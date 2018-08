Phụ nữ thích ngắm điểm nào của đàn ông nhất / Đàn ông mất 88 ngày mới nói 'anh yêu em'

Em tôn trọng anh

“Nghe có vẻ lỗi thời, nhưng thực tế là có sự khác biệt khá lớn giữa nam giới và nữ giới”, tiến sĩ Eris Huemer, chuyên gia trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình (Mỹ) chia sẻ. “Chúng ta không nghĩ, nói và phản ứng giống nhau trong những tình huống giống nhau. Phụ nữ muốn cảm thấy được yêu thương, được quý mến và được an toàn. Trong khi đó, điều nam giới muốn lại là sự tôn trọng”.

Các đấng mày râu thường “rút lui” khi họ cảm thấy mình không được tôn trọng. Chính vì thế, hãy tặng cho anh ấy sự khẳng định mà anh ấy luôn khao khát. “Một người đàn ông muốn được biết rằng bạn chỉ quan tâm đến mình anh ấy và anh ấy luôn là ưu tiên số một của bạn. Và khi bạn quan tâm đến anh ấy, bạn sẽ được nhận lại điều tương tự”.

Ảnh: muslimastrologer.

Anh thật đẹp trai

Điều này nghe có vẻ khá hiển nhiên, tuy nhiên bạn có biết rằng đấng mày râu rất thích tận hưởng cảm giác được ca ngợi, được thỏa mãn cái tôi, đặc biệt là khi họ không hề cố tình gây ấn tượng? “Mỗi khi vợ sắp cưới của tôi nói rằng trông tôi rất tuyệt vào buổi sáng trước khi tôi đi làm thì điều đó luôn khiến tôi tràn đầy hứng khởi trong suốt cả ngày dài”, một nam giới 30 tuổi chia sẻ. “Đây là câu nói mà tôi thường được nghe khi chúng tôi chuẩn bị đi chơi ở đâu đó. Nhưng khi cô ấy khen tôi bảnh bao ngay lúc tôi chuẩn bị đi làm thì điều đó mang lại cho tôi sự tự tin mới mẻ”.

Cảm ơn anh yêu

Chúng ta thường hay bỏ qua những cử chỉ quan tâm nho nhỏ, ví dụ như khi anh ấy xoay sẵn đầu bàn chải đánh răng cho bạn, hay khi anh ấy dọn dẹp căn hộ gọn gàng ngăn nắp. Trong tình huống này, bạn nên nói lời cảm ơn anh ấy vì những cử chỉ đó. “Hãy lưu ý đến những việc làm đúng đắn và sự quan tâm mà anh ấy dành cho bạn mỗi ngày”, Lisa L.Payne, chuyên gia tư vấn về những thay đổi trong cuộc sống (Mỹ) chia sẻ.

“Cho dù đó là việc anh ấy pha cho bạn tách cà phê đúng kiểu bạn thích, hoặc anh ấy giữ cửa cho bạn… thì hãy luôn cho anh ấy biết rằng bạn đánh giá cao hành động của anh ấy như thế nào và nó mang đến cho bạn cảm giác tuyệt vời như thế nào. Nhờ thế, anh ấy sẽ biết chính xác anh ấy đã làm tốt điều gì và sẽ phát huy điều đó”.

Em tin tưởng anh

Bạn có thể luôn có ý nghĩ này trong đầu, nhưng vấn đề là chưa tìm được thời gian để cho anh ấy biết điều đó. “Thời điểm tốt nhất để chia sẻ cảm xúc của bạn với chàng là trước hoặc trong khi 'yêu'”, tiến sĩ Georginanna Donadio, chuyên gia về tình cảm (Mỹ) chia sẻ. “Lúc đó, hàm lượng oxytocin, một loại hoóc môn giúp tăng cường cảm giác tin tưởng, yêu thương, và gần gũi tăng cao; và đó chính là thời điểm vô cùng thích hợp để chia sẻ những cảm xúc yêu thương với bạn đời. Đó cũng là thời điểm lý tưởng để bạn cho anh ấy biết bạn muốn gì ở anh ấy trong mối quan hệ của hai người, và anh ấy sẽ hoàn toàn tiếp thu và cởi mở”.

Em luôn ở bên anh

“Hãy tìm cách cho anh ấy biết rằng bạn luôn ở bên anh ấy”, tiến sĩ Shannon Kolakowski, chuyên gia tâm lý học (Mỹ) chia sẻ. “Bạn có thể cho anh ấy thấy sự trung thành của mình bằng cách luôn sát cánh bên anh ấy ngay cả khi anh ấy cảm thấy như cả thế giới đều chống lại mình. Hãy cho anh ấy biết sự ủng hộ của bạn đối với những đam mê của anh ấy. Hãy cho anh ấy thấy bạn coi trọng những gì anh ấy coi trọng. Điều này sẽ làm tăng tinh thần 'đồng đội', sự an toàn và sự thân mật trong mối quan hệ của bạn”.

