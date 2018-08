Bởi vậy, nếu là một “đối tác” hoàn hảo, một phụ nữ cần phải giúp người đàn ông của mình thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng đó. Sự giúp đỡ này, theo Inter Packer News, chính là “bí quyết” giúp thắp nên ngọn lửa nồng nàn cho mỗi cuộc ái ân.

Đàn ông sợ nhất là kích thước “cậu nhỏ” khiêm tốn. Hơn một nửa trong số những người đàn ông được hỏi đã nói với Inter Packer News rằng họ bị ám ảnh bởi kích thước “cậu nhỏ”. Một người đàn ông trong diện điều tra khẳng định, anh ta không còn duy trì cảm hứng đều đặn vì ảnh hưởng của việc xem quá nhiều phim ảnh khiêu dâm. Việc kích cỡ “cậu nhỏ” của các diễn viên phim người lớn bị phóng đại quá cỡ, hoặc bị mô tả một cách siêu thực đã khiến anh luôn băn khoăn khi “nhìn lại hàng” của mình.

Khi Inter Packer News thực hiện cuộc điều tra xã học, kết hợp cùng nhiều nghiên cứu của các chuyên gia quốc tế uy tín, họ phát hiện ra rằng một phần không nhỏ các cuộc ân ái bị trục trặc (hoặc không thỏa mãn) là do vấn đề xuất phát từ người đàn ông. Cũng giống như phụ nữ lo chuyện làn da xấu xí, gương mặt nhiều tàn nhang hay “cô nhỏ” bị khô, hẹp…, đa phần đàn ông trong xã hội hiện đại cũng phải đối mặt với nỗi ám ảnh, nếu không về kích thước dương vật thì cũng là cơ thể không hoàn hảo, mùi cơ thể, tâm lý ham kéo dài cuộc yêu hay kỹ thuật để làm vừa lòng “đối tác”.

John, một thanh niên mới 23 tuổi đến từ London (Anh) tin rằng: “Cơ thể không hoàn hảo là lý do tôi bị bạn gái lạnh nhạt. Mỗi khi chuẩn bị ân ái, cô ấy lại so sánh tôi với những người hùng cơ bắp 6 múi săn chắc. So sánh như vậy khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm và chẳng còn tâm trí nào dẫn nàng lên 'đỉnh'”.

Quan hệ tình dục là hoạt động mang tính bản năng của con người, khi họ yêu nhau. Nhưng để có được những đêm nồng nàn và thăng hoa cảm xúc, một trong hai bên phải thấu hiểu, sẻ chia và sẵn sàng giúp đỡ khi “đối tác” gặp trục trặc. Jo Winfred nói rằng: “Tôi gặp vấn đề mồ hôi. Sự nhớp nháp và đôi khi là cả mùi khó chịu cơ thể tiết ra lúc lâm trận khiến tôi cảm thấy mất tự tin nghiêm trọng. Nhưng rất may là bạn gái của tôi thấu hiểu điều đó. Ngay trước mỗi lần ân ái, cô ấy gợi ý tôi tắm cùng để tìm cảm hứng và khi tôi cảm thấy mồ hôi toát ra, cũng là lúc cô ấy hôn lên má tôi nói rằng: Em đã nghiện mùi của anh mất rồi. Thật tuyệt vời”.

Những dẫn chứng mà Inter Packer News đưa ra đủ thuyết phục để các đôi uyên ương lấy đó như “cẩm nang” giúp mình thắp lửa trong mỗi cuộc yêu. Phái mạnh, đôi khi trở nên yếm thế, bởi nhận thức sai lầm. Thậm chí, ngay cả một chi tiết nhỏ, như việc kéo dài cuộc yêu quá lâu rất có hại cho sức khỏe lẫn ham muốn của đối tác. Nhưng vì nhiều lý do, một phần không nhỏ đàn ông thường lầm tưởng điều này là cách duy nhất khẳng định “bản lĩnh phái mạnh” của mình. Sai lầm nối tiếp sai lầm, và khi không thể đạt được (vì mệt mỏi, áp lực công việc), họ lún sâu hơn vào khủng hoảng.

Mỗi cuộc yêu sẽ luôn trở nên nồng nàn hơn, thăng hoa hơn, nếu những người đàn ông làm chủ được mình và đối tác của họ biết chia sẻ với những “khiếm khuyết” mà bạn tình còn tồn tại. Khi đó, nỗi ám ảnh phái mạnh chốn phòng the chắc chắn sẽ không còn hiện hữu nữa.

