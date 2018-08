1. Do dự trước đám cưới có thể dự đoán ly dị:



Thái độ bồn chồn, lo lắng trước đám cưới khá phổ biến trong các cặp đôi. Trong một nghiên cứu ở khu vực Los Angeles, có ít nhất một vợ hoặc chồng trong 2/3 số người được hỏi trả lời có lo lắng trước hôn nhân.



Nhưng cũng nghiên cứu đó - công bố vào tháng 9 - trên tờ Journal of Family Psychology chỉ ra rằng cả đàn ông và phụ nữ do dự trước đám cưới sẽ có tỷ lệ ly hôn cao hơn. Cho đến mốc 4 năm ngày cưới, 12% số cặp đôi mà có một người lo lắng trước hôn nhân đề nghị chia tay nhau. Nếu người vợ do dự trước cưới thì tỷ lệ chia tay còn cao hơn nữa - 19% trong số họ đã đệ đơn ly hôn khi chưa được 4 năm chung sống, cao gấp 2 lần so với những cô dâu không lo lắng.

Có thể kết lại rằng lo lắng không phải là cảm giác hoàn toàn bình thường. Hỡi những cô gái, hãy lắng nghe trái tim mình.



2. Hôn nhân có thể giúp bệnh nhân phẫu thuật tim sống lâu hơn:

Hôn nhân kỳ diệu với những người bị bệnh tim nhiều hơn chúng ta nghĩ. Một nghiên cứu trên Tạp chí Y tế và hành vi xã hội cho thấy, người đã kết hôn phải mổ động mạch vành có khả năng sống được 3 tháng sau phẫu thuật cao gấp 3 lần người độc thân, và sống được 5 năm sau phẫu thuật cao gấp 2,5 lần người độc thân.

Với phụ nữ, hôn nhân càng hạnh phúc, bền chặt, cơ hội sống sót sau phẫu thuật càng lớn (trong khi đàn ông không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân). Các nhà nghiên cứu cho rằng, một người bạn đời hỗ trợ cuộc sống lành mạnh có tính quyết định đến sự hồi phục của bệnh nhân tim.

Ảnh: dreamstime.com.

3. Đàn ông nên là người nói lời cầu hôn

Từng có tin đồn rằng Zsa Gabor, Britney Spears và Elizabeth Taylor cầu hôn người đàn ông của họ. Nhưng các nhà nghiên cứu ở đại học California không khuyên phụ nữ nên làm theo cách này. Không có sinh viên độc thân nào trong nghiên cứu của họ nghĩ rằng phụ nữ nên cầu hôn đàn ông. Ngoài ra, 2/3 nhóm nghiên cứu đồng ý đàn ông nên là người chủ động. Thậm chí ngay cả ở môi trường cởi mở như đại học - nơi nghiên cứu được tiến hành - cũng cho cho thấy truyền thống dường rất khó bị phá vỡ, ít nhất với hôn nhân.

4. Thiết lập mối quan hệ với bố mẹ chồng/vợ có thể thay đổi tỷ lệ ly hôn:

Trong một nghiên cứu kéo dài 26 năm của tiến sĩ Terri Orbuch, công bố vào tháng 11, đã chỉ ra rằng những người chồng có quan hệ tốt với cha mẹ vợ sẽ giảm thiểu nguy cơ ly dị lên tới gần 20%. Nhưng người vợ thân thiện với cha mẹ chồng sẽ có tỷ lệ ly hôn nhiều hơn 20%. Tại sao lại như vậy? Tiến sĩ Terri Orbuch giải thích rằng người vợ có thể nghĩ gia đình chồng chọc ngoáy vào đời sống của mình, trong khi các ông chồng có xu hướng không quan trọng việc này. Vì thế, nên xây dựng ranh giới với gia đình chồng và không nhượng bộ có thể giúp cho hôn nhân của bạn.

5. Không có những điều như tuần trăng mật:



Có thật lúc mới cưới sẽ hạnh phúc? Không hẳn vậy.. Theo một nghiên cứu công bố tháng 11 của Trung tâm chất lượng cuộc sống Australia thì các cặp vợ chồng mới cưới không hạnh phúc như ta thường nghĩ. Khi được yêu cầu đánh giá hạnh phúc hôn nhân của mình từ 1 đến 100 thì các cặp đôi mới kết hôn trong một năm đánh giá trung bình là 73,9. Trong khi cặp kết hôn được 40 năm hoặc hơn đánh giá là 79,8. Tiến sĩ nghiên cứu Melissa Weinberg giải thích, người mới cưới phải trải qua giai đoạn "tàn dư đám cưới ", phải đối mặt với các quyết định khó khăn và bước sang giai đoạn chuyển tiếp là vợ là chồng. Điều đó khiến mức độ hạnh phúc thấp hơn.



6. Phụ nữ gần ly hôn làm việc nhiều hơn:



Nếu hôn nhân của bạn đang khó khăn, bạn có nghĩ là nên ở cơ quan nhiều hơn. Và đúng như vậy, theo một nghiên cứu trên một ẩn phẩm của Tạp chí Kinh tế Châu Âu, tháng 11/2012, cho thấy cứ tăng 1% nguy cơ ly dị thì phụ nữ sẽ làm thêm 12 phút mỗi tuần.

Tiến sĩ Berkay Ozcan - trưởng nhóm nghiên cứu giải thích, khi mà xuất hiện bóng ma ly hôn, người phụ nữ làm việc nhiều hơn không phải để thoát khỏi chuyện đó mà là một "hình thức bảo hiểm". Tức, họ muốn kiếm nhiều tiền hơn hoặc củng cố vị trí công việc, phòng trường hợp khi ly dị sẽ mất đi khoản thu nhập từ chồng mang lại.



7. Người có gia đình nhiều khả năng được tuyển dụng



Bạn đang cần một công việc? Cưới vợ có thể giúp bạn. Trong báo cáo tháng 10 của Viện thống kê quốc gia ở Pháp cho thấy, người lập gia đình trong độ tuổi 30 - 54 tuổi đang làm việc chiếm ngần 95%. Người độc thân cùng độ tuổi đang có việc lần lượt là 77% với nam và 78% với nữ. Mặc dù có nhiều yếu tố gây nên tình trạng thất nghiệp nhưng sự hỗ trợ từ gia đình cũng là một động lực mạnh mẽ để đảm bảo cho một công việc.



8. Vợ chồng chia sẻ việc nhà nhiều khả năng ly dị



Thật là đáng buồn nhưng có thể là sự thật. Theo một nghiên cứu của Nauy vào tháng 8, việc chia nhỏ việc nhà hoặc giao việc nhà cho chồng có thể làm tăng nguy cơ chia tay. Theo đó, những cặp vợ chồng phân chia việc nhà có khả năng ly hôn cao hơn 50% so với các cặp mà vợ làm phần lớn việc nhà. Thậm chí tỷ lệ này còn tăng lên khi đàn ông làm nhiều việc nhà.

Tuy nhiên điều này không có nghĩa là các cặp vợ chồng không nên phân chia việc nhà như nhau. Nó đơn giản chỉ ngụ ý rằng các cặp vợ chồng hiện đại - những cặp không coi việc nhà chỉ là của phụ nữ - cũng là những người không xem trọng hôn nhân truyền thống và ít sợ ly hôn.

Phan Dương