Em đang lắng nghe anh

Cách giao tiếp của nam giới có sự khác biệt so với nữ giới. Họ thường có xu hướng dè dặt và ít nói hơn khi đang buồn bã. Khi anh ấy có những biểu hiện như thế, bạn đừng nên quấy rầy mà chỉ nên để anh ấy biết rằng bạn luôn ở đó vì anh ấy. Và khi anh ấy bắt đầu nói về những vấn đề của bản thân, bạn đừng ngắt lời hoặc đưa ra bất kỳ ý kiến không cần thiết nào. Hãy tạo cho anh ấy cảm giác an toàn và không bị phán xét. Những cặp vợ chồng thực sự biết lắng nghe nhau thường hạnh phúc hơn với mối quan hệ của họ và họ cũng ít bị trầm cảm và lo âu hơn.

Chào buổi sáng. Chúng mình “nô đùa” chút đi anh

Có thể bạn không cần phải nói nguyên văn câu này nhưng hãy để anh ấy hiểu rằng nếu anh ấy muốn “thân mật” với bạn thì anh ấy cần “dạo đầu” ngay từ buổi sáng. Theo bà Sharyn Wolf, chuyên gia tư vấn về hôn nhân (Mỹ) thì bạn cần phải “vuốt ve tâm trí trước khi vuốt ve cơ thể”. Nếu bạn muốn “yêu” vào buổi tối thì màn “dạo đầu” có thể khởi động ngay từ buổi sáng ngày hôm đó. Vì thế, hãy gửi cho anh ấy những tin nhắn đầy tình ý trong ngày. Anh ấy sẽ hiểu ý bạn.

Em xin lỗi

“May mắn là tôi và chồng sắp cưới rất ít tranh cãi với nhau. Và nếu có điều gì khiến chúng tôi cãi nhau thì đó là do… đói bụng. Tuy nhiên, mỗi khi tôi lên cơn và khi lượng đường huyết hạ thấp khiến tôi có thể trở thành “kẻ ám sát” thì tôi luôn rời khỏi phòng, hít thở thật sâu hoặc uống vài ngụm rượu, và sau đó nói xin lỗi anh ấy”, một phụ nữ chia sẻ. Khi một cuộc chiến phi lý phát sinh vì một lý do hay tình huống ngớ ngẩn thì điều tốt nhất nên làm là nói lời xin lỗi trước khi nó “leo thang” thành một vấn đề nghiêm trọng và căng thẳng hơn. Không phải lúc nào anh ấy cũng là kẻ thù của bạn. Đôi khi, chính hoóc môn hay sự thiếu hụt calo lại là thủ phạm gây ra “chiến tranh”.

Anh có những người bạn thật thú vị

Có những khi bạn thực sự muốn được ở nhà hơn là dành hàng tiếng đồng hồ để ngồi chuyện phiếm cùng đám bạn bè cũ của anh ấy. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng những chàng trai này là một phần quá khứ của anh ấy. Có thể bạn sẽ vui hơn nếu anh ấy trưởng thành hơn một chút sau những ngày tụ tập với bạn bè, nhưng điều quan trọng là bạn phải cho anh ấy biết rằng bạn yêu tất cả mọi khía cạnh con người anh ấy. “Tham gia vào những sự kiện xã hội hoặc gia đình của anh ấy sẽ giúp bạn có cơ hội 'nhìn' người yêu mình qua con mắt của người khác và nhớ lại tại sao bạn lại hẹn hò với anh ấy”, một cô gái 29 tuổi chia sẻ.

Trông anh thật cơ bắp

Sau bao nhiêu quyết tâm, cuối cùng anh ấy đã bắt đầu tập thể dục và bỏ qua những chiếc bánh sừng bò vào bữa sáng để chuyển sang chế độ ăn uống bổ sung lượng protein hợp lý. Có thể anh ấy chưa có thân hình lý tưởng của Adonis (vị thần tình ái nổi tiếng với vẻ đẹp hoàn mỹ trong thần thoại Hy Lạp) nhưng một sự động viên nho nhỏ sẽ giúp anh ấy tiếp tục cố gắng. Một cú bóp tay kèm theo lời khen ngợi “anh thật mạnh mẽ” sẽ giúp củng cố và tăng thêm động lực cho anh ấy khi mà anh ấy bắt đầu muốn bỏ cuộc.

Hãy nhớ rằng, bạn chính là một phần lý do để anh ấy cố gắng hoàn thiện bản thân. Vì thế, sự hỗ trợ và động viên của bạn là điều vô cùng quan trọng. Sát cánh bên anh ấy trong quá trình anh ấy cố gắng cải thiện sức khỏe chính là một cách tuyệt vời để thể hiện sự quan tâm của bạn. Hơn thế nữa, tất cả những endorphins có được từ hoạt động thể dục thể thao đó cũng sẽ giúp cải thiện đời sống tình dục của bạn.

