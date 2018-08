Cậu bé chuyển giới 5 tuổi / Người lính chuyển giới có cấp bậc cao nhất quân đội Anh

Ở nhiều nơi trên thế giới, người chuyển giới vẫn bị hiểu sai và nhìn bằng đôi mắt kỳ thị. Nhiều người còn thêu dệt lên những điều hoàn toàn sai về người chuyển giới như:

Người chuyển giới có cuộc sống điên rồ

Nhiều người hiểu một cách sai lầm rằng người chuyển giới có cuộc sống kỳ lạ qua những thông tin thiếu đầy đủ, đôi khi là cường điệu hóa về họ trên TV, phim ảnh.

Thực tế, người chuyển giới cũng có cuộc sống bình thường như những người khác. Họ cũng làm việc, thích mua sắm, xem phim…

Người chuyển giới không biết rõ về bản thân

Người chuyển giới là người có khác biệt nhưng điều đó không có nghĩa họ không biết mình là ai. Về thiên hướng tình dục, họ có thể là đồng tính nữ, đồng tính nam hoặc lưỡng tính. Về giới tính, họ có thể là nam, nữ, đồng tính luyến ái và các giới tính khác. Họ hiểu rõ thiên hướng tình dục và giới tính của mình.

Nhiều người chuyển giới từng trải qua cảm giác khiếm khuyết, tội lỗi. Đây là một vấn đề xã hội chứ không phải vấn đề về nhận thức giới tính của họ.

Diễn viên chuyển giới Thái Lan Nong Poy. Ảnh: Princessfaithivy.

Người chuyển giới bị rối loạn về tâm thần

Có nhiều người chuyển giới từng bị các bệnh về tâm thần nhưng không phải do sự nhận biết về giới tính của mình mà do xã hội kỳ thị, do những đau đớn trong quá trình chuyển giới. Những áp lực, rối loạn của họ có thể bị chẩn đoán là những rối loạn tâm thần. Điều này nói lên rằng, họ bị tổn thương và cần sự giúp đỡ.

Người chuyển giới là người đồng tính

Giới tính và xu hướng tình dục là hai khái niệm hoàn toàn riêng biệt. Một khái niệm là về giới tính - bản thân chúng ta có thể nhận biết. Một là về sự hấp dẫn về mặt tình cảm và thể xác với một đối tượng thuộc giới nào đó. Nhận biết một đặc điểm không cho chúng ta biết về đặc điểm còn lại.

Người chuyển giới không thuộc xã hội nào

Những người chuyển giới cũng có nền tảng chính trị và tôn giáo. Nhiều người chuyển giới chỉ muốn họ được coi là một phần của xã hội, được chấp nhận và không bị kỳ thị bởi gia đình, chính quyền và cộng đồng. Họ ao ước được sống bên ngoài chuẩn mực xã hội truyền thống và không bị coi là “tội đồ” vì điều đó. Họ xứng đáng có được điều này.

Người chuyển giới ghét cơ thể họ

Đây là hiểu lầm rất phổ biến. Nó tạo ra suy nghĩ rằng một người tự nhận mình là phụ nữ có thể cảm thấy khó chịu trong cơ thể nam giới và ngược lại. Một số người muốn thay đổi cơ thể. Những người khác lựa chọn sống với cơ thể như họ vốn có.

Bạn gọi một người là chuyển giới chỉ cần dựa vào vẻ bề ngoài của họ

Thật sai lầm khi chúng ta tin rằng tất cả người chuyển giới trông đều kỳ dị. Sự thật là những người chuyển giới cũng có cơ thể như chúng ta. Họ có sự thể hiện bên ngoài rất bình thường. Chúng ta không nên phán xét về cơ thể của mình cũng như của người khác.

Người chuyển giới không phải là đàn ông hay đàn bà thật sự

Đây có lẽ là quan niệm gây tổn thương nhất vì nó nói lên rằng người chuyển giới dù thế nào cũng không phải là người bình thường vì đặc điểm giới tính của họ. Nó là bằng chứng cho thấy họ không có chỗ đứng trong xã hội. Đó là sự kỳ thị không thể chấp nhận. Mỗi người đều là đàn ông hay đàn bà đúng nghĩa bất kể sự phân loại giới tính hay bất cứ điều gì khác.

Người chuyển giới rất khác thường

Khi một ai đó không giống với những gì ta nhìn thấy hoặc biết thì đều bị coi là “khác thường”. Đó được coi là suy nghĩ bình thường, là bản chất của con người. Điều quan trọng là nhận thức của bạn về những gì được cho là “khác thường” lại dựa trên những kinh nghiệm và văn hóa của bạn.

Ở nhiều nền văn hóa, người chuyển giới được gia nhập vào xã hội và thậm chí còn được kính trọng, yêu quý. Chúng ta cũng có thể làm điều đó.

Hải Ngân (Theo Everyday)