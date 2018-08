Nhiều năm trong nghề, luật sư Hoàng Cao Sang, Đoàn luật sư TP HCM vẫn nhớ mãi hình ảnh chị Hương, giáo viên cấp 3 ở quận 12 mặt bơ phờ đến văn phòng mình nhờ tư vấn để được ly hôn chồng hơn 4 năm trước. Chị cho biết, hai vợ chồng kết hôn hơn 5 năm nhưng không có con. Chồng chị là người biết chăm lo kinh tế, nhưng chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của vợ, từ tinh thần đến chuyện chăn gối. Chuyện dần nghiêm trọng khi từ năm thứ tư hôn nhân trở đi, anh trở nên cuồng bạo với vợ trong chuyện ấy.

"Đêm nào anh cũng đòi hỏi, dù hôm đó tôi mệt và chẳng muốn. Nếu tôi từ chối, anh ép phải phục vụ bằng cách chiếu những bộ phim sex bắt tôi coi và làm theo. Không được đáp ứng anh mắng chửi rồi đánh. Tôi thấy mình như bị hãm hiếp chứ không phải làm vợ”, chị Hương kể.

To nhỏ năn nỉ không được, năm 2011 và 2013 chị muốn giải thoát nhưng chẳng tìm được lý do chính đáng. Lần cuối, chị nghĩ nếu không dứt khoát thì cả đời phải sống trong cảnh chịu đựng, hoang mang lo sợ.

“Gặp tôi, chị ấy rất mệt mỏi, muốn thoát khỏi chồng càng sớm càng tốt nhưng chỉ đưa ra lý do không hòa hợp. Tôi nói, ‘luật sư cũng giống như bác sĩ vậy, phải biết sự thật thì mới có hướng để tư vấn và giúp chị được. Nếu chị cứ giấu thì rất khó’. Lúc đó, chị ấy mới nói nguyên nhân thật”, luật sư Sang nhớ lại.

Ở tòa, anh chồng lý giải những lần cho chị xem phim nóng là muốn vợ chồng được thỏa mãn, thăng hoa hơn. “Tôi không nghĩ làm như vậy là gây tổn thương cho cô ấy”, anh nói và tha thiết xin được hòa hợp.

Thế nhưng, chị thì ngược lại: “Vợ chồng gần gũi nhau là hạnh phúc. Còn tôi, cứ nghĩ đến chuyện đó là sợ, tinh thần hoảng loạn”. Chị cũng đưa ra các bằng chứng chứng minh bị anh đánh và kết luận của bệnh viện về chứng rối loạn hoảng sợ anh mới thừa nhận. Tòa án nhân dân TP HCM đã chấp nhận đơn ly hôn của chị.

Theo thạc sĩ tâm lý Trần Đăng Thảo, chồng chị Hương chính là một dạng bạo hành thể xác chốn phòng the - bạo dâm. Dạng này khá phổ biến trong xã hội, xảy ra rất nhiều với phụ nữ, nhưng họ chỉ âm thầm chịu đựng, vì cho rằng đó là chuyện vợ chồng phải làm.

Ông Thảo cũng cho rằng, bạo dâm là một bệnh lý. Những người bị bệnh này thường xuất phát từ những sự cố bất mãn trong cuộc sống trước đây. Chẳng hạn do bị người thân ruồng rẫy, cư xử bạo lực khi còn bé. Một số người có cảm giác tự ti về ngoại hình hoặc một điểm nào đó trên cơ thể, bị bạn bè xa lánh, chê bai nên họ kháng cự bằng hành vi quái đản chốn phòng the. Vì thế, những người có vợ/chồng bị bệnh này cần phải thuyết phục họ đến gặp bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý để có những biện pháp can thiệp sớm, tránh hệ lụy đáng tiếc có thể xảy ra.

Năm 2014, chị Minh (45 tuổi, quận 1, TP HCM) cũng gửi đơn đến tòa án quận đòi ly hôn người chồng chung sống hơn 18 năm, vì không thể đáp ứng những đòi hỏi hàng đêm của anh. Chị cho biết, hai vợ chồng đã bắt đầu rạn nứt khi chị mới sinh con đầu lòng, năm 2001. Thế nhưng, 13 năm sau chị mới giải thoát cho mình, vì các con còn nhỏ và không muốn phơi bày chuyện đời tư ra trước tòa.

“Với tôi, sinh hoạt vợ chồng như sự cưỡng bức. Tôi nói ‘Em mệt, em không muốn’ thì anh ấy liên tục kích thích bắt tôi phải chiều. Hàng đêm, tôi lên giường như đối phó”, chị nói.

Ban đầu anh lắc đầu khi nghe vợ trình bày. “Làm bao nhiêu tiền tôi đưa hết cho vợ. Cơm nước tôi cũng nấu. Cô ấy đòi mua xe ô tô 600 triệu, trong nhà chỉ có một nửa, tôi cũng đi vay để chiều rồi gắng cày trả nợ. Còn những đòi hỏi kia cũng chỉ là vợ chồng đáp ứng cho nhau”, anh phân trần.

Chị nghe mà ngao ngán. “Nếu anh ấy tốt thì tôi chẳng dại gì đứng đây phơi bày sự thật của gia đình mình. Làm mẹ đơn thân cũng không ai muốn. Nhưng cứ chịu đựng thì cả đời này tôi phải sống trong sự lừa dối cảm xúc”, chị nói.

Tòa chấp nhận cho chị ly hôn và được quyền nuôi con, vì anh không đưa ra được phương án giải quyết mâu thuẫn, tình cảm vợ chồng không còn, hai người cũng đã ly thân suốt hơn hai năm.

Luật sư Sang cho biết, chuyện chồng vợ đưa đơn ly hôn như hai câu chuyện trên không hề hiếm. Nhưng đây là chuyện nhạy cảm, vì thế họ chỉ trình bày bằng lời chứ không được ghi trong hồ sơ vụ án. Khi xét xử, tòa án sẽ căn cứ vào các yếu tố như: chứng cứ, mâu thuẫn, ly thân… để xem xét chấp nhận hay không.

Theo khảo sát của Trung tâm ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) năm 2012, hơn 37% phụ nữ được khảo sát cho biết họ bị ép quan hệ tình dục trong giai đoạn 1-3 năm chung sống cùng nhau. 60% phụ nữ cho biết buộc phải quan hệ với chồng trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc lúc đang đau ốm. Tuy nhiên, 83% phụ nữ bị bạo lực chấp nhận và cam chịu.

