Những việc cần làm để "cứu vãn" hôn nhân sau khi trót ngoại tình: 1. Trao đổi thẳng thắn với nhau: Nếu bạn không nói về những gì đang xảy ra cùng với lý do, cách thức xảy ra chúng, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy lối đi. Hãy thành thật và đừng e ngại đặt bất kỳ câu hỏi nào ngay cả khi bạn không thích câu trả lời. Chính câu trả lời này mới có thể mở khóa cánh cửa bước vào tương lai. 2. Nói chuyện cởi mở: Nếu bạn đã ngoại tình, hãy thừa nhận lỗi lầm đó và khẳng định với người bạn đời rằng bạn thực lòng muốn cứu vãn mối quan hệ của hai người. Bạn có lẽ lo ngại hậu quả, nhưng việc thú nhận sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội được tha thứ hơn so với khi vợ/chồng bạn biết được chuyện ấy từ ai đó. Bạn hãy lạc quan lên bởi vì việc đổ bể mối quan hệ ngoài luồng kia có khả năng giúp bạn vực dậy cuộc hôn nhân đang hồi thoi thóp của mình (bởi nó mang đến một cú sốc cần thiết để những người trong cuộc biết dừng lại, tự đánh giá và cải thiện). 3. Tránh đổ lỗi cho nhau về những gì bạn đã làm hoặc không làm: Đây là một phương pháp tiêu cực, đồng thời sẽ không giúp gì cho bạn trong việc xác định cũng như phân tích các nguyên nhân dẫn đến ngoại tình. 4. Đừng vội vàng quyết định: Hãy cho thời gian để cú sốc kia qua đi. Điều này sẽ giúp bạn đánh giá hợp lý và đầy đủ tình huống. Khoảng một tuần sau đó hay hơn nữa, bạn sẽ bình tĩnh hơn, đồng thời có khả năng đưa ra các quyết định trọng đại về tương lai cuộc hôn nhân của mình. 5. Chấp nhận một khoảng thời gian đau khổ: Giờ thì bạn đã biết mối quan hệ giữa hai vợ chồng không còn như trước đây và sẽ không bao giờ được như vậy nữa. Dù có cố làm ra vẻ "bình thường" trước mọi người thì cũng không có nghĩa là bạn có thể thuyết phục được chính mình rằng mọi thứ sẽ trở lại như xưa. 6. Nếu bạn không thể nói được hãy viết chúng ra: Điều này rất hữu dụng đối với người nào cảm thấy khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc và nỗi lo lắng của họ. Nhất là phía mày râu, trao đổi bằng lời không phải là thế mạnh của phái nam, vì vậy đừng nói quá dài dòng về vụ ngoại tình mà hãy tập trung vào trọng điểm cứu vãn gia đình. 7. Lập danh sách: Vợ chồng nên lập một danh sách về những gì cần thay đổi hay chú trọng nhiều hơn để sưởi ấm lại mối quan hệ giữa hai người. Thật ngạc nhiên là nhiều thứ xuất hiện trong danh sách này lại thường rất đơn giản và dễ làm. Ấy vậy là chúng chưa bao giờ được quan tâm tới trước khi chuyện ngoại tình xảy ra. Vấn đề là có những thứ luôn bị chôn vùi trong cái tất bật của cuộc sống gia đình hàng ngày. 8. Trân trọng bản thân: Hãy cho phép bản thân mình được thoát khỏi những công việc vặt vãnh không thực sự cần thiết phải làm hay làm thường xuyên nếu chúng chiếm mất khoảng thời gian quý báu mà hai vợ chồng dành riêng cho nhau. 9. Cùng nhau thảo luận về lòng tự trọng của bạn: Sau vụ ngoại tình, cuộc hôn nhân thường chỉ có thể được hàn gắn nếu cả hai bên đều chân thành, ăn năn. Tuy nhiên bạn đừng để nó dày vò bạn. Hãy cố gắng mang lại một kết thúc có hậu. Cách tốt nhất để bạn thoát khỏi mặc cảm tội lỗi là chấp nhận mình cũng có một phần trách nhiệm trong vụ việc đó rồi cho nó qua vĩnh viễn bằng cách sửa chữa sai lầm. (Trích "Why men want sex & women need love", Allan và Barbara Pease)