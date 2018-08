Những ngày qua, người dân thôn Mỹ Đông, thị trấn Đông Phú (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) không ngớt bàn tán về chuyện em Phương có bầu khi đang học lớp 10. Còn ông hàng xóm tên Giao, ngoài 70 tuổi, cách nhà Phương chừng 20m, người được cho là tác giả của cái thai trên thì suốt ngày ở nhà, đóng cửa.

“Ổng Giao nhìn còn phong độ lắm. Bữa nay ổng không dám ra khỏi nhà. Thi thoảng tui có nghe gia đình ổng to tiếng nhưng chủ yếu là bà vợ la mắng ổng quá trời. Xét cho cùng giờ chỉ tội con bé, nhà thì nghèo, giờ lại phải nghỉ học”, bà hàng xóm tên Yến kể.

Chiều 22/3, trao đổi với VnExpress.net, Phương cho biết em đã nghỉ học và không tiếp xúc với bạn bè nhưng hàng ngày vẫn đi chơi ở nhà bà con trong xóm. Phương cũng khẳng định mình không có bạn trai, từ trước đến nay chỉ “làm chuyện người lớn” với ông Giao.

Đang làm phụ hồ ở Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Thanh, 44 tuổi, mẹ của Phương không cầm được nước mắt khi nhắc đến chuyện của con: “Cách đây hơn một tháng, tôi nghe điện thoại của bà chị dâu trong quê nói con bé nó có bầu. Tôi bắt chuyến xe về quê mà tâm trạng rối bời, day dứt vì việc để cháu có bầu cũng một phần lỗi của mình vì mải đi làm ăn mà không chăm sóc, quán xuyến được con”.

Chị Thanh, mẹ của cháu Phương lo lắng điện thoại về hỏi thăm tình hình ở nhà và sức khỏe của con. Ảnh: Nguyễn Đông.

Chị Thanh đã gặng hỏi con có phải đứa bé trong bụng do trót dại với bạn trai để đến xin gia đình họ nói chuyện, nhưng Phương nhất quyết nói chỉ quan hệ với ông Giao (có họ hàng gần với nhà em). Khi làm việc với công an, Phương cũng hồn nhiên kể chuyện mình quan hệ với ông lão ở tuổi thất thập cổ lai hi vì được ông này cho tiền.

Phương kể với chị rằng ông Giao thường sang nhà chơi và ngồi xem phim với bà ngoại ở nhà dưới. Chờ đến khi bà ngủ, ông đến chỗ Phương bắt chuyện và dụ dỗ em lên nhà trên để làm "chuyện ấy".

“Cháu nó không chịu nhưng ông ấy bảo mình đã hết khả năng sinh con rồi, chịu quan hệ với ổng thì ổng sẽ cho tiền để mua kẹo, quần áo nên cháu nghe theo”.

Mỗi lần ông Giao “quá tay”, Phương kêu la thì ông này nhanh tay bịt miệng lại và bảo đừng la vì bà ngoại sẽ mắng và cháu sẽ không được đi học nữa. Sợ quá nên em nghe lời.

"Phương bảo cứ khoảng 2-3 ngày ông lại quan hệ với cháu một lần. Xong việc, ông cho cháu từ 20.000 đến 50.000 đồng, lần nhiều nhất là một trăm nghìn", chị Thanh kể.

Một hôm chị nhà bác sang chơi, thấy bụng Phương to bất thường nên nói đi siêu âm nhưng em không chịu đi vì bảo từ trước đến nay không hề đau ốm. Đến khi bác dâu đưa đi khám mọi người mới tá hỏa khi biết em đã mang thai 23 tuần tuổi.

“Từ khi mọi người phát hiện cháu có thai, ông Giao không sang nhà chơi, cũng không cho tiền như trước nữa. Có hôm ổng bị vợ la, bực tức lại đứng ở trong nhà để chửi cháu”, Phương kể. Cô bé cũng cho biết mới đây con của ông Giao có qua nhà chở em đi phá thai và nói sau 3 ngày sẽ đi học lại được, nhưng khi đến bệnh viện bác sĩ đều lắc đầu vì cái thai đã quá lớn, không phá được.

“Sinh con xong cháu sẽ bế về đưa cho ổng Giao, kệ ổng nuôi sao thì nuôi vì đó là con ổng. Còn cháu sẽ tiếp tục đi học với bạn bè”, cô bé vô tư nói.

Còn chị Thanh lo lắng cho biết: “Công an họ nói đợi con tui sinh xong sẽ mang đi xét nghiệm ADN rồi mới xử lý tiếp. Nhưng gần đây con rể của ông Giao nói với chị gái tui là khi nào làm xét nghiệm sẽ tìm cách làm hồ sơ ADN của đứa trẻ không trùng với ADN của ông ấy”.

Sợ con đi học tiếp sẽ chịu điều tiếng của bạn bè nên chị Thanh đã điện thoại xin cô giáo chủ nhiệm cho con nghỉ học với lý do nhà nghèo. Chị cũng dặn mẹ và anh em xung quanh chăm sóc thêm cho cháu Phương để cháu có sức khỏe sinh con. Còn chị đi làm cũng sống khép mình hơn trước, không dám kể chuyện với mọi người.

“Giận thì ít mà thương con thì nhiều. Tôi làm ở Đà Nẵng hết tháng này rồi về nhà chăm sóc cháu để nó sinh mẹ tròn con vuông. Nhưng gia đình cực quá nên sợ cháu sinh xong gia đình cũng không có tiền mà nuôi đứa nhỏ”, người mẹ lau nước mắt tâm sự.

Cô Thoa, giáo viên chủ nhiệm của Phương, cho biết tháng trước có nghe phụ huynh gọi điện nói xin chuyển trường cho em nhưng từ đó đến nay không thấy em đi học cũng không thấy phụ huynh đến trường làm thủ tục chuyển trường.

“Trong suốt thời gian học ở trường, tôi chỉ thấy Phương có mập lên chút ít và không có biểu hiện ốm nghén. Mấy ngày tới tôi sẽ xuống nhà thăm và động viên em để sau khi sinh con em đi học lại”, cô Thoa nói.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Nguyễn Đông