Món này ngon quá

Đàn ông luôn muốn được phục vụ những người phụ nữ của họ. Và mặc dù thực tâm có thành ý tốt nhưng kỹ năng nấu nướng của anh ấy thì có thể chưa được hoàn hảo lắm. Tuy nhiên, bạn cũng nên khen ngợi anh ấy vì những nỗ lực và cố gắng của anh ấy. Nếu bạn chê món gà anh ấy nấu bị khô thì anh ấy sẽ cảm thấy bất an và không muốn thử lại lần nữa. Đôi khi, ý nghĩ và sự quan tâm mới là điều quan trọng.

Em rất vui

Câu này nghe có vẻ giống như điều mẹ bạn vẫn hay nói với bạn, nhưng sự thực là thế: Nếu bạn muốn có một mối quan hệ toàn vẹn thì điều đầu tiên là bạn phải cảm thấy vui và hạnh phúc với chính bản thân mình. Bạn không thể bắt anh ấy phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự hạnh phúc và vui vẻ của bạn. “Nếu tự bản thân bạn cảm thấy đầy đủ và hạnh phúc thì bạn sẽ lôi cuốn và hấp dẫn được những người hạnh phúc vì ánh sáng vốn hấp dẫn ánh sáng”, Sophie Keller, chuyên gia về hạnh phúc chia sẻ.

Em rất tự hào về anh

“Nam giới thường rất nhạy cảm trước những vấn đề liên quan đến khả năng và hiệu quả làm việc”, tiến sĩ Sue Johnson, tác giả cuốn Hold me Tight: Seven Conversations for a Lifetime of Love chia sẻ. “Họ luôn sợ sẽ gây thất vọng. Vì thế, hãy nói với anh ấy rằng anh ấy là người tuyệt vời nhất, người đáng yêu nhất và là người có ảnh hưởng rất tích cực. Đàn ông cần được bảo đảm rằng họ đang làm một việc tốt. Khi được hỏi là tại sao lại “rút lui”, phần lớn các đấng mày râu sẽ nói rằng “Chỉ vì anh không biết phải làm gì. Có vẻ như anh không thể làm đúng cho nên anh bỏ cuộc”. Sự bảo đảm và xác nhận từ bạn sẽ giống như một “mũi tiêm chủng” phòng ngừa tâm lý này ở anh ấy.

Anh đúng là một ca sĩ

“Chồng sắp cưới của tôi thực sự vô cùng hào hứng khi tôi nói rằng anh ấy có giọng hát rất hay”, một cô gái chia sẻ. “Lần nào anh ấy cũng giả vờ như đấy là lần đầu tiên tôi nói với anh ấy câu đó. Tôi thích nhìn những phản ứng đáng yêu của anh ấy”. Mặc dù hát hò, khiêu vũ hay chơi guitar có thể đều không phải là sở trường của anh ấy, nhưng bạn hãy vỗ tay cổ vũ anh ấy. Việc bạn coi trọng anh ấy sẽ giúp mang lại cho mối quan hệ của bạn nhiều niềm vui hơn.

Anh còn đáng yêu hơn cả diễn viên điện ảnh

Một lời nói dối kiểu này chẳng mang lại tác hại gì. Mặc dù anh ấy còn xa mới có thể được mời đóng phim nhưng để anh ấy cảm thấy mình hấp dẫn sẽ củng cố sự tự tin và tâm trạng của anh ấy. Ngoài ra, khi mà anh ấy không cảm thấy bị đe dọa bởi các ngôi sao điện ảnh thì bạn có thể dễ dàng dụ anh ấy đi xem những bộ phim lãng mạn cùng bạn.

Cười lên nào anh yêu

“Làm cho anh ấy cười là cảm giác dễ chịu và hài lòng nhất”, một cô gái chia sẻ. Theo một nghiên cứu do ĐH Oxford (Anh) tiến hành cho thấy, tiếng cười giúp kích thích sự sản sinh endorphin - một loại hóa chất được coi như thuốc giảm đau của cơ thể và giúp tăng cường cảm xúc hạnh phúc. Kể cả khi anh ấy không phải là diễn viên hài thì một tiếng cười khúc khích vui vẻ tự nhiên sẽ khiến cả hai bạn thấy vui vẻ hơn.

Không phải lỗi của anh

Có những ngày tâm trạng của chúng ta thật tồi tệ; và lúc đó, có thể chính chồng bạn lại là người phải hứng chịu sự tức giận của bạn – sự tức giận lẽ ra là dành cho sếp của bạn. Từ trong sâu thẳm bạn vẫn biết rằng anh ấy không phải là nguyên nhân khiến bạn buồn bực, nhưng bạn lại vẫn “trút” lên đầu anh ấy những câu nói khiến anh ấy buồn phiền. Trong tình huống này, hãy tránh cách hành xử tiêu cực đó và trao đổi thẳng thắn với anh ấy nguyên nhân khiến bạn cáu kỉnh. Anh ấy sẽ là người bào chữa tốt nhất cho bạn.

Thanh Mai (Theo redbookmag)