Chuyên gia Charles J.Orlando, tác giả của The Problem with Women…is Men (tạm dịch: Vấn đề với phụ nữ chính là nam giới), chia sẻ: “Nhiều đàn ông cho rằng cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để giải quyết rắc rối chính là làm việc một mình”. Bạn cho rằng chồng sẽ không giấu diếm mọi suy nghĩ, nhưng có những điều mà đàn ông chọn cách im lặng và bạn làm thế nào để chàng có thể dễ dàng cởi mở. Dưới đây là những lý do chàng không chia sẻ với vợ.

Không kiếm đủ tiền

Cái tôi của đàn ông và những trách nhiệm họ phải đảm nhiệm trong gia đình đôi khi là một gánh nặng. Khi giá trị bản thân được đánh giá qua mức lương hay thu nhập hàng tháng không cao hoặc không tăng lên, họ không dễ dàng chia sẻ với bạn vấn đề này.

Những gì bạn có thể làm là hãy cùng chia sẻ các hóa đơn, cùng thanh toán các chi phí khác trong gia đình. Cho dù giữ chức vụ hay làm công việc gì, hãy cho chàng biết bạn rất tự hào về anh ấy. Tuy là những điều nhỏ nhặt, nhưng nó sẽ mang đến ý nghĩa lớn lao.

Không hài lòng về cuộc sống của mình

Đàn ông thường nhìn lại và tự hỏi “sự nghiệp của mình là gì? Điều gì mình đang cống hiến mỗi ngày?”. Nếu chồng bạn đột nhiên muốn chuyển công việc hoặc có niềm đam mê, hứng khởi khác thì anh ấy đang cố gắng thoát khỏi cảm xúc không hài lòng về cuộc sống và muốn khám phá, tìm tòi những điều mới mẻ khác.

Thay vì áp đặt bằng cách ràng buộc, đặt chàng vào các tình thế khó xử, bạn có thể hỏi về mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của anh ấy, những gì anh ta muốn làm. Sau đó, bạn có thể chia sẻ, đóng góp ý kiến, hỗ trợ chàng như những người bạn đồng hành để anh đạt được mục tiêu của mình.

Sắp bị mất việc

Những thay đổi về công việc, ví dụ trong công ty đang có thay đổi về nhân sự, chàng có thể sợ vị trí của mình bị đe dọa. Trở nên nhạy cảm, dễ bị trầm cảm ở mức độ thấp là triệu chứng điển hình của nhiều người đàn ông khi đối mặt với sự sợ hãi này. Họ có thể dễ bị kích động hay thờ ơ.

Đàn ông thường không muốn vợ phải lo lắng về vấn đề của mình, nhưng thực sự hãy để chàng biết sự quan tâm của anh ấy cũng là sự quan tâm của bạn và hai người sẽ tốt hơn là một người khi vượt qua khó khăn. Hãy để chàng cảm thấy an toàn, vui vẻ khi trở về nhà, khi môi trường làm việc khiến anh ấy mệt mỏi và áp lực.

Đang bị già đi

Áp lực xã hội, quan điểm và sự đánh giá từ bên ngoài sẽ khiến người đàn ông lo lắng về tuổi tác cũng như sự hấp dẫn của họ. Ngay cả khi những thay đổi thể chất không đáng kể thì bạn cũng nhận ra sự thay đổi về thái độ của đối phương. Chàng sẽ không nói nhiều, nếu bạn càng tò mò có thể anh ấy sẽ càng khó chịu và căng thẳng.

Đừng biến chồng phải trở thành một người đàn ông cục cằn. Bạn nên tích cực khen ngợi, để anh ấy tự tin về phong độ, sức hấp dẫn của mình. Khéo léo tạo cơ hội, không gian riêng cho hai người để hâm nóng tình cảm và giúp cuộc hôn nhân của bạn luôn tràn đầy sức sống.

Có vấn đề về sức khỏe

Có thể anh ấy không muốn bạn phải lo lắng hay vất vả đối phó với một căn bệnh tiềm ẩn nào đó nên đàn ông thường ít hoặc hay từ chối các buổi khám sức khỏe với bác sĩ. Bạn có thể động viên, hoặc dành thời gian cả hai người cùng có một buổi khám sức khỏe tổng thể, cùng nhau theo dõi tình hình sức khỏe để anh ấy không phải chịu đựng nỗi sợ hãi, lo lắng này một mình.

Lo lắng về gia đình, những rủi ro bất ngờ

Đó là bản năng bảo vệ của đàn ông với gia đình. Bạn hãy luôn sát cánh cùng anh ấy, hai người có thể chuẩn bị một khoản tiền tiết kiệm, các kế hoạch nếu anh ấy có điều lo lắng.

Không làm cho vợ thỏa mãn

Nỗi ám ảnh của phái mạnh trên giường chính là không làm cho người phụ nữ của mình thỏa mãn và điều này khiến chàng cảm thấy mình thật kém cỏi. Bạn nên chia sẻ nhiều hơn những cảm nghĩ của mình trong “chuyện ấy” vì chàng luôn muốn biết đã “làm công việc của mình” như thế nào và cảm giác của bạn như thế nào.

Không phải là một ông bố tốt

Đôi khi con trai của bạn sẽ thấy nói chuyện với mẹ dễ dàng hơn với bố và vô hình chung khoảng cách này khiến chàng lo lắng mình không gần gũi được với con, không phải là ông bố tốt. Tất cả những gì bạn cần làm là cho biết anh ấy đã và đang là một ông bố tuyệt vời như thế nào. Tạo nhiều không gian, các hoạt động của gia đình để chồng có cơ hội được thể hiện vị trí của mình.

Cái chết

Không phải anh ấy sợ chết mà là sự biến mất của mình sẽ có tác động đến bạn và gia đình như thế nào. Đó là điều chàng luôn lo lắng, đàn ông muốn được nhớ đến với những hình ảnh mạnh mẽ, đầy năng lượng và sống động nhất.

Chia sẻ, đồng cảm với anh ấy, thừa nhận bạn cũng có chung suy nghĩ và hai bạn cùng nhau lập kế hoạch cho mọi chuyện trong tương lai. Bạn công nhận những gì chồng đã tạo nên, những đóng góp, cống hiến của chàng, tầm ảnh hưởng đến các con như thế nào để anh ấy cảm thấy thoải mái và không còn bị áp lực.

