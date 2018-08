Bạn trai quá nghe mẹ, có nên bỏ? / Gái 'tỉnh lẻ' nên bị mẹ bạn trai khinh thường

Tôi là người miền Trung vào Sài Gòn lập nghiệp, hiện tại công việc khá ổn định. Tôi quen anh được 4 năm. Đầu năm ngoái anh dẫn tôi về nhà ra mắt gia đình. Ban đầu mẹ anh bảo có cảm tình với tôi vì tôi hiền và học thức. Sau đó bác mời tôi tới nhà chơi nhiều lần. Lúc có mặt anh, bác đối xử với tôi rất tốt nhưng khi không có anh, bà ra vẻ không thích con gái tỉnh lẻ, đặc biệt là người nói giọng miền Trung như tôi. Bà cũng nghi ngờ tôi đến với anh vì muốn có hộ khẩu thành phố. Thực tế gia đình bạn trai tôi gốc miền Tây lên phố lập nghiệp, mới đổi hộ khẩu Sài Gòn được ít năm.

Bác ấy nói chuyện với tôi rất nhiều, có nhiều câu xúc phạm đến tôi và gia đình, mặc dù chưa biết và chưa gặp mặt bố mẹ tôi bao giờ. Bà cho rằng nhà tôi nghèo, không xứng đáng với con trai họ. Sự thật nhà bác nghèo hơn gia đình tôi rất nhiều, nhà cửa không có phải đi ở nhà thuê, tiền tháng nào cũng thiếu vì bác luôn tỏ ra mình giàu có, tiêu xài mạnh tay, trong khi chồng và con trai kiếm tiền rất vất vả. Còn nhà tôi kinh tế khá vững, cha mẹ tôi đều đi làm có thu nhập ổn định.

Hôm khác tôi đến thăm, mẹ anh lại nói không thích tôi vì sắc đẹp, chiều cao của tôi không xứng tầm với bác và con trai bác. Thực ra anh có chiều cao khá khiêm tốn so với con trai, chỉ nhỉnh hơn tôi khoảng 5 cm, và ngoại hình so với bạn bè tôi đánh giá anh cũng không có gì nổi trội.

Ảnh minh họa: News.

Gần đây bác mời tôi tới nhà nhưng lại tỏ thái độ ghét tôi ra mặt. Mỗi lần tôi phụ việc nhà có cả bạn trai ở đó, bác đều nói những câu rất khó nghe về gia đình và nhan sắc của tôi khiến tôi rất khổ tâm.

Chúng tôi có ý định cưới nhau, bác gái có vẻ không muốn. Còn anh lại không dám nói chuyện với bố vì bác trai không thường xuyên ở nhà, vả lại anh cũng sợ nói chuyện với bố. Anh nói, nếu không thuyết phục được sẽ tự ý cưới mà không cần sự cho phép. Gần đây, anh cũng nói chuyện với mẹ nhiều, bác ấy giả vờ đồng ý và nói không ghét tôi, nhưng thực tế khi không có mặt con trai, bác lại gây chuyện với tôi. Tôi rất sợ người phụ nữ này và cảm thấy sau này sẽ không hòa hợp được. Nhiều lần tôi giúp việc nhà và mua quà cho bác thì bác nói với hàng xóm là tôi cố tình lấy lòng để lợi dụng con trai mình.

Tôi vẫn rất yêu anh, nhưng nếu cưới anh mà không có sự cho phép của gia đình, tôi sợ không được hạnh phúc, còn anh vẫn rất sốt sắng muốn cưới tôi. Với tình cảnh hiện tại, tôi không biết phải làm gì, xin cho tôi lời khuyên - (Thu).

Trả lời:

Thu thân mến,

Từ xưa đến nay, mỗi khi nhắc đến mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, người ta có thể liệt kê ra 1001 lý do. Nói như vậy để thấy rằng, nếu không khéo trong ứng xử, hạnh phúc vợ chồng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ luôn tiềm ẩn những mâu thuẫn này.

Với Thu, tuy chưa một ngày làm dâu nhưng qua những gì bạn chia sẻ thì viễn cảnh không mấy tốt đẹp xung quanh mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu đã hiển hiện. Không những thế, nó đã ảnh hưởng đến tình cảm cũng như quyết định của bạn khi đang phân vân có nên cưới hay không.

