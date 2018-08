Ảnh minh họa: Prevention.com.

Kết quả xét nghiệm vào tuần trước cho thấy đó không phải là một khối u khiến chị Mỹ (Phú Xuyên, Hà Nội) thở phào. Thế nhưng, chưa yên tâm, chị đi khám sản phụ khoa thì được biết đó chính là một vú phụ và không nguy hiểm. Cũng như hai bên vú bình thường, khi chị có thai, tuyến sữa bắt đầu hoạt động, gây tình trạng vú cương, đau.

Tuy nhiên, không có cách gì giúp vú này xẹp xuống hay giảm đau, mà chị Mỹ phải cố gắng chấp nhận, đợi sinh con xong, khi tuyến sữa chính ở ngực hoạt động tốt, tuyến sữa nách sẽ tự tiêu và hết đau.

Cũng tự nhiên thấy một cục to như quả chanh nổi lên ở nách, gây đau nhưng không hề sưng, tấy, chị Liễu (Từ Sơn, Bắc Ninh) không dám chọc hút vì sợ ảnh hưởng tới em bé trong bụng. Nghĩ đó là một chiếc mụn, chị mua thuốc uống rồi dán cao cho tiêu. Thế nhưng, đến lúc chị sinh, "chiếc mụn" đó cũng không bớt mà ngày càng to. Tuần đầu sau đẻ, bị tắc sữa, hai bầu ngực căng tức, cục u ở nách cũng sưng to, đau nhức khiến chị Liễu không ăn không ngủ được.

Đi khám, chị được bác sĩ thông tuyến sữa, đồng thời cho biết, "cục mụn" ở nách chính là một vú phụ của chị. Trong thời kỳ chị cho con bú, vú này cũng tiết sữa, khiến chị thường xuyên phải dùng khăn thấm. Tuy nhiên, sau một thời gian, nó cũng tự xẹp xuống và không đau nữa.

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, phòng khám y khoa Thái Hà (Hà Nội) cho biết, vú phụ mọc lên trong thời kỳ có thai là hiện tượng bình thường, nhưng vì khá hiếm gặp, nên thường khiến các bà bầu hoang mang, sợ đó là khối u, hoặc nhầm là mụn bọc.

Theo bác sĩ, các vú "lạc chỗ" này thường nằm dọc từ nách đến háng và hay gặp nhất là ở nách. Có người chỉ có một bên vú phụ, nhưng cũng có người mọc ở cả hai bên nách. Khi có kinh hoặc đang có thai, vú này có thể hơi căng đau và đôi khi ứa sữa. Nhiều người khó chịu và đề nghị bác sĩ cắt bỏ. Tuy nhiên, đây không phải bệnh, không nguy hiểm và không cần điều trị gì.

"Thường thì tuyến sữa nằm ở bầu ngực, nhưng có lúc nó nằm lệch sang nách. Thật ra, đó chỉ là một dấu vết còn sót lại của thời kỳ phôi thai trong bụng mẹ, không có gì đáng lo", bác sĩ giải thích.

Bà cho biết, khi có vú phụ chị em cần bình tĩnh, không được chọc, trích bỏ hoặc sử dụng kháng sinh để nó làm tiêu. Thường, cũng như tuyến sữa chính, khi không được kích thích (không có phản ứng bú, mút, nặn sữa), tuyến sữa ở nách sẽ tiêu đi và vú phụ sẽ xẹp, hết đau nhức.

Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo, trong thời kỳ có thai và cho con bú, nếu thấy có bất thường nào, kể cả hạch mọc ở nách, chị em cần đi khám, để bác sĩ kiểm tra, xác định chính xác tình trạng bệnh và tư vấn cách xử lý.

Minh Thùy