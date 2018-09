Đầu tháng 1/2018, báo chí đồng loạt đăng câu chuyện của người phụ nữ tên Hemou từng làm vú em đã bắt cóc con trai nhà chủ, nay hối hận vì sự việc nên muốn tìm lại bố mẹ đẻ cho con trai tên Liu Jinxin. Ngay sau đó cảnh sát và truyền thông nước này đã vào cuộc. Chưa đầy một tháng sau họ đã tìm ra bố mẹ đẻ của chàng trai Liu Jinxin.

Đứng từ góc độ của bà Zhu Xiaojuan, mẹ đẻ của Liu Jinxin, cuộc đời bà hơn cả bi kịch, mà là thảm kịch. Bởi con trai bị bắt cóc khi một tuổi và mất hơn 3 năm bà mới tìm lại được con. Và bây giờ bà lại được biết đứa con nhận về sau vụ bắt cóc không phải con thật của bà.

Bà Zhu bên con trai giả (trái) và con trai thật (phải).

Số phận như một trò đùa, lấy hết nước mắt của bà Zhu, rồi lại an ủi, rồi lại tiếp tục lấy...

Bi kịch cuộc đời người phụ nữ này bắt đầu vào chiều 3/6/1992 khi chồng mang về một vú em mà không biết người vú em này kiếm được thẻ căn cước giả, nhưng kỳ thực bà ta tên Hemou. Chỉ một tuần sau đó, Hemou bắt cóc đi cậu bé Cheng Panpan, vì bà ta từng sinh hai con nhưng bị chết yểu. Đứa bé này phần nào giúp bà ta "giải vía".

Ngay sau khi con bị bắt cóc, vợ chồng bà Zhu tìm con khắp nơi, hơn 20 tờ báo đăng tin tìm kiếm nhưng không có kết quả. Lực lượng đặc nhiệm vào cuộc sau đó. Cảnh sát nhanh chóng tìm được địa chỉ người vú em nhưng khi tìm ra họ mới phát hiện đã bị lừa, bởi thẻ căn cước này là của một cô gái khác.

Trong khi bà Zhu đi khắp đất nước tìm con, thì người vú em Hemou đã mang cậu bé về quê nhà. "Con không khóc cả đường đi. Tôi mang bé về nhà không một chút rắc rối", đến nay sau 26 năm, người phụ nữ này vẫn ngạc nhiên về ca bắt cóc thuận lợi của mình.

Khuôn mặt cậu bé Panpan giả không giống gì với con trai thật của bà Zhu (ảnh khoanh đỏ) và điều này cho thấy linh cảm của người mẹ là đúng.

Đến năm 1995, vợ chồng bà Zhu đã đi qua 13 tỉnh tìm con, họ không từ bỏ bất kỳ manh mối nhỏ nhoi nào. Vài tháng sau, báo chí Tứ Xuyên đăng tải hơn chục bức ảnh trẻ em bị bắt cóc được giải thoát và có người nói trong đó có Panpan. Đôi vợ chồng tìm đến nhưng cũng không phải con họ.

Không lâu sau, họ đến bệnh viện nhi đồng tìm 12 đứa trẻ vừa được giải cứu và được các nguồn tin khẳng định có một bé giống con trai của họ. "Thoạt nhìn tôi không nghĩ đó là con mình", bà Zhu nói, bởi con cô có tai to, mắt to và có lỗ mũi nhỏ. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng sau 3 năm đứa bé bị ngược đãi nên đã khác đi tai nhỏ, mắt nhỏ và mũi to lên.

Bà Zhu vẫn hoài nghi. Trong khi chồng bà thì cáo buộc vợ không muốn nhận con trai. Xét nghiệm máu cho thấy bà Zhu nhóm A, đứa bé nhóm A còn ông Cheng nhóm O. Bà Zhu tiếp tục yêu cầu làm xét nghiệm, kết quả cùng huyết thống chỉ là 85%. Sau đó, không hiểu vì động lực nào, cậu bé kia được Tòa án tối cao tỉnh Hà Nam kết luận là con của họ. Ngày họ nhận con về, báo chí nước này đồng loạt đăng tải về hành trình tìm con gian khổ này.

Người vú em Hemou đã chia rẽ mẹ con bà Zhu.

Nhưng đến ngày 31/1 vừa qua, 22 năm sau kết luận của tòa án tối cao tỉnh Hà Nam, bà Zhu đã được một đài truyền hình sắp xếp gặp con trai thực sự là chàng trai Liu Jinxin. Kết quả ADN của cảnh sát Trùng Khánh cũng lật ngược thẩm định của tòa án tối cao Hà Nam, bởi Liu giống cha mẹ tới 99,99%. Điều này có nghĩa là đứa con họ nuôi bao năm qua không phải con trai sinh học của họ.

Sau cuộc hội ngộ, bà Zhu đã dẫn con trai thật về nhà. Bà xót xa vô cùng khi biết cậu đã trải qua một cuộc sống khổ sở, tóc bạc sớm và chẳng được học hành đến nơi đến chốn.

"Nếu không có sự xuất hiện của Hemou thì con trai tôi đã lớn lên khỏe mạnh, đi đại học, thậm chí đã có thể là thạc sĩ, tiến sĩ, có một cuộc sống hạnh phúc. Cô ta không chỉ hủy hoại gia đình tôi, cuộc đời tôi, mà còn hủy hoại con trai tôi", bà Zhu nói trên tờ Sangbe. Bà cho biết không thể tha thứ cho người phụ nữ này.

Thời gian tới bà sẽ sắp xếp cuộc sống của Liu. Còn con trai nuôi của họ đang sống ở một thành phố khác. Chàng trai 27 tuổi và đã hiểu chuyện. Cảnh sát nước này đang tiếp tục vào cuộc điều tra về kết luận con trai giả của bà Zhu 22 năm trước.

Bảo Nhiên