Theo những gì Thu chia sẻ, bạn đang gặp những trở ngại nhất định trong chuyện tình cảm khi mẹ bạn trai tỏ thái độ “bằng mặt mà không bằng lòng” với bạn. Khó xử hơn khi gần đây bà tỏ thái độ không thích ra mặt và luôn tìm đủ mọi dịp, mọi lý do để chê bai bạn. Trong mắt bà, bạn là một cô gái tỉnh lẻ muốn lấy con bà vì hộ khẩu thành phố. Không những thế, bà còn nói nhiều câu xúc phạm đến bạn và gia đình, chê giọng nói và xuất thân của bạn, không ưa với ngoại hình của bạn…

Ở vào hoàn cảnh của Thu, thật không dễ để chấp nhận cách suy nghĩ và đánh giá của người khác về bản thân mình như vậy, đặc biệt đó lại là mẹ chồng tương lai. Do vậy, điều cần thiết với bạn lúc này là nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ từ bạn trai để anh có những tác động cần thiết nhằm giúp bạn cải thiện mối quan hệ cũng như để mẹ thay đổi quan điểm và cách nhìn nhận, đánh giá về bạn.

Sở dĩ tôi nhắc đến vai trò của bạn trai Thu vì một khi anh ấy đứng về phía bạn, bạn sẽ cảm thấy an tâm và tin tưởng hơn vào tình yêu của mình. Bạn nên tìm dịp để chia sẻ với bạn trai về những khó xử trong mối quan hệ hiện tại để cả hai cùng tìm cách tháo gỡ và nhờ anh làm người trung gian trong việc này.

Trong thư, Thu đã liệt kê ra nhiều lý do khiến mẹ của bạn trai không mấy thiện cảm với mình. Ngoài những lý do khách quan đến từ suy nghĩ và cách đánh giá của mẹ anh ấy thì có lý do nào đến từ phía bản thân Thu trong cách ứng xử với bà không? Tôi không có ý chê trách bạn khi đặt ra câu hỏi này nhưng có lẽ là cần thiết để Thu có dịp nhìn lại cách cư xử của bản thân, bởi một khi đã không thích nhau thì chỉ cần một hành động nhỏ, cũng đủ để người ta tỏ thái độ không hài lòng với bạn rồi.

Trước thái độ của mẹ chồng tương lai, bạn tỏ ra sợ hãi người phụ nữ này và lo lắng sau này sẽ không thể hòa hợp được. Tuy nhiên, thực tế cho thấy giữa bạn và mẹ anh ấy hiện tại đã không hợp nhau nên có lẽ những lo lắng về sau là "thừa". Điều mà bạn nên suy nghĩ tới là cả hai sẽ làm gì để duy trì tình yêu, sẽ sống với nhau thế để có được hạnh phúc, còn việc hòa hợp được với mẹ anh ấy thì không thể một sớm một chiều mà có được. Biết đâu khi nhìn vào tổ ấm của các bạn, bà sẽ thay đổi cách nhìn nhận về con dâu?

Thu cũng nên có sự chia sẻ và đồng cảm với người yêu, bởi thực tế, anh ấy cũng có những khó xử của riêng mình. Bạn biết đấy, chọn lựa bên hiếu bên tình luôn là quyết định khó khăn cho bất cứ ai nên để tránh gây căng thẳng, bạn không nên đẩy anh ấy vào thế buộc phải chọn lựa hoặc là vợ, hoặc là gia đình. Việc anh ấy rất sốt sắng và tỏ rõ quyết tâm sẽ cưới bạn dù gia đình đồng ý hay không cho thấy tình cảm anh ấy dành cho bạn đủ mạnh nên việc hai người tin tưởng và chia sẻ với nhau là cần thiết.

Thu cũng không nên quá băn khoăn về việc nếu cưới mà không được sự chấp thuận của gia đình thì anh ấy sẽ không có hạnh phúc. Như tôi đã chia sẻ, việc mẹ anh ấy thay đổi quan điểm không phải là không thực hiện được. Thực tế có nhiều trường hợp dù bị gia đình cấm đoán nhưng vẫn quyết tâm đến với nhau và họ đã thuyết phục được gia đình bằng chính cuộc sống ấm êm, hạnh phúc của mình.

Dẫu biết rằng không dễ để đưa ra những quyết định vào thời điểm này, song bạn hãy thử cân nhắc giữa việc hai người quyết tâm đến với nhau cho dù gặp những khó khăn từ gia đình với việc từ bỏ tình yêu hiện tại, đâu là lựa chọn khó khăn hơn với bạn? Trả lời được câu hỏi này, Thu sẽ biết được đâu là điều mình nên làm hiện tại.

Thu thân mến, những khó khăn và thử thách là điều khó tránh khỏi với bất kỳ tình yêu nào. Điều quan trọng là cần có được sự bình tĩnh để tìm cách tháo gỡ và vượt qua những khó khăn ấy. Mong rằng bạn có đủ sự khéo léo và kiên nhẫn cũng như nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ bạn trai để khó khăn hiện tại cũng như phía trước không làm ảnh hưởng đến tình yêu và hạnh phúc của hai bạn.

Thân mến!

Chuyên viên tâm lý Từ Tâm

Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc