Khảo sát do văn phòng giáo dục quận Xuhiu, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) thực hiện trên hơn 20.000 học sinh từ 39 trường trung học cơ sở (cấp 2) và trung học phổ thông (cấp 3). Kết quả cho thấy khoảng 60% trong số các em dành 2-3 giờ mỗi ngày để làm bài tập về nhà. Trung bình, học sinh cấp 3 ngủ chưa đầy 7 tiếng mỗi ngày, ít hơn 1 tiếng so với khuyến cáo của Bộ Giáo dục. "Mọi người đang ngày càng quan tâm đến khối lượng bài vở nặng nề của khối trung học phổ thông. Đó là lý do chúng tôi thực hiện khảo sát này. Chúng tôi nghĩ nên giảm bớt áp lực mà học sinh phải chịu, và cho các em thêm thời gian rảnh rỗi", Pu Zhengquan, phó giám đốc văn phòng giáo dục, cho biết. Trong các môn học ở trường, các em đều cho biết chúng dành nhiều thời gian nhất cho môn toán. Một số em phàn nàn bài tập toán quá khó. Ví dụ cực đoan nhất của áp lực này đó là ngày 24/10 vừa qua, hai cô học sinh ở trường tiểu học tỉnh An Huy đã thử tự tử bằng thuốc độc trong lớp học. Một em để lại di thư trên bàn, viết: "Nếu chúng tôi chết, đó là lỗi của giáo viên môn toán. Hãy gọi cảnh sát và bắt cô ấy". Cuộc điều tra sau đó tìm thấy rằng giáo viên đã cười nhạo hai cô bé này, khi các em bị điểm thấp trong một bài thi. "Cháu ghét toán", Wang Jingying, một học sinh trung học ở tỉnh An Huy, người sẽ tham gia kỳ thi vào đại học năm tới, cho biết. "Ngay cả khi cháu đã học rất chăm chỉ, cháu vẫn chẳng làm hết được các loại bài này". Cô gái trẻ cho biết cô cảm thấy tụt hậu trong môn toán sau khi vào trung học, vì thế, cô phải trả tiền cho các lớp học thêm. Môn toán ở Trung Quốc được xem là khó hơn so với Mỹ và nhiều quốc gia khác. "Con trai tôi làm toán rất tốt ở Mỹ, nhưng nó đã luôn học kém môn này khi còn ở Trung Quốc", anh Wang Huayun, có gia đình di cư sang Mỹ từ năm 2009 cho biết trên Chinadaily. Toán được xem là một trong 3 môn quan trọng nhất với các học sinh Trung Quốc, bên cạnh hai môn khác là tiếng Trung và tiếng Anh. Không học sinh nào có thể vào được đại học nếu không giỏi toán. T. An