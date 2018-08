Vitamin K cần thiết cho trẻ

Vitamin K đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu. Ngay sau khi vừa chào đời, các bé đã được uống bổ sung 2 liều vitamin K. Loại vitamin này đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu. Thực tế có khoảng 1/10.000 trẻ em khi sinh ra bị thiếu hụt loại vitamin này, dẫn tới bệnh máu khó đông. Chính vì vậy, trong suốt thời kỳ trẻ bú mẹ, cần cung cấp khoảng 2mcg vitamin K mỗi ngày. Hoặc mẹ có thể bổ sung liều lượng vitamin K dựa theo độ tuổi dưới đây:



- Trẻ từ 0 - 6 tháng: 2mcg/ngày.



- Từ 6 - 12 tháng: 2,5mcg/ngày.



- Từ 1 - 3 tuổi: 30mcg/ngày.



- Từ 4 - 8 tuổi: 55mcg/ngày.



- Từ 9 - 13 tuổi: 60mcg/ngày.



- Từ 14 - 18 tuổi: 75mcg/ngày.

Sắt cần thiết cho sự phát triển của trẻ

Do thiếu sắt trong thức ăn, trẻ dễ thiếu máu từ tháng thứ 6. Chủ yếu sắt được cung cấp qua các loại thức ăn như rau, quả, thịt, trứng, cá, đậu... Nếu không được cho ăn đầy đủ, vẫn duy trì sữa + bột kéo dài, trẻ sẽ bị thiếu sắt, vì sữa và bột đều chứa rất ít sắt. Trẻ dưới 3 tuổi cần bổ sung nhiều sắt, khoảng 20 - 30% trong 3 năm đầu đời để đảm bảo trẻ phát triển khỏe mạnh. Nếu không được bổ sung sắt đầy đủ, trẻ sẽ mất độ tập trung. Nặng hơn thì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và vận động, biến dạng móng tay chân (dẹp, lõm), đau nhức trong xương, gan lách to (ở trẻ còn bú), tim dễ bị suy...



Do đó, bạn nên cho con đi khám bác sĩ để kiểm tra xem con có thiếu sắt hay không nhằm cung cấp đủ như cầu chất sắt cho trẻ. Ngoài những nguồn thực phẩm như rau quả, trứng đậu, cá thì các mẹ có thể cho trẻ ăn gan heo một lần/tuần để cung cấp sắt cho trẻ.

Vitamin D

Rất cần thiết trong quá trình tổng hợp canxi cho cơ thể. Đây là loại vitamin chúng ta dễ dàng nhận được khi có ánh nắng mặt trời chiếu vào. Trên thực tế, rất nhiều trẻ bị thiếu vitamin D, nhất là trẻ nhỏ đang trong giai đoạn bú mẹ và trong mùa đông, khi thời tiết ít ánh nắng. Chính vì vậy, cung cấp vitamin D cho trẻ vào mùa đông là cực kỳ cần thiết.

Canxi - khoáng chất thiết yếu giúp trẻ phát triển hệ xương

Có thể nói, canxi là chất không thể thiếu được để phát triển hệ xương ở trẻ, bạn có thể bổ sung canxi bằng cách cho trẻ uống nhiều sữa, đặc biệt là sữa bột. Với trẻ từ 3 tuổi, mỗi ngày nên cho trẻ uống khoảng 500ml sữa để cung cấp đủ canxi cho cơ thể.

Bổ sung fluor cho trẻ như thế nào?

Fluor là một chất rất cần thiết cho sự tổng hợp men răng của trẻ nhỏ. Trẻ 3 tuổi có thể sử dụng kem đánh răng, nước muối để cung cấp fluor cho răng, còn nếu bạn muốn bổ sung fluor cho con bằng thực phẩm chức năng thì phải có ý kiến của bác sĩ để tránh tình trạng thừa fluor có hại cho cơ thể.

Không quên bổ sung omega-3, vitamin C, magie, kẽm

Cần cho trẻ ăn nhiều cá để cung cấp omega-3 cũng như các sản phẩm từ sữa, rau quả để cung cấp đầy đủ khoáng chất và vitamin cho trẻ. Hãy chuẩn bị cho trẻ một chế độ ăn đa dạng, phong phú, đổi món thường xuyên để trẻ ăn ngon miệng.

Đó chính là cách tốt nhất để bổ sung khoáng chất và vitamin cho trẻ trong mùa đông, đồng thời bạn nên giúp trẻ vận động nhiều hơn, để cải thiện vóc dáng cũng như sức khỏe của con.

Theo Maskonline