Máy hâm sữa Fatz baby FB3002SL từ Hàn Quốc, được chứng nhận đạt tiêu chuẩn không BPA, tự động canh thời gian và nhiệt độ chính xác. Máy có 4 chức năng chính: Hâm nóng sữa mẹ nhanh chóng ở 40 độ C trong 6-10 phút; hâm nóng thức ăn tiện lợi 10-20 phút ở 70 độ C; tiệt trùng bình sữa an toàn ở 100 độ C; vắt cam bằng dụng cụ đi kèm .