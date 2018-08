16h ngày 22/5, Nick Vujicic cùng êkíp của mình đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) trong sự chào đón nồng nhiệt của khoảng 100 sinh viên. Tối cùng ngày, chương trình "Chào Việt Nam" của Nick thu hút khoảng 2.500 khán giả.

Chương trình bắt đầu lúc 20h nhưng từ 19h hai sảnh lớn của hội trường đã chật kín người ngồi, từ các em nhỏ đến học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, doanh nhân, nghệ sĩ… Trong số đó có rất đông người khuyết tật. Họ kiên nhẫn ngồi trên những chiếc xe lăn xếp thành hàng để chờ được gặp Nick.

Dịch giả Bích Lan (giữa), thực hiện được ước muốn hội ngộ Nick Vujicic, người góp phần giúp chị có thêm nhiều nghị lực để sống lạc quan. Ảnh: Huy Đức.

Đêm giao lưu bắt đầu bằng những clip hình ảnh tư liệu về Nick từ khi còn là một cậu bé ngây thơ, chưa ý thức về số phận bất hạnh đến khi trở thành một chàng trai đầy nghị lực và thành đạt. Tiếp đó, MC Diễm Quỳnh mời dịch giả Bích Lan, người đang chiến đấu với căn bệnh loạn dưỡng cơ lên sân khấu giao lưu.

Dù cơ thể rất yếu, chỉ nặng chừng 30 kg nhưng Bích Lan vẫn dành thời gian bay từ Hà Nội vào TP HCM chỉ để thực hiện ước muốn là được chạm mặt Nick, tác giả mà chị đã chuyển thể 3 đầu sách về nghệ thuật sống. Cuộc hội ngộ giữa Bích Lan và Nick Vujicic là một trong những khoảnh khắc đẹp của chương trình.

"Chàng trai không chân tay" hai lần xuất hiện trên sân khấu nhưng chưa phải để diễn thuyết thực thụ mà chỉ là "Lời chào Việt Nam" anh dành cho mọi người. Đã đi qua 46 quốc gia để diễn thuyết, gặp gỡ và chia sẻ giá trị sống với hàng trăm nghìn người, từ các vị tổng thống, quan chức cao cấp, doanh nhân, trẻ em, tù nhân… Nick Vujicic bày tỏ, chưa nơi nào anh cảm nhận được sự chào đón lại nồng nhiệt như ở Việt Nam. Anh cho biết chính Việt Nam cũng truyền cảm hứng cho mình và anh yêu không khí đầy đam mê thế này.

Nick có lối nói chuyện sinh động, hài hước. Ảnh: Huy Đức.

Cũng như trong các lần xuất hiện khác, Nick Vujicic được đặt lên chiếc bàn dài trên sân khấu. Anh hoàn toàn thoải mái và tự nhiên khi trò chuyện với mọi người về khiếm khuyết cơ thể mình, kể những câu chuyện vui về việc sử dụng hình hài không giống ai này để "hù dọa" người khác ra sao. Mỗi câu chuyện anh kể đều gửi gắm những thông điệp về ý nghĩa của cuộc sống và việc tự nhận ra giá trị của bản thân.

"Trong một thế giới phát triển với nhiều công nghệ tiên tiến, chúng ta luôn muốn làm mọi điều thật nhanh chóng. Nhưng khi làm những việc đó, có một điều chúng ta quên mất, đó là hành vi của mọi người. Chẳng hạn chúng ta đi rất nhanh, còn trong công việc thì lúc nào cũng bận rộn. Ai cũng có một cái điện thoại. Chúng ta có thể gửi tin nhắn cho nhau, nhưng lại không nói với nhau một lời nào cả. Tôi muốn nói với các bạn thanh thiếu niên, hãy đừng bao giờ bỏ qua cơ hội được giao lưu mặt đối mặt với những người khác. Đó thường là điểm khởi đầu cho một tình bạn thực sự. Khi đó chúng ta sẽ có cơ hội chia sẻ, được nghe bằng tai những khó khăn của bạn bè mình", anh chia sẻ.

Khi nhìn lại clip đám cưới, clip cậu con trai bé bỏng, Nick Vujicic chia sẻ, anh rất nhớ vợ con vào khoảnh khắc này. Đây là lần đầu tiên đến Việt Nam nhưng anh hy vọng không phải là lần cuối cùng. "Lần sau tôi rất muốn mang theo vợ con theo", anh nói.

