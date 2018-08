Kết hôn quá sớm, vợ chồng hay lục đục / Những kiểu kết hôn rất dễ bị vỡ mộng

Ngày nay có quá nhiều người ngại tiến tới hôn nhân. Một số người sợ những cam kết lâu dài mà hôn nhân đòi hỏi. Để cải thiện tình trạng này, hãy hẹn hò với một người mà bạn tin tưởng. Điều này sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội tìm đúng bạn đời và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

Ảnh: familyshare.

Dưới đây là một số viện cớ người ta hay đưa ra khi không muốn kết hôn và sự thật.

1. Chúng tôi cần chung sống vài năm để xem có hợp nhau và có thể tiến tới hôn nhân hay không.

Sự thật: Theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ, những người sống thử trước hôn nhân có mối quan hệ kém lâu bền, ít ổn định hơn so với hôn nhân. Xác suất của một cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly thân hoặc ly dị trong vòng 5 năm tại Mỹ là 20%, so với sống thử 49%. Sau 10 năm, xác suất một cuộc hôn nhân kết thúc là 33%, so với 62% khi sống thử.

Michael McManus, người đồng sáng lập ra Marriage Savers Ministry nói rằng, các cặp đôi sống thử trước hôn nhân có 85% thất bại. Hơn 8 trong 10 cặp đôi sẽ chia tay trước khi kịp đến với một đám cưới.

2. Cha mẹ tôi đã ly dị và tôi sợ rằng điều này sẽ xảy ra với tôi. Tôi không muốn phải trải qua một cuộc hôn nhân gây đau khổ cho hai người và cả con cái của họ.

Sự thật: Trước cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ, bạn có thể bị ám ảnh và không muốn cưới một ai đó trong tương lai, hoặc học hỏi, rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân đó. Những người phát hiện ra lý do dẫn đến cha mẹ họ chia tay có thể sẽ có những điều chỉnh tích cực cho cuộc hôn nhân sau này. Một sinh viên đại học, có cha mẹ ly dị, nói: "Tôi học hỏi từ những sai lầm của cha mẹ và làm cho cuộc hôn nhân của tôi trở nên bền chặt lâu dài". Bạn có thể học tập bằng cách tăng cường quan sát hành vi của các cặp vợ chồng hạnh phúc trong hôn nhân.

3. Tôi chưa đủ kinh tế để kết hôn. Tôi cần phải có đủ tiền để mua những thứ vợ tôi thích và sống một cuộc sống dư dả.

Sự thật: Nếu mọi người chờ đợi cho đến khi họ có đủ tiền cho cuộc sống xa hoa, họ sẽ bỏ lỡ cơ hội sống bên người bạn đời có thể giúp họ vun đắp ước mơ ấy trở thành hiện thực tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Có những cặp vợ chồng đã kết hôn rất nhiều năm. Họ không hề chờ đợi cho đến khi giàu có mới lấy nhau. Họ chỉ đơn giản là yêu nhau từ thời đại học và kết hôn khi cả hai đã có công việc. Những kỷ niệm quý giá nhất của họ là cùng nhau trải qua những khó khăn gian khổ để xây đắp một hạnh phúc thực sự.

4. Bạn gái/bạn trai của tôi là một người tuyệt vời, nhưng có một vài khuyết điểm. Nếu tiếp tục kiếm tìm, biết đâu tôi lại tìm được một người bạn đời hoàn hảo hơn?

Sự thật: Không ai là hoàn hảo cả. Hãy chọn một người có phẩm chất cơ bản như trung thực, đức tin, chăm chỉ và chu đáo. Phần còn lại có thể trau dồi thông qua những kinh nghiệm sống. Khi hai bạn cùng hướng tới một mục tiêu chung thì mỗi cá nhân sẽ cố gắng hơn để tiến bộ. Các cặp vợ chồng cần phải có thời gian để phấn đấu và hưởng thụ trọn vẹn niềm vui trên hành trình hoàn thiện bản thân mình.

Quỳnh Trang (Theo familyshare)