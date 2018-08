Thói quen cần bỏ nếu muốn bé tăng cân / Thói quen xấu con bạn dễ tập nhiễm

1. Hảo ngọt

Dù có hay không có sự khác nhau sau khi bé nhà bạn ăn đồ ngọt thì đây cũng là thói quen hàng đầu cần bỏ. Nhiều loại đồ ăn vặt và nước uống dành cho trẻ em chứa đầy đường. Đường không chỉ là nguyên nhân hàng đầu gây béo phì mà nó còn gây nghiện và rất khó bỏ. Hãy đề nghị bé đổi món bánh ngọt thành sữa ít béo hoặc nước quả tươi, và thử những món như táo hoặc sữa chua cho bữa ăn nhẹ.

2. Xem TV

Bạn có giới hạn thời gian xem TV của con mỗi ngày không? Bé chơi điện tử, dùng iPad hoặc điện thoại di động thế nào? Có nhiều nghiên cứu về thời gian ngồi trước màn hình quá nhiều ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của trẻ, bao gồm kỹ năng tổ chức, kém tập trung và chơi thể thao kém, nhưng lại có ít hướng dẫn về thời gian xem bao nhiêu là nhiều. Hãy giảm thời gian ngồi trước mọi loại màn hình của trẻ xuống còn khoảng 2 giờ mỗi ngày, và giữ ở mức tối thiểu đối với trẻ dưới 2 tuổi.

3. Lười ra ngoài

Lần gần đây nhất mà con bạn chơi ngoài trời là khi nào? Một nghiên cứu của hội Nhi khoa Mỹ thấy rằng một nửa số trẻ không có thời gian chơi ngoài trời hằng ngày, và điều này ảnh hưởng rất xấu đến sự phát triển vận động, sức khỏe tâm thần, vitamin D và thị lực. Hãy đặt mục tiêu cho trẻ ra ngoài trời một giờ mỗi ngày, với những hoạt động như đi dạo, đi xe đạp, chơi bóng hoặc làm vườn.

4. Bỏ ăn sáng

Con bạn có ăn sáng không? Ăn sáng là việc mà nhiều bé không mấy thích thú. Tuy nhiên cho dù bé còn buồn ngủ, không đói hoặc đang giảm cân, thì việc bỏ bữa sáng có thể mang lại những hậu quả tiêu cực. Hội Dinh dưỡng và ăn kiêng Mỹ thấy rằng những bé được ăn sáng đầy đủ thường ít bồn chồn hơn, tỉnh táo hơn, tập trung hơn và đạt kết quả kiểm tra tốt hơn. Những trẻ bỏ bữa sáng cũng dễ bị thừa cân hơn.

5. Ăn uống thiếu canxi

90% khối xương của người trưởng thành được tích lũy trước tuổi 17, vì thế khẩu phần can xi là cực kỳ quan trọng. Lượng can xi quá ít sẽ làm bé có nguy cơ bị còi xương, gãy xương và những bệnh như loãng xương. Tuy nhiên điều đáng lo là một nghiên cứu gần đây cho thấy chỉ 1/10 số bé gái và 1/4 số bé trai nhận được đủ lượng can xi trong chế độ ăn Trẻ dưới 8 tuổi cần 1.000mg can xi mỗi ngày và 1.300mg với những bé lớn hơn. Để đáp ứng được lượng can xi này, hãy tăng cường cho bé uống sữa, các chế phẩm từ sữa ít béo và rau xanh như rau cải xoăn.

6. Tẩy chay thức ăn

Mới hôm qua cà rốt còn là món tủ của bé, vậy mà hôm nay bé nhất định không chịu đụng vào? Đây có lẽ là hành vi rất bình thường ở các bé, nhưng nó vẫn khiến bạn cực kỳ bực mình. Đừng ép buộc bé, nhưng cứ dọn món ra nếu có thể, nhờ đó bé có thể thay đổi ý nghĩ của mình. Hãy dọn món mới chừng 10 lần để bé thực sự có cơ hội biết nó và thích nó, trước khi thừa nhận rằng đó đúng là món mà bé không thích.

Thanh Mai (theo allwomenstalk)