Bữa tối trọn vị yêu thương

Cánh mày râu tự tay vào bếp được xem là cách san sẻ và thấu hiểu với nỗi vất vả của chị em. Chẳng cần món ăn quá phức tạp, một mâm cơm với các món quen thuộc hàng ngày cũng có thể khiến một nửa của bạn xúc động.

Tự tay chuẩn bị bữa tối có thể là món quà thực tế và yêu thương cho nàng. Ảnh: gustotv.com.

Nếu chưa có nhiều kinh nghiệm bếp núc, nam giới có thể vào các trang web hoặc kênh Youtube dạy nấu ăn để được hướng dẫn cụ thể. Tuy nhiên, các chàng nên cẩn thận trong việc nêm nếm gia vị để không quá tay vì giữa công thức trên mạng và thực tế luôn có khoảng cách.

Nêm nhạt luôn dễ chữa hơn là quá tay từ đầu. Để thêm phần lãng mạn cho bữa tối, bạn cũng có thể chuẩn bị một chai vang đỏ cùng các bản nhạc mà nàng yêu thích.

Bộ ảnh bí mật

Bạn có thể tạo bất ngờ bằng bộ ảnh tập hợp các biểu cảm hài hước của chính nàng. Trợ thủ đắc lực để thực hiện kế hoạch này có thể là chiếc Galaxy Note9 có khả năng chụp ảnh từ xa.

Để mọi thứ diễn ra tự nhiên, hãy bí mật đặt Galaxy Note9 ở các góc trong nhà, sau đó dùng S Pen bluetooth để chụp những khoảnh khắc nàng ít ngờ đến nhất từ xa. Điều này cho phép ghi lại đầy đủ và đa dạng biểu cảm của nhân vật chính, từ nụ cười thích thú khi xem phim đến phút giận dỗi căng thẳng nhưng cũng không kém phần đáng yêu của nàng.

Tính năng điều khiển từ xa trên S Pen cho phép chàng ghi lại những khoảnh khắc cùng nửa kia và bấm chụp mà không cần chạm vào điện thoại.

Sau khi thu thập được kha khá hình ảnh, hãy để trí tuệ nhân tạo (AI) trên camera sàng lọc các tấm ảnh lỗi như bị rung mờ, nhắm mắt... trước khi lựa chọn những tấm ưng ý nhất.

Hệ thống camera thông minh này cũng tự động nhận diện các đối tượng như người, món ăn, kiến trúc, thiên nhiên... để tối ưu hóa màu sắc, độ tương phản cho ảnh mà không cần bạn tốn thời gian loay hoay với bộ lọc màu. Bút S Pen sẽ giúp các chàng bổ sung thêm các nét vẽ hoặc lời chúc trong ảnh.

Video gửi gắm tâm tình

Sự kết hợp của hình ảnh, âm nhạc trong video sẽ giúp chàng gửi gắm tình cảm dành cho nửa kia. Có rất nhiều đề tài thú vị để khai thác từ những lời tâm sự chân thành, một ca khúc do chính bạn thể hiện hay video tổng hợp những lần đi du lịch của cả hai. Bạn có thể dùng định dạng 4K cho video của mình nhờ dung lượng bộ nhớ 1TB cùng viên pin 4000 mAh của Galaxy Note9.

Lời yêu gửi trọn trong video tâm huyết giúp bạn mang đến món quà 20/10 cho nàng.

Sau khi thu thập đủ các cảnh quay cần thiết, bạn có thể kết nối Galaxy Note9 với màn hình lớn thông qua cáp Samsung DeX để dễ dàng chỉnh sửa, biên tập video trên các phần mềm chuyên dụng mạnh mẽ như khi đang sử dụng máy tính cá nhân.

Tính năng hữu dụng này giúp bạn có thể dựng video bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu để đảm bảo tính bí mật của món quà. Thông qua kết nối Samsung DeX và bút S Pen bluetooth, bạn có thể bật video từ xa trên màn hình TV phòng khách, khiến nàng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những món quà "Do It Yourself" (DIY) thực hiện bằng Galaxy Note9 tiếp tục cho thấy tính ứng dụng của công nghệ trong đời sống.

Kim Uyên