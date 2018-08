Chồng giàu nhưng không ngừng ngoại tình

Em và bạn trai yêu nhau đã gần 2 năm và có dự định đi đến hôn nhân. Anh là sếp trong công ty em làm. Mọi người nói anh ấy lăng nhăng. Em thì lại thấy anh ấy ngọt ngào, chu đáo, biết quan tâm và đặc biệt không biết giận, kể cả những thành viên xấu trong công ty.

Bọn em yêu nhau nhưng công ty chẳng ai biết vì em không muốn mọi người nghĩ anh ấy thiên vị riêng em. Có điều em mệt mỏi vì ngày nào cũng nghe đồn anh thích người này người kia. Có cô nịnh hót, ngọt ngào với anh nhưng sau lưng chê anh bất tài. Em nói anh nên chừng mực với nhân viên, đừng để người ta nghĩ sai về mình. Anh thì chỉ có lý do đơn giản "vì anh là sếp". Hiện tại, anh cho rằng em cố tình nói xấu họ để anh đối xử không công bằng với họ.

Suốt thời gian yêu nhau, chẳng mấy lần anh chở em đi chơi hay dành thời gian cho tình yêu. Nhiều lúc mệt mỏi, em muốn dừng lại nhưng em không muốn gia đình thất vọng là em chọn sai người. To tiếng với người khác, anh nhẹ nhàng xin lỗi, nhưng khi to tiếng với em, anh xem như là như điều hiển nhiên. Anh cho rằng em đòi hỏi anh quá nhiều. Chẳng lẽ sếp là phải thế? Em thương anh nhưng em mệt mỏi vì cách đối xử của anh với nhân viên hoàn toàn đối lập với em. Em không có cảm giác an toàn, thấy tủi thân vì người mình yêu đối xử với mình còn thua với người giả tạo kia nữa. Em phải làm sao đây? (Tuyết)

Trả lời

Tình yêu công sở khó tránh khỏi những cư xử, hành động và cảm xúc công - tư không rõ ràng. Tôi rất hiểu tâm trạng và mâu thuẫn nội tại của em lúc này.

Về phía em, bản thân đang có những mâu thuẫn: một mặt em khen anh ấy tốt, không như người khác nói. Nhưng mặt khác em lại thấy không an toàn và cảm thấy dường mọi chuyện đang diễn ra đúng như mọi người nói. Trong tình yêu, sự an toàn và tin tưởng là điều tiên quyết. Một khi còn lăn tăn nghĩa là tình yêu chưa có một sự đảm bảo bền vững.

Về phía anh ấy, nếu đứng ở góc độ là sếp và có tình yêu công sở thì việc anh ấy tránh để khỏi bị dị nghị là hợp lý. Tuy nhiên, em cần xem xét lại lý do này có đủ làm em tin tưởng không?

Một là em nghỉ việc, để tránh tình yêu công sở và để em không thấy cảnh bị đối xử bất công với nhân viên khác. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp để em không cảm thấy bất công. Còn chuyện anh ấy thân mật, gây lầm tưởng tình cảm của các nhân viên nữ thì em có đủ an tâm hay lúc đó lại càng bất an hơn khi không biết chuyện gì xảy ra ở nơi làm của anh? Nếu em vẫn không an tâm thì đó không là giải pháp và nó minh chứng một điều là anh ấy chưa đủ tạo niềm tin cho em, hoặc em quá ghen tuông dù là có làm việc chung hay không.

Hai là em tiếp tục làm việc và chứng minh năng lực của mình để tạo uy tín và sự yêu thương của đồng nghiệp. Có như vậy, em mới không lo lắng bị dị nghị là được thiên vị khi công khai tình cảm. Nếu sau khi đã công khai mà mọi sự không thay đổi, em không an tâm về tình cảm hai bên thì có lẽ tình yêu này khó kéo dài và cần chấm dứt. Bởi vì nếu yêu em, anh ấy sẽ hiểu và có chừng mực trong các mối quan hệ. Làm sếp thân thiện với nhân viên có nhiều cách chứ không phải cách tạo cho người khác sự lầm tưởng về tình cảm.

Về việc em sợ chia tay sẽ làm gia đình thất vọng thì việc níu kéo chỉ làm khổ cả hai. Nếu sau này hai em cưới nhau không hạnh phúc thì càng làm cha mẹ em buồn thương con gái và chính em lại càng đau khổ.

Điều em cần làm là nói rõ những cảm xúc, bất an của em cho anh ấy hiểu. Sau đó cần chốt thời điểm nhất định để công khai tình cảm với đồng nghiệp, bạn bè. Nếu sau đó mọi sự như cũ thì em cần chấm dứt tình cảm này. Thà một lần đau nhưng em không phải sống dày vò trong bất an và chịu đựng. Tương lai còn phía trước, tình yêu sẽ đến với những ai biết yêu thương thật lòng và yêu thương chính bản thân mình.

Chúc em mạnh mẽ,

Chuyên viên tư vấn tâm lý Hạ Giang

