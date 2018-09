Giúp các cặp vợ chồng hạnh phúc trọn đời / 5 điều không nên làm trong hôn nhân

1. Đừng tiết lộ rằng bạn so sánh chồng với người khác

Tôn trọng là một phần quan trọng của hôn nhân. Khi bạn so sánh chồng với một người thứ ba, bạn đang không tôn trọng anh ấy. Điều này có thể ảnh hưởng đến lòng tự trọng của chồng bạn. Tuy nhiên, đó là điều không thể tránh khỏi vì so sánh nằm trong bản chất con người. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn so sánh chồng với người khác hoặc có cảm giác đó, hãy giữ cho riêng mình hoặc giải thích cho chồng hiểu một cách gián tiếp.

2. Đừng chia sẻ với chồng những cảm nhận của bạn về gia đình anh ấy

Nhiều phụ nữ có xu hướng cằn nhằn về gia đình nhà chồng. Đây là lý do cho cuộc chiến và tranh luận giữa các cặp vợ chồng. Đừng nói với anh ấy cảm giác của bạn đối với cha mẹ chồng. Nếu bạn không thích một cái gì đó, hãy nhẹ nhàng góp ý với cha mẹ. Đây là cách tốt nhất để duy trì hòa bình giữa các cặp vợ chồng.

3. Đừng phàn nàn về những món quà anh ấy tặng

Nếu ông xã tặng bạn một món quà, hãy trân trọng và đánh giá cao những nỗ lực của anh ấy, ngay cả khi bạn không thích món quà đó. Là một người vợ, bạn nên khen sự nỗ lực và lựa chọn của chồng mình. Nếu bạn phàn nàn hay nói điều gì đó tiêu cực, bạn sẽ làm anh ấy thất vọng và cảm thấy bị tổn thương. Khi chồng bạn tặng bạn một cái gì đó, hãy nhớ điều này.

4. Đừng kể về những lần chi tiêu quá tay

Tất cả các phụ nữ đều đã từng chi tiêu quá tay. Vì vậy, bạn đừng nên để chồng biết được chuyện đó. Nếu bạn cần phải cung cấp những con số cho anh ấy biết, hãy nói chung chung chứ đừng nói về con số chính xác.

5. Đừng nói với chồng về những người cũ

Nếu chồng của bạn biết về người yêu cũ của bạn, điều đó cũng tốt thôi. Nhưng đừng nói cho anh ấy biết những chi tiết về quá khứ của bạn với người cũ. Nhiều đàn ông không muốn nghe những điều như vậy từ người vợ của họ. Bạn đã có một vài mối quan hệ trước hôn nhân, hãy giữ đó là kỷ niệm đẹp cho riêng mình.

Quỳnh Trang (theo magforwomen)