Nick dành những lời trân trọng cho người bạn đời và gia đình nhỏ. "Điều tôi mong muốn nhất là con trai tôi được hạnh phúc. Và ngoài việc cậu bé sẽ được đến những ngôi trường tốt thì tôi còn muốn con trai mình có một ông bố tuyệt vời", anh tâm sự trong tràng pháo tay vang dội.

MC Diễm Quỳnh tranh thủ thể hiện tình cảm với Nick. Ảnh: Huy Hoàng.

Hầu hết những chia sẻ của Nick trong đêm đầu tiên đều là những gì mọi người có thể đã từng nghe, xem anh trình bày trên mạng. Tuy vậy, phong cách rất tự tin, ý thức về giá trị của bản thân của anh cùng với việc anh hiện diện ở ngay trước mắt mọi người bằng xương bằng thịt chứ không phải qua màn hình khiến cho không ít người xúc động. Ai cũng tranh thủ dành cho anh cái ôm chặt để thể hiện tình cảm. MC Diễm Quỳnh, trong những lần chương trình tạm dừng trực tiếp để dành thời lượng quảng cáo, đều quay sang tranh thủ trò chuyện cùng Nick và thỉnh thoảng lại dang tay ôm anh thật chặt.

Nữ nghệ sĩ Piano Trang Trịnh khi lên sân khấu giao lưu cũng bày tỏ niềm vui được thấy Nick trực tiếp ngoài đời. Bởi từ lâu, cũng như nhiều người khắp nơi trên thế giới, hình ảnh chàng trai không chân tay nhưng đầy nghị lực đã trở thành niềm cảm hứng sống cho chị. "Tôi bị chấn thương ở vai cách đây vài năm. Nhờ biết đến Nick và ngưỡng mộ anh mà tôi vượt qua được và trở thành nghệ sĩ piano nhạc cổ điển như hôm nay", nữ nghệ sĩ xúc động kể. Chị đã dành thời gian biểu diễn bài hát Something More do Nick sáng tác để dành tặng anh và tất cả mọi người.

Đêm “Chào Việt Nam” không chỉ là cuộc gặp gỡ với Nick mà còn là cuộc hội ngộ và vinh danh 24 tấm gương ý chí, nghị lực của Việt Nam. Họ đều là những con người truyền cảm hứng sống, những người tuy không hoàn thiện về thể chất, vẫn đang từng ngày góp phần làm giàu đẹp thêm cuộc sống của chính mình và mọi người.

Sau đêm “Chào Việt Nam”, Nick Vujicic có nhiều buổi diễn thuyết ở TP HCM, Hà Nội cũng như tham gia vài hoạt động xã hội. Anh cho biết, rất háo hức trong những buổi này và chắc chắn sẽ kể những câu chuyện khác nhau trong những lần gặp với những nhóm khán giả khác nhau.

>> Video Nick Vujicic nói tiếng Việt

Lịch trình làm việc của Nick Vujicic tại Việt Nam Tại TP HCM - Ngày 22/5: 19h30 - 22h: Giao lưu với các Hạt giống Tâm hồn Việt Nam, chủ đề "Chào Việt Nam", được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

- Ngày 23/5: 7h30 - 12h: Giao lưu với doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp, chủ đề nói chuyện: "Không bao giờ bỏ cuộc".

- Ngày 25/5: 8h - 12h: Giao lưu với trẻ em đặc biệt khó khăn và cộng đồng người khuyết tật tại Nhà thi đấu Quân khu 7, chủ đề "Hãy sống như Nicky", truyền hình trực tiếp trên VTV6.

- Ngày 25/5: 18h - 21h: Giao lưu với sinh viên, thanh niên, giới trẻ tại Sân vận động Thống Nhất, chủ đề "Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng". Tại Hà Nội - Ngày 23/5: 18h30 - 21h30: Giao lưu với sinh viên, thanh niên, giới trẻ tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, truyền hình trực tiếp trên VTV6 dành cho sinh viên, chủ đề "Không bao giờ tự bỏ khát vọng".

- Ngày 24/5: 7h30 - 12h: Giao lưu với doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, chủ đề "Không bao giờ bỏ cuộc".

- Ngày 24/5: 14h - 17h: Giao lưu với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn và cộng đồng người khuyết tật tại Cung thể thao Quần Ngựa, chủ đề "Hãy sống như Nicky".

Thoại Hà