Trên chuyến bay mới đây của hãng China Eastern Airlines từ Tây An đến Tứ Xuyên, một nam hành khách đột nhiên quỳ xuống cầu hôn bạn gái, đang làm việc với tư cách tiếp viên trên chuyến bay này.

Rớm nước mắt, cô gái phát biểu trên hệ thống phát thanh nội bộ của máy bay: "Tôi không hề biết bạn trai sẽ cầu hôn mình ở đây, cám ơn mọi người đã làm chứng cho tôi".

Chàng trai bất ngờ cầu hôn bạn gái trên chuyến bay, khiến cô bị sa thải. Ảnh: Shine.

Nhiều hành khách đã cảm động trước tình cảnh lãng mạn này, một số người còn quay video.

Không may cho đôi trẻ, hãng hàng không không bị cảm động như thế. Theo một bản tin trên Liaoning TV hôm 10/9, công ty đã sa thải nữ tiếp viên với lý do cô đã bỏ qua an toàn của hành khách.

Phát ngôn viên của công ty bình luận rằng lời cầu hôn giữa chuyến bay đã gây ra sự xáo trộn và là hành động vô trách nhiệm, gây nguy hiểm cho an ninh chuyến bay.

Cư dân mạng Trung Quốc chia rẽ trong tình huống này. Một số cho rằng quy định của hãng hàng không là "thiếu nhân tính", ngay cả cô tiếp viên cũng không biết kế hoạch của bạn trai. Số khác cho rằng xử lý việc riêng trong giờ làm việc, liên quan đến an toàn của cộng đồng, là việc thiếu trách nhiệm.

T. An