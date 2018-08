Tỷ lệ phụ nữ nhiễm HIV có xu hướng tăng cao do lây từ chồng hay bạn tình. Có chị em bị nghi do quan hệ bất chính, bị đuổi khỏi nhà, bị chia cắt tình mẹ con, có người đã nhiều lần tự tử, có những đứa trẻ sinh ra đã mất cha.... Câu chuyện về họ được kể lại qua những hình ảnh, hiện vật tại buổi trưng bày Những đóa hoa hướng dương, do Bảo tàng dân tộc học và Ủy ban y tế Hà Lan - Việt Nam tổ chức mới đây tại Hà Nội.

“Người nhà thương mình lắm nhưng cũng rất sợ lây, chăm sóc nhưng luôn đeo găng tay, khẩu trang. Mình đi đâu cũng phải bịt mặt, đi găng tay, chả dám nhìn ai cả. Những ngày ấy cuộc sống với mình toàn là nước mắt và bóng tối”, chị Quỳnh, 36 tuổi, Thái Nguyên, nhớ lại. Còn chị Mây (Hà Nội) lại mang đến buổi trưng bày rất nhiều loại thuốc ngủ. Đó là những tháng ngày chị sống trong bóng tối khi biết mình bị nhiễm HIV. Chị muốn tìm để cái chết để giải thoát cho mình và người thân. Những đêm không ngủ được, chị chỉ biết trút bầu tâm sự vào những trang nhật ký. "Trước khi mất cháu nói với tôi: 'Mẹ ôm con chặt vào, con đau ở bụng lắm, mẹ vuốt bụng cho con đi'. Cháu cứ chuội dần đi, mấy tiếng sau thì mất. Tôi ôm con, mắt cứ ướt nhòa, tôi chỉ muốn chịu đau và chết thay con...", chị Giàng, 35 tuổi, thành viên nhóm Hoa hướng dương, câu lạc bộ dành cho những phụ nữ nhiễm HIV tại Yên Bái nhớ lại. Người nhiễm HIV thường phải chịu đựng sự hắt hủi và coi thường của mọi người. Gia đình họ cũng hứng chịu điều tiếng gièm pha, dị nghị của cộng đồng. Chú gấu bông này là người bạn gần gũi nhất của bé Hưng (Thái Nguyên). Vì bị nhiễm HIV, Hưng có rất ít bạn chơi cùng. Còn đây là chậu hoa hướng dương do chị Liên, Yên Bái, đem đến trưng bày. "Trước đây, tôi không nghĩ mình có thể đứng lên để nói với cộng đồng về bản thân, về những người giống như mình. Đó là cả sự đấu tranh vất vả. HIV không phải là cái gì to tát, nó cũng chỉ là bệnh. Vì thế, hãy thông cảm với những người như chúng tôi", chị Liên xúc động nói. Chị Phượng, thành viên nhóm Hoa Hướng dương tại Hải Phòng thì luôn tâm niệm: "Còn sống một ngày thì cũng cố gắng làm điều có nghĩa, để cộng đồng hiểu hơn, thông cảm hơn". Chị đã sống chung với căn bệnh này 10 năm, vì thế cũng đã thấm thía và hiểu hơn ai hết những nối đau của sự kỳ thị.

Phương Trang