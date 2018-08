Phơi nắng buổi sáng sớm, nơi không khí trong lành rất tốt cho bạn. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Để nhan sắc bền vững trước thời gian là mơ ước của phụ nữ. Vì thế, những hướng dẫn giữ gìn sắc đẹp được quý bà quý cô tuân thủ tối đa. Song, cũng có không ít người "giữ" quá đà, dẫn đến lợi bất cập hại.

Che chắn mọi lúc mọi nơi

Trong các hướng dẫn về giữ gìn làn da tươi trẻ, đều nhắc đến "thủ phạm" hủy hoại nhan sắc nhanh chóng là ánh nắng mặt trời. Và lời khuyên bao giờ cũng là che chắn cẩn thận, hạn chế tiếp xúc ánh nắng. Để thực hiện lời khuyên, nhiều chị em đeo khẩu trang, kính đen, mặc áo chống nắng cẩn thận mỗi khi ra đường, nhưng làn da chưa hẳn được bảo vệ tối ưu, vì không ngăn được tia tử ngoại - tác nhân số một làm xấu da. Muốn ngăn tia tử ngoại, nên dùng sản phẩm dưỡng, kem chống nắng trước khi ra đường.

Một số người đi làm từ 7giờ sáng, mặc dù đây là thời điểm mặt trời vừa lấp ló, những tia nắng đầu tiên yếu ớt, nhưng họ lại "che chắn" quá kỹ, khăn bịt mặt, áo khoác, tất dày cộp... Bác sĩ Võ Quang Đỉnh - Đại học Y Dược TP HCM cho rằng, ánh nắng có giá trị riêng của nó, da không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ hạn chế tổng hợp vitamine D cho cơ thể - đây là một trong những nguyên nhân gây loãng xương sau này. Chỉ nên tránh nắng vào khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 16 giờ chiều.

Nhổ tóc bạc

Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt do di truyền, phần lớn mọi người tóc sẽ bạc sau tuổi 40. Tóc bạc đồng nghĩa với... già. Vì thế, ở những người chưa bạc đến nỗi phải nhuộm, sẽ "phi tang" bằng cách nhổ. Giá nhổ tóc bạc tùy nơi, tùy thời gian, trung bình khoảng 20.000 đồng trong 20 phút. Thực chất tóc bạc mọc tập trung vào đỉnh đầu, hai bên đầu, tóc mai... Vì thế, nhổ vài lần thì không sao, nhưng nếu cứ liên tục nhổ tận gốc, sẽ đến một ngày thành... đầu trọc.

Cô Thanh Nhàn, 60 tuổi, ở Bàn Cờ, quận 3, TP HCM, tâm sự: "Tôi thường đến tiệm uốn tóc nhờ các cô kỹ thuật viên nhổ tóc bạc. Đến tuổi 50 mới phát hiện phần đỉnh đầu tóc mọc lơ thơ, lộ cả da. Khi tôi muốn có tóc để nhuộm cho đẹp và dày thì chúng đã một đi không trở lại".

Theo các bác sĩ, cách tốt nhất khi tóc chớm bạc là nhuộm tóc bằng thuốc nhuộm hoặc thay đổi kiểu tóc để "ngụy trang". Bên cạnh đó, bạn còn có thể dùng các trang sức cho tóc như: băng đô, kẹp tóc, dây buộc tóc.

Trợ lực bằng sinh tố

Trong một lần bị nhiễm trùng vùng mặt, chị Nga đi bác sĩ điều trị. Sau khi kê toa gồm kháng sinh, kháng viêm, bác sĩ cho chị uống thêm vitamine C 500 mg và nói "Uống vitamine C cho chắc mạch máu". Từ lời nói của bác sĩ cộng với lời giải thích của nhân viên bán thuốc, sau khi hết bệnh, chị không những tiếp tục dùng vitamine C mà còn dùng thêm Bepanthen "để có làn da khỏe đẹp, mái tóc mượt mà, cơ thể thơm tho". Chị cho biết: "Vitamine C có mùi thơm tự nhiên như cam, chanh nên khi dùng một thời gian, cơ thể của mình cũng toát ra mùi thơm dễ chịu".

Tuy nhiên, theo bác sĩ Đào Thị Yến Phi - Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP HCM, nhu cầu vitamine C hằng ngày của phụ nữ là 80mg, đàn ông cần khoảng 100mg, người hút thuốc lá và hít thuốc thụ động cần 120mg. Thông thường, vitamine C được cung cấp qua các bữa ăn có đầy đủ rau xanh, quả chín là đủ. Điều cần biết thêm là vitamine C tan trong nước, vì thế nếu dư thừa chúng sẽ thải ra ngoài theo hệ bài tiết. Thế nhưng, việc thải vitamine C thường xuyên qua "đường dưới" lại làm rối loạn chất điện giải trong cơ thể, dễ bị sỏi thận và tăng nguy cơ bệnh gout (bệnh thống phong). Vì vậy, không nên dùng quá 500mg vitamine C mỗi ngày ngay cả khi bị cảm cúm.

Bepanthen thường được phối hợp Biotin (vitamine B7 hoặc vitamine H) để dưỡng da và tóc vì chúng có tác dụng gia tăng bảo vệ biểu mô. Tuy nhiên, điều này chỉ có tác dụng nếu xác định chính xác nguyên nhân gây tổn thương da và tóc là do thiếu chất này. Còn nếu tổn thương da và tóc là do nguyên nhân khác, ví dụ như mất ngủ, stress, dùng nhiều chất kích thích... thì cung cấp vitamine C cũng không hiệu quả.

