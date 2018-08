Ngày đầu đi làm, gặp nhau nơi văn phòng tràn ngập không khí xuân, mọi người mải mê chúc tụng nhau một năm mới hạnh phúc và thành công. Đâu đó trên một vài trang báo mạng là những bức hình chụp cảnh phố phường vắng lặng đến khác thường trong những ngày Tết. Có những khuôn hình không một bóng người qua lại khiến cho bất kỳ ai chiêm ngưỡng cũng có cảm giác thật bình an, có chút gì đó thích thú thậm chí là ngạc nhiên khi nhận ra những con đường đông đúc mà ngày nào mình cũng phải chen chúc mãi mới đến được nơi làm việc.

Con đường trước cửa chợ Bến Thành - TP HCM gần như vắng người trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Quốc Thắng.

Vậy mà chỉ trong 6 ngày từ 30 đến mùng 5 Tết trên cả nước đã xảy ra 373 vụ tai nạn giao thông làm 288 người chết và 359 người bị thương, tương đương với số nạn nhân của một vụ tai nạn máy bay. Nếu chỉ tính số người chết thì cứ mỗi ngày Tết qua đi có 48 người mất mạng vì đi đường không an toàn.

Hai ngày qua, người ta xôn xao về vụ đụng độ kinh hoàng giữa xe lửa và hàng loạt ôtô trên cầu Ghềnh hay tai nạn chết tập thể của 9 thanh niên do ngạt khí trong một ngôi nhà kín tại Hải Phòng. Vụ việc khiến người ta quan tâm có lẽ vì tính nghiêm trọng, nóng hổi và “giật gân” của nó. Còn những con số thống kê giật mình về số vụ tai nạn giao thông cũng như số người chết và bị thương trong 6 ngày nghỉ Tết thì lại chẳng mấy ai để ý, vì năm nào chẳng vậy…và vì hơn hoặc kém một vài người chết so với năm trước thì cũng chẳng mấy khác biệt.

Nhớ lại những ngày bình thường trong năm, khi mà phố phường chật chội đông đúc, đầy rẫy những hố tử thần, lô cốt hay miệng cống mất nắp... thì người ta còn dễ dàng đổ tội cho chúng là nguyên nhân gây ra những vụ tai nạn giao thông chết người thương tâm. Còn trong những ngày Tết vừa qua, khi những lô cốt đã được tạm thời dẹp bỏ, khi những miệng cống đã được kiểm tra và đóng lại, khi đường phố vắng lặng trong những ngày đầu xuân thì người ta vẫn chết vì tai nạn giao thông, thậm chí còn chết nhiều hơn.

Con số thống kê 288 người chết và những khuôn hình chụp phố phường vắng lặng và bình an trong những ngày Tết quả thực là một sự mâu thuẫn đến đau lòng.

Nhưng suy cho cùng mâu thuẫn đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì nguyên nhân đã được giải thích rất rõ ràng: Các vụ tai nạn giao thông trong Tết hầu hết là do người điều khiển phương tiện khi đã uống quá nhiều rượu bia và một bộ phận người dân coi thường luật, chở 3 hoặc 4 đánh võng, lạng lách trên đường thậm chí không đội mũ bảo hiểm dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Chung quy vẫn là do chính con người: do ý thức, trách nhiệm và sự chủ quan của mỗi người khi tham gia giao thông trong dịp Tết.

Giá như mỗi nạn nhân tự ý thức được sự nguy hiểm khi điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống quá nhiều bia rượu, giá như mỗi người tự nhận thức được trách nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội, giá như họ đừng phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách chỉ vì đường phố vắng vẻ hay giá như chính mỗi người biết yêu thương bản thân mình hơn một chút… và nếu thế thì trên mảnh đất Việt Nam sẽ chẳng có 288 gia đình phải chịu cảnh tang tóc trong những ngày đầu xuân mới, sẽ chẳng có 359 con người giờ đây thay vì đến nơi làm việc chúc Tết bạn bè, đồng nghiệp thì lại đang ở trong bệnh viện chịu nỗi đau đớn về thể xác, thiệt hại về kinh tế hoặc thậm chí đang từng giờ, từng phút chiến đấu với tử thần. Giá như đừng như thế thì có lẽ mùa xuân sẽ trọn vẹn hơn.

Những con số trên không phải để đe dọa hay có ý làm mọi người bất an đầu năm mới mà đơn giản chỉ mong mọi người biết trân trọng hơn những gì mình đang có và quan tâm nhiều hơn đến an toàn của bản thân, gia đình và những người xung quanh để có những mùa xuân trọn vẹn bình an và hạnh phúc hơn.

Bác sĩ Quản Hồng Đức