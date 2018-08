Làm thế nào mà bạn lại không biết mình có thai cơ chứ? Mất kinh, ói mửa, to bụng - và sau hết là những cú máy, động bên trong cơ thể bạn, tất cả đều báo động bạn đang có một sinh linh trong cơ thể. Vậy mà thực tế không ít người không hề nhận ra điều đó. Beth Jeffrey phát hiện ra mình đang có bầu ở tuần 25, chỉ một tuần trước sinh nhật thứ 24. "Tôi đến gặp bác sĩ đa khoa của mình, ông ấy kiểm tra và bảo tôi đã có thai, yêu cầu tôi scan để biết ngày sinh, trong khi tôi không hề có ý niệm rằng mình đã có thai", cô kể. Jeffrey hoàn toàn bất ngờ. Cô nói mình không hề có triệu chứng gì cả. "Tôi không phải là người mảnh mai nhất thế giới, song không hề tăng cân. Tôi vốn có kỳ kinh bất thường, nhưng vẫn cho là do sức ép của công việc mới và tôi cảm thấy rất ổn". Theo TimesOnline, không phải những cô gái trẻ, lần đầu làm mẹ mới bỏ sót các tín hiệu này. Chuyện tương tự đã xảy ra với nhà văn Maggie Alderson và với những phụ nữ trong độ tuổi 40 như chị nhiều hơn người ta tưởng. Các bài liên quan: - Sinh con mới biết mình có thai - Đẻ con mà không biết mình mang bầu - Bà bầu sắp sinh mà bác sĩ không biết - Mang thai ở tuổi 11 "Tôi đã từ bỏ hy vọng về việc có con. Và ở tuổi 42, sau hai lần không thấy kỳ, tôi chắc mẩm mình đã mãn kinh. Tôi nghĩ rằng mình khá dốt nát: tôi chỉ nghĩ mất kinh, và thế thôi", Alderson kể lại. Chính mẹ chị đã đề nghị chị nên đi thử thai. Và giờ đây, con gái Peggy của chị đã 7 tuổi. Ngay cả với những phụ nữ từng có con mà bạn nghĩ họ chắc phải nhận ra ngay triệu chứng bầu bí, bạn cũng nhầm to. Amanda Morgan, đã có 2 con, 40 tuổi và không hề biết mình có thai cho đến tận lúc sinh bé Caitlin. "Tôi đã đến gặp bác sĩ, ông ấy nói tôi đang có các dấu hiệu điển hình của mãn kinh". Nhưng ngay khi trở về nhà sau cuộc gặp gỡ ấy, chị đã sinh con gái trong bồn tắm nhà mình. "Thật là cú sốc với tôi. Tôi không hề có các cơn buồn nôn vào buổi sáng hoặc mệt mỏi, và cũng không to bụng lên chút nào", chị kể. Có khá ít nghiên cứu về vấn đề này, nhưng theo những gì mà các công trình tới nay được biết thì đó là tình trạng "phủ nhận" hoặc "che giấu" hiện tượng có thai. Nghĩa là ở mức độ nào đó, các phụ nữ này biết họ mang bầu, nhưng họ chọn cách vô tình hoặc chủ ý không để tâm đến điều đó. Một công trình nghiên cứu kéo dài 11 năm của Bệnh viện Đại học ở Cardiff ghi nhận sự chiếm ưu thế của các trường hợp mang thai "che giấu" trong mùa đông, khi các phụ nữ có thể che giấu cái bụng của mình trong nhiều lớp quần áo. Vậy điều gì xảy ra ở đây? Chúng ta có nên kết luận rằng tất cả những phụ nữ khẳng định họ không biết mình có thai thực sự đang lừa dối bản thân và người khác? Không nhất thiết như vậy, Sue Macdonald, từ Trường Sản phụ hoàng gia Anh cho biết. "Một thai kỳ ngoài dự kiến có thể gây ra lo lắng cực độ và sự lo lắng đó tạo ra suy nghĩ đóng từ chối việc nhận biết các dấu hiệu. Nhưng cũng có thể có một lời giải thích khác: Một vài lần chảy máu trong thai kỳ khiến người phụ nữ nghĩ rằng đó là kỳ kinh của họ, hoặc họ đang tăng cân chút ít, hoặc họ có cơ bụng quá chặt khiến cho bụng không thể lùm lên". Nhưng điều khiến hầu hết chúng ta ngạc nhiên là tại sao người mẹ không cảm thấy em bé cử động. "Thời kỳ đầu cử động của em bé giống như là sủi bong bóng, và những rung rinh mà các bà mẹ có thể không hiểu. Về sau là những cử động trườn bò thì có thể bị họ hiểu nhầm là triệu chứng ruột kích thích - điều này không phải là không phổ biến. Và một số em bé thì lại không cử động nhiều". Cho tới nay, chưa có nghiên cứu nào đưa ra được kiểu phụ nữ rõ rệt muốn phủ nhận, che giấu hoặc đơn giản là không nhận ra được thai kỳ của mình, do vậy việc can thiệp sớm hầu như là không thể. T. An