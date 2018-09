Gặp họa khi khoe ảnh cá nhân trên Facebook / Lừa đảo buôn phụ nữ qua Facebook

Những cái like có thể tiết lộ nhiều điều về chúng ta. Ảnh: BBC

Đây là kết quả của một nghiên cứu do các nhà khoa học Anh tiến hành vừa được đăng trên tạp chí PNAS.

Tiến sĩ Youyou Wu, người đứng đầu nhóm nghiên cứu là một thực tập viên tại Facebook và đang làm nghiên cứu sinh tại trường đại học Cambridge. Bằng cách phân tích những cái bấm like trên Facebook của hơn 70 nghìn tình nguyện viên trên hệ thống máy tính của mình, Wu đã chia họ thành 5 nhóm tính cách cơ bản gồm: dễ thương, dễ tính/có lương tâm, ngay thẳng/quảng giao, thích giao tiếp/bi quan, tiêu cực và cởi mở. Nghiên cứu cũng nhắc đến những tính cách của cả một nhóm người, ví dụ những người thích phim truyền hình dài tập Dr Who thường nhút nhát trong khi fan của chương trình truyền hình thực thế Big Brother lại bảo thủ.

Thừa nhận tính cách của một con người có thể phức tạp hơn thế, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng máy tính có thể tiến xa nhanh hơn con người. Trước đây, các nhà nghiên cứu của trường đại học Cambridge và Stanford nói rằng việc bấm like trên Facebook của một người có thể cho biết một số thông tin cá nhân, bao gồm xu hướng tình dục và chính trị của người đó. Trong nghiên cứu mới này, họ muốn đi một bước xa hơn và gắn con người vào một cái máy tính, để xem xét người hay máy có thể nhận xét cá nhân con người tốt hơn.

Những người tham gia nghiên cứu đã hoàn thành một bảng câu hỏi về cá nhân mình. Đồng thời, bạn bè, đồng nghiệp và người thân của họ với tư cách là người làm chứng cũng điền vào bản khảo sát. Các nhà nghiên cứu sau đó so sánh tất cả các kết quả để xem máy tính đã tổng hợp tính cách của một người như thế nào so với chính bản thân người đó tự nhận xét về mình. Nếu có đủ dữ liệu về những trang like của người sử dụng Facebook, máy tính sẽ có kết quả gần đúng với bản đánh giá của chính người đó, thậm chí chính xác hơn cả những người thân nhất của họ.

Phân tích 10 trang người đó like trên Facebook, máy tính có thể đánh giá tốt hơn một đồng nghiệp họ. Phân tích 70 like giúp máy tính vượt qua bạn bè hay bạn ở cùng nhà. Có thông tin 150 like, máy tính đánh giá tốt như một thành viên trong gia đình. Để vượt qua người yêu hay bạn đời, máy tính cần tư liệu của 300 like. Tiến sĩ Youyou Wu cho rằng mỗi người sử dụng Facebook thường có khoảng 227 like trong hồ sơ cá nhân, đây là một con số rất phong phú để máy tính phân tích.

Mọi người nhìn chung có khả năng đánh giá người khác khá tốt. Trong trực giác, chúng ta thường nghĩ người ở gần sẽ hiểu chúng ta rất rõ, nhưng thật ấn tượng là máy tính có thể đánh bại con người trong trò chơi này. Youyou Wu cho rằng hiện nay mọi người dành rất nhiều thời gian online, vì thế chúng ta có thể cung cấp cho máy tính nhiều dữ liệu cá nhân.

“Bạn bè và đồng nghiệp có thể chỉ gặp chúng ta ở một số hoàn cảnh vì thế họ ít thông tin để đánh giá chính xác chúng ta hơn”, Youyou Wu nói. Trong khi đó, máy tính có thể truy cập hàng loạt thông tin liên quan đến chúng ta và nó có một bộ nhớ khổng lồ. Máy tính đồng bộ và nhất quán, còn con ngươi có thể thiên vị và cảm tính khi đánh giá người khác.

Alan Redman, một chuyên gia tâm lý học có mối quan tâm đặc biệt đến tính cách con người nói rằng, các công ty quảng cáo đã sử dụng “dấu chân” trên mạng của chúng ta để xây dựng lên một hình ảnh mà chúng ta muốn trở thành. Còn những người tuyển dụng có thể sẽ kiểm tra thông tin trên các mạng xã hội trước khi gặp ứng viên. “Chúng ta cần phải thận trọng”, ông bổ sung. Chúng ta có rất ít quyền kiểm soát đối với các thông tin về chúng ta đang bị thế giới mạng thu thập.

