Sau khi thảo luận và đánh giá điều kiện những chặng bay trong ngày, Hồng cùng tổ bay lên xe ra sân bay để chuẩn bị. Trong lúc cơ trưởng kiểm tra bên ngoài máy bay, quan sát việc nạp nhiên liệu, quy trình chất xếp hàng hóa thì Hồng nhanh chóng kiểm tra bên trong buồng lái và chuẩn bị lập trình nhập dữ liệu cho chuyến bay. Sau khi hoàn tất mọi việc, hành khách bắt đầu được lên máy bay.

Trên chuyến bay chặng TP HCM - Hải Phòng, trước khi cất cánh thì thông tin về thời tiết không quá xấu nhưng đến lúc chuẩn bị hạ cánh thì mây mù bao phủ dày đặc, độ cao tầng mây, tầm nhìn quan sát chỉ còn ở mức tối thiểu để tiếp cận. Một số chuyến bay trước đó đều đã thực hiện tiếp cận nhưng do chân mây xuống thấp nên phải bay vòng trở lên. Sau khi tập trung quan sát tình hình và thảo luận kỹ càng, cơ trưởng và Hồng ra quyết định tiếp cận thử. May mắn đã mỉm cười khi ngay tại vị trí thấp nhất để quyết định tiếp tục hạ cánh thì cơ trưởng nhìn thấy hệ thống đèn tiếp cận và đường băng. Máy bay hạ cánh an toàn và chính xác.

“Trước đó 3 ngày không có chuyến bay nào xuống được sân bay Cát Bi, Hải Phòng vì thời tiết xấu. Vì thế hôm ấy khi máy bay mình đáp được thì mọi người ai cũng hân hoan, vây quanh hỏi han nhiệt tình. Cảm giác sung sướng, mừng vui đó thật không thể nào quên được”, nữ phi công người Việt duy nhất của hãng hàng không Jetstar Pacific bộc bạch.

Công việc lái máy bay mang đến cho nữ phi công Lê Thị Bích Hồng những trải nghiệm thú vị. Ảnh: NVCC.

Mái tóc ngang lưng được buộc gọn gàng, nước da trắng hồng, giọng nói ấm áp, nữ cơ phó say sưa kể về những trải nghiệm trên bầu trời mà “chỉ nghề này mới có được”. Đó là những lúc được làm chủ bầu trời của riêng mình và được “bay lượn như chim”, được nhìn ngắm sông núi, biển hồ tươi đẹp, hàng ngàn đồng lúa xanh tươi bao la, bát ngát của dải đất Việt Nam hình chữ S.

Có những khoảnh khắc từ khoang buồng lái, đập vào mắt Hồng là vầng trăng rằm tròn rực rỡ cùng hàng ngàn vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm. Trong những chuyến bay đêm, khi bay qua những thành phố ngập trong ánh đèn nhiều màu sắc, Hồng như thấy được sự huyền ảo, kỳ diệu của nhịp sống đang chảy bên dưới chân mình. Hầu hết phi công người nước ngoài mà Hồng làm việc chung đều khen đất nước Việt Nam nhìn từ trên cao thật tuyệt vời. Những khi ấy, cảm xúc tự hào về đất nước mình chưa bao giờ định hình rõ ràng hơn thế.

"Bước vào buồng lái máy bay là sẵn sàng với 'tinh thần thép', lúc nào cũng phải liên tục quan sát thiết bị, kiểm tra đường bay, vị trí, độ cao, giữ liên lạc không lưu... để có sự xử lý kịp thời. Chỉ lâu lâu mới được liếc trộm cảnh vật bên ngoài một tí nhưng cũng đủ để Hồng cảm nhận thêm nhiều điều tốt đẹp về cuộc sống", Hồng chia sẻ. Những giây phút lãng mạn hiếm hoi ấy đã góp phần nuôi dưỡng tình yêu với hành trình “chinh phục bầu trời” mà cô gái sinh năm 1985 đang theo đuổi.

Nhà ở gần sân bay, quen thuộc với tiếng động cơ máy bay cất cánh hạ cánh nên giấc mơ “dạo chơi trên mây” bắt đầu nhen nhóm trong Hồng từ bé. Tốt nghiệp lớp chuyên Anh trường THPT Lê Quý Đôn, Hồng theo học khoa Ngữ văn Pháp tại ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn TP HCM. Sau khi ra trường, Hồng tiếp tục qua Australia học thạc sĩ về chuyên ngành Quan hệ quốc tế. Về nước làm việc một thời gian thì vô tình đọc được thông tin tuyển dụng phi công dự khóa của Jetstar Pacific. Ước mơ được làm phi công từ bé cùng với sự tò mò muốn thử sức mình khiến Hồng không chần chừ quyết định đăng ký thi tuyển.

Trải qua những vòng phỏng vấn sàng lọc gắt gao, kiểm tra thể lực kỹ lưỡng cùng với những bài thi kiến thức, kỹ năng, phản xạ, tư duy logic phức tạp…, cuối cùng Hồng được lựa chọn theo học khóa đào tạo phi công tại một trong những ngôi trường hàng đầu thế giới CTC Aviation, New Zealand. Môi trường đào tạo huấn luyện chuyên nghiệp cộng với những giọt mồ hôi khổ luyện đã giúp Hồng nhanh chóng trưởng thành.

"Giây phút được người thầy hướng dẫn cho phép thực hiện chuyến bay solo đầu tiên, tự điều khiển và ra quyết định, Hồng vui sướng không nói nên lời. Cảm giác lần đầu tiên làm chủ máy bay và làm chủ bầu trời của riêng mình là cảm giác suốt đời này có lẽ Hồng không bao giờ quên", nữ phi công hồi tưởng. Bước ngoặt này đã đánh dấu chặng đường Hồng có thể sống trọn vẹn với đam mê, thỏa được khát khao điều khiển “cục sắt biết bay” ấp ủ từ bé.

Ước mơ lái máy bay được cô gái Lê Thị Bích Hồng ấp ủ từ bé. Ảnh: NVCC.

Hồng tự nhận là cô gái may mắn vì có nhiều đam mê, mà đam mê nào cũng được sự hỗ trợ hết lòng từ phía gia đình, bạn bè, thầy cô và đồng nghiệp. Tuy nhiên, chính sự kiên trì, khổ luyện không ngừng đã làm nên một nữ phi công chững chạc như hiện nay. Mải miết với những chuyến bay ngược xuôi, ngoài việc rèn luyện trí lực thì Hồng vẫn đang miệt mài tích lũy kinh nghiệm, học tập không ngừng, nắm vững chuyên môn để xử lý tốt mọi tình huống và mang đến cho hành khách những chuyến bay an toàn nhất.

"Nghề phi công không có sự phân biệt, ưu ái giới tính vì một khi đã điều khiển máy bay thì sự an toàn hàng trăm hành khách được đặt trong tay tổ lái. Và cũng chỉ nghề này mới đem lại cho mình những cung bậc cảm xúc đặc biệt. Được bay trên bầu trời của quê hương Việt Nam, nghiêng cánh chào quê cha Hà Tĩnh có ngã ba Đồng Lộc anh hùng, nơi quê mẹ Quảng Bình đứng đầu tuyến lửa, thật không có hạnh phúc nào bằng”, ánh mắt Hồng lấp lánh ánh tự hào.

Lê Phương