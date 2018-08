Các bà nội trợ Nhật 'khét tiếng' lập quỹ đen

Mặc dù, phần lớn phụ nữ Nhật Bản chấp nhận thay đổi họ của mình sau khi kết hôn nhưng ngày càng có nhiều người cảm thấy gắn bó với họ thời con gái của mình.

"Tôi không phải là một phụ nữ theo đuổi sự nghiệp riêng. Bởi thế, tôi lo rằng mọi người sẽ nghĩ tôi là kẻ kỳ quặc hoặc các con tôi sẽ bị trêu chọc. Dẫu thế tôi vẫn muốn giữ lại cái tên thời con gái của mình", một người phụ nữ gần 40 tuổi, chỉ ở nhà nội trợ cho biết.

Cô là người lớn tuổi nhất trong 3 chị em gái. Ông bà nội của cô thường lo ngại rằng một ngày nào đó họ của gia đình sẽ mất đi. Vì thế, cô đã bắt đầu cảm thấy gắn bó với họ tên thật của mình. Tuy nhiên, luật pháp không cho phép cô giữ nguyên tên họ. Sau khi kết hôn với một người bạn cùng đại học ở tuổi 26, cô đã phải theo họ của chồng.

Chồng cô là con trưởng trong gia đình. Bởi thế, cô không đủ can đảm để nói rằng cô muốn giữ lại họ của gia đình mình. Mặc dù đã có với nhau hai con nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy quen với việc dùng họ của chồng, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy ngộp thở. Hai người em của cô cũng đã kết hôn và lấy họ của người chồng. Chỉ còn cha mẹ cô là dùng họ của gia đình. Cách đây 6 năm, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm nói với chồng rằng "Em muốn dùng họ thật của mình". May sao, chồng cô đã thông cảm và chấp thuận.

Sekai Kobayashi đang rất mong chờ vào sửa đổi luật pháp để chị được dùng họ của mình. Ảnh: Asiaone.

Một phụ nữ 40 tuổi cũng chia sẻ."Tôi thích sống bằng họ thời con gái của mình. Tôi có một cái họ khác so với họ mà các con tôi vẫn gọi trước đây. Nhưng tôi hy vọng mọi thứ sẽ ổn", Vào năm thứ 10 của cuộc hôn nhân, cô bắt đầu dùng họ thời con gái của mình trong giao tiếp với bạn bè.

Chị Sekai Kobayashi, 31 tuổi, chủ một quán ăn mới mở ở Tokyo cho biết, trước đây chị làm bán thời gian trong một nhà hàng, chị muốn được dùng họ thời con gái là Kobayashi, nhưng quản lý của chị không đồng ý.

Khi làm ở một công ty khác chị cũng không được chấp nhận họ này mà phải theo họ của chồng. "Nó giống như sự tồn tại của tôi đã bị xóa sổ", Kobayashi nhớ lại.

Sử dụng họ thời con gái của mình đã trở thành một quyền lợi chính đáng của phụ nữ Nhật Bản. Trong một cuộc khảo sát vào năm 2013 trên khoảng 3.700 công ty tư nhân, Viện Quản lý lao động ước tính khoảng 65% doanh nghiệp cho phép phụ nữ sử dụng họ thật của mình tại nơi làm việc. Vào năm 2004, con số này mới chỉ là 45%.

Sử dụng họ trước đây nhưng các bà nội trợ lại phải đối mặt với những vấn đề đau đầu hơn. Thoạt đầu, họ cảm thấy rất hạnh phúc khi được sử dụng họ thật của mình. Nhưng sau đó, nhiều người phải trở lại sử dụng tên họ của chồng mình.

Nguyên nhân vì nhiều người chỉ trích rằng việc sử dụng tên họ riêng biệt sẽ dẫn đến sự suy giảm ý nghĩa hợp nhất trong gia đình hoặc gây ảnh hưởng xấu tới trẻ em. Một số người cho rằng việc dùng họ riêng của mình mà không phải họ của chồng là một chuyện "bất kính". "Đôi khi tôi cảm thấy như là mình đang làm điều gì sai trái vậy", một phụ nữ tâm sự.

Dù thế người phụ nữ này vẫn rất cương quyết: "Với việc tiếp tục sử dụng họ cũ của gia đình, tôi hy vọng mình sẽ cho các con thấy rằng điều quan trọng là phải biết quý trọng cái họ của mình". Nếu một điều luật mới cho phép sử dụng họ riêng của các cặp vợ chồng, cô sẽ chính thức tìm lại được cái tên thời con gái. Và hy vọng rằng những đứa con của cô cũng sẽ chấp nhận nó.

Luật pháp Nhật Bản ngăn cấm các cặp vợ chồng sử dụng họ riêng biệt. Khi kết hôn, vợ chồng sẽ theo họ của một trong hai người và được quyết định tại thời điểm kết hôn. Tuy nhiên, số liệu thực tế có 96% người vợ lấy theo họ của chồng.

Nhiều lần các cuộc thảo luận về việc thay đổi điều luật này đã được đưa ra nhưng cuối cùng lại bị đi vào ngõ cụt. Dự kiến vào cuối năm nay, tòa án tối cao Nhật Bản sẽ đưa ra phán quyết mang tính hiến pháp về vấn đề này.

Minh Phương (Theo Asiaone)