của sự vuốt ve, trìu mến dành cho đứa con trong bụng nên liên tục vuốt, xoa lên thành bụng gây kích thích tử cung dẫn đến sinh non. Có bà mẹ trẻ mong muốn chồng bày tỏ tình cảm yêu thương với con, thay vì khéo léo, tinh tế gợi ý để anh ấy cùng tham gia thì lại ép buộc, hờn dỗi, trách móc. Như vậy, người cha khi thực hành thai giáo rất khó có được tình cảm trìu mến sâu sắc dành cho đứa con.

"Khi bố mẹ trò chuyện cùng nhau bằng tình cảm ấm áp, chân thành; người mẹ giữ tâm trạng vui vẻ, thoải mái, sống yêu thương và khoan dung với mọi người; là đã truyền cho con một năng lượng cảm xúc mạnh mẽ. Tình thương dịu ngọt, êm ái cứ thế thấm dần vào trong tiềm thức của con", bà Vân gợi ý.

Phương pháp thai giáo thực ra khá giản dị, đó là lúc mẹ nhẹ nhàng chạm tay lên bụng, thì thầm với con lời âu yếm, dịu dàng, kể cho con nghe những câu chuyện vui, những nỗi niềm khiến mẹ cảm thấy phấn chấn. Mẹ có thể hát cho con nghe những câu hát, lời ru bằng cảm xúc dạt dào, bằng tình yêu thương vô bờ bến thì cho dù giọng hát không hay và con không thể hiểu lời bài hát nhưng năng lượng sự sống sẽ tràn đầy trong con. Niềm hạnh phúc, sự yêu thương trìu mến của người mẹ có sức lan tỏa mạnh mẽ đến thai nhi. Đứa con trong bụng cũng sẽ hòa nhịp và cùng hưởng thụ niềm vui với mẹ. Đó là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời để mầm sống lớn nhanh và phát triển ngày càng cứng cáp, vững chãi hơn.

Cảm xúc của người mẹ là điều vô cùng quan trọng trong thai giáo chứ không phải cứ nhồi nhét cho thai nhi thật nhiều những thứ mà cha mẹ cho là tốt. Có một số bà mẹ ý thức được việc nghe nhạc có lợi đối với thai nhi nên chỉ chăm chăm trang bị thật nhiều đĩa nhạc, từ các bài hát ru Việt, nhạc Betthoven, Mozart… Tuy nhiên làm thế nào để cho thai nhi nghe nhạc đúng cách là điều mà không phải bố mẹ nào biết.

Nhiều phụ huynh mong muốn tăng cường tác dụng của âm nhạc nên mở nhạc cho thai nhi thật nhiều, nghe bất kể giờ giấc, ngày đêm. Sợ đứa con nằm trong bụng không nghe được rõ âm điệu nên bố mẹ cố gắng mở thật to, thay phiên canh chừng thay nhạc mới. Làm như thế có thể vô tình gây hại cho con trẻ, khiến bé bị "quá tải thính giác".

Theo một số nghiên cứu, nếu thai nhi nghe nhạc với sóng âm cao từ 4.000 đến 5.000 hz sẽ gây tổn hại đến thính giác. Chưa kể đến việc bà bầu không thích âm nhạc mà phải nghe nhiều bài hát hoặc mở âm lượng quá lớn khiến tâm trạng mệt mỏi cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đứa con.

Khi thưởng thức các bài hát mà bản thân mẹ không cảm thấy cuốn hút và thú vị bởi ca từ, giai điệu bài nhạc thì làm sao có thể chuyển tải cảm xúc đến với con và làm sao thai nhi có thể cảm thụ được âm nhạc? Vì vậy theo chuyên viên tâm lý, người mẹ không nên miễn cưỡng ép mình và con phải nghe nhạc mà quan trọng nhất vẫn là sự yêu thích, cảm giác thư thái, hạnh phúc và bình yên khi thưởng thức nhạc, thì lúc đó thai giáo bằng âm nhạc mới đạt được hiệu quả.

Yêu thương là cảm xúc nhiệm màu để những ông bố bà mẹ tương lai nâng niu mầm sống. Khi gieo yêu thương bằng sự trìu mến và tình cảm chân thành chắc hẳn sẽ gặt hái được kết quả diệu kỳ của thai giáo. "Hãy gởi đến đứa con yêu dấu những thông điệp yêu thương đúng cách xuất phát từ cảm xúc sâu lắng nhất, đó là hạt giống tâm hồn để trẻ phát triển toàn diện cả về nhân cách lẫn tâm lý sau này", bà Vân đúc kết.

Thi Trân