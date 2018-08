Những kiểu đàn ông khiến phụ nữ xiêu lòng / Tâm lý kết hôn của đàn ông

Dưới đây là những điều bạn gái nên tránh nói với “một nửa” của mình theo chia sẻ của các chuyên gia trong lĩnh vực tình cảm:

1. So sánh anh ấy với người đàn ông khác

Thực sự là một ý tưởng vô cùng tồi tệ khi bạn so sánh anh ấy với người đàn ông khác, đặc biệt là trong chuyện tiền nong. “Đối với nam giới thì khả năng chu cấp cho gia đình đồng nghĩa với sự nam tính”, Sujeiry Gonzalez, chuyên gia về tình cảm (Mỹ) chia sẻ. “Anh ấy sẽ cảm thấy thật kinh khủng khi bạn nói với anh ấy rằng cô A may mắn thế nào khi cô ấy có một chiếc ôtô hoặc cô B đã bay đến Hy Lạp qua đêm như thế nào. Hãy cố gắng kiểm soát sự so sánh và khoe khoang của bản thân”.

Ảnh: 123rf.com.

2. Ngôn ngữ cơ thể tiêu cực

Bạn có biết nếu bạn không chú ý thì chỉ một điều nhỏ nhặt như ngôn ngữ cơ thể cũng có thể làm tổn thương anh ấy. Bác sĩ Carole Lieberman, chuyên gia về tình cảm đồng thời là tác giả cuốn sách bán chạy nhất có tên: “Bad Girls: Why Men Love Them & How Good Girls Can Learn Their Secret” cho biết, nam giới có thể coi ngôn ngữ cơ thể của nữ giới là những đòn tấn công vào cá nhân họ.

“Khi người phụ nữ trông có vẻ chán nản, đảo tròn mắt trước những gì chàng nói, hoặc là không nhìn thẳng vào mắt chàng khi đang trò chuyện thì điều đó có thể làm tổn thương sự tự tin của chàng. Ngoài ra, khi người phụ nữ không cố gắng để chăm sóc và làm đẹp bản thân như cô ấy từng làm thì điều đó cũng khiến họ cảm thấy rằng người phụ nữ đó không còn nồng nàn với họ và không coi trọng họ nữa”, Vì thế, chị em hãy lưu ý đến những “pha” đảo tròn mắt của mình.

3. Dùng từ “nhưng”

Đây là một từ đơn giản nhất nhưng cũng công hiệu nhất trong việc giết chết lòng tự tin của nam giới. Tại sao một từ đơn giản như vậy lại có thể tác động mạnh mẽ đến thế lên cánh mày râu?

Đã bao nhiêu lần bạn nói với anh ấy là: "Cái này đẹp đấy, nhưng…"? Từ “nhưng” này thực sự làm tổn thương anh ấy. “Điều đó khiến các đấng mày râu có cảm giác như tất cả những gì họ làm cho bạn đều chưa đủ tốt”, Gonzalez chia sẻ. Có vấn đề gì đâu nếu anh ấy cho quá nhiều sốt vào ớt của bạn? Có làm sao nếu anh ấy mua tặng bạn một chiếc váy không đúng cỡ? Anh ấy đang cố gắng thể hiện sự quan tâm dành cho bạn. Vì thế, hãy học cách nói "cảm ơn” thay cho "nhưng”.

4. Nhắc đi nhắc lại những điểm yếu của anh ấy

Bạn đã nói với anh ấy bao nhiêu lần rằng bạn biết anh ấy không có khả năng làm gì đó và việc đó là bình thường? Bạn nên dừng việc này lại.

“Bạn có thể nghĩ rằng bạn đang tỏ ra thông cảm với anh ấy. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng anh ấy hẳn rất muốn đáp ứng tất cả những gì bạn cần”, giáo sư, bác sĩ Ramani Durvasula, chuyên gia tâm lý học lâm sàng (Mỹ) chia sẻ. “Một nhận xét đơn giản của bạn, ví dụ như 'Em biết chúng mình không thể mua một chiếc xe hay một căn hộ mới' cũng có thể khiến anh ấy phải tự hỏi liệu có phải mình chưa hoàn thành nghĩa vụ”.

5. Nói rằng không cần anh ấy

Amber Neal, chuyên gia mai mối kiêm diễn viên hài đến từ Houston (Mỹ) cho rằng điểm này đặc biệt quan trọng. “Nam giới có nhu cầu mạnh mẽ về sự cần thiết của bản thân mình. Nếu bạn nói với anh ấy rằng bạn không cần anh ấy thì anh ấy sẽ tự hỏi tại sao anh ấy vẫn còn ở đó”, cô chia sẻ. Chính vì thế, “hãy tìm ra những lý do nho nhỏ cho thấy tại sao bạn cần anh ấy và đảm bảo rằng anh ấy hiểu điều đó”.

Thanh Mai (theo Shine)