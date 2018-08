Hạnh phúc của cô gái thề 'suốt đời quyến rũ trong mắt chồng'

Status viết về "đàn ông trên bàn nhậu" của chàng trai trẻ Nguyễn Nhật Trường (24 tuổi, Đông Anh, Hà Nội), đang gây sốt trên mạng xã hội. Sau gần một tuần đăng tải, status đã có tới 217.000 lượt thích, 73.000 lượt chia sẻ, và hơn 41.000 bình luận.

Trường cho hay đây là câu chuyện có thật của bạn thân cậu. Bạn Trường kết hôn đã 2 năm nhưng mới chuyển ra ở riêng. Thời gian đầu khi chuyển sang nhà mới, cậu ấy thường xuyên mời bạn bè tới nhậu nhẹt, ăn uống. Nhưng bẵng đi một thời gian, Trường không thấy "thằng bạn nối khố" gọi điện mời đến nhà như trước.

"Tôi sẽ không thể nào biết được lý do sau việc làm của cậu ấy nếu không có buổi nhậu ngày hôm đó", Trường chia sẻ.

Nguyễn Nhật Trường, tác giả của status gây sốt.

Chàng trai 9x tâm sự thêm: "Khi nghe cậu ấy kể chuyện, tôi cũng thấy bóng dáng mình trong đó, chỉ là tôi chưa có vợ. Tôi cũng từng khó chịu khi thấy cha dượng say xỉn, nói đủ thứ chuyện, rồi nôn mửa khiến mẹ phải dọn dẹp. Tôi hiểu cảm giác đó. Tôi không chắc sau này có thể cư xử hoàn toàn giống như bạn tôi nhưng mỗi khi đi ăn uống với bạn bè, tôi sẽ nhớ đến những gì mẹ từng phải làm, và nhớ đến câu chuyện của cậu bạn, để biết dừng đúng lúc".

Dưới đây là câu chuyện khiến nhiều ông chồng thức tỉnh của chàng trai trẻ:

Thời gian đầu, nó còn năng mời bạn bè tới nhà chơi (chủ yếu là nhậu nhẹt, chè chén...). Cứ vài ngày một lần, rồi thưa dần, tới bây giờ, cả tháng nó không gọi thằng nào vào nhà nữa. Hôm nay lôi nó ra quán, có thằng khoác vai, phả vào mặt nó hơi thở nồng nặc mùi mắm tôm rồi hỏi gay gắt:

- Quên anh em rồi à?

- Đâu có ! - Nó cười cười.

- Sao lâu không thấy gọi bọn tao tới nhà nhậu?

- Chúng mày biết không? - Nó trầm giọng. Tao không nhớ được đã bao nhiêu lần nhậu say nhưng biết được ai luôn là người dọn dẹp bãi chiến trường bày ra sau mỗi lần nhậu của tao và tụi mày.

Mấy thằng im phăng phắc nhìn nó ngạc nhiên. Nó dường như không thèm để ý, tiếp tục lẩm bẩm:

- Vợ tao chứ ai, mỗi lần chúng mày nhậu xong đứng dậy về hết, tao lên giường ngủ, cô ấy lại lúi húi dọn dẹp một mình. Có bữa cùng bọn mày nhậu khuya rồi nằm bệt trên salon, nửa đêm tỉnh giấc thấy vợ tao một tay kéo cái chậu to đầy ắp bát đĩa, một tay cầm cái chổi di di, lau dọn bãi nôn của tao giữa nhà... Nhìn từ xa, hình như tao vẫn thấy mắt cô ấy ngân ngấn nước.

Lúc đó, là một thằng đàn ông, đáng ra tao phải chạy đến ôm lấy vợ rồi an ủi, nhưng tao say đến việc hít thở còn khó khăn nên chỉ có thể nằm đó, làm cái việc hèn nhát là vắt tay lên trán rồi rớt nước mắt, tự hứa với bản thân rằng lần sau sẽ không làm như vậy...

Vợ tất bật chuẩn bị cho các cuộc nhậu của chồng và bạn bè. Ảnh chỉ mang tính minh họa: Nhật Trường.

Nó vẫn tiếp tục lẩm bẩm:

- Tao nói đến câu này, có thể chúng mày nghĩ tao sợ vợ hay yếu đuối thế nọ thế kia. Nhưng tao nói thật, tự bản thân tao biết được là tao thương chứ không phải sợ.

- Ây! Nói gì lắm thế! Hay mày say rồi? Uống đi! - Tôi giơ cốc bia ra mời thằng bạn, định bụng chấm dứt chủ đề này.

- Lời say mới là lời thật! Mày để tao kể nốt đã! - Nó gạt đi rồi vẫn lẩm bẩm, giọng trầm trầm như đọc kinh.

Hồi xưa tao còn nhỏ, mỗi lần bố tao lôi bạn bè, các chú, các bác về nhậu nhẹt, nhìn mẹ tao dọn dẹp hàng núi bát đĩa các ông ấy bầy ra, rồi ông già tao say rượu lè nhè, chửi mắng mẹ rồi tao bằng những lý do vô cớ. Tao rất thương mẹ, ghét bố mỗi lần say. Tự hứa với bản thân rằng sau này sẽ không như thế, vậy mà tao lại đi vào vết xe đổ, làm khổ vợ mỗi lần uống say.

- Cho nó làm cho quen đi!, một thằng nói chen vào.

- Tao lấy vợ về để sống cùng, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, chứ không phải để hầu hạ tao! - Nó cãi.

- Vợ mày ở quê, làm lụng sương gió nó quen rồi chứ có phải tiểu thư đài các gì đâu mà mày chiếu cố thế? Có thằng nói đểu.

- Chính vì tuổi thơ cô ấy chịu thiệt thòi nên tao là chồng, lấy về chăm sóc cô ấy là để bù đắp.

Tất cả im phăng phắc, chẳng ai còn tranh cãi với nó. Có thằng cười đểu, có thằng lại cúi mặt xấu hổ với bản thân. Mỗi người một suy nghĩ, không ai o ép nhau được. Riêng tôi thì cảm phục nó. Văng vẳng câu nói "đàn bà, hơn thua nhau ở tấm chồng".

Tuệ Minh