Để bảo vệ sự trong sạch, cô Nguyễn Thị Xuân Thùy (gia đình đề nghị đưa tên thật) - cô dâu bị nhà chồng là đại gia đất Cái Răng ruồng bỏ vì cho rằng hư hỏng mất trong trắng, đã cùng với cha ruột gửi đơn đến công an nhờ can thiệp. Cô gái cũng chuyển clip sex mà nhà chồng cho rằng cô đóng vai nhân vật chính, để đề nghị công an xác minh làm rõ.

Theo cơ quan chức năng TP Cần Thơ: "Sau nhiều tháng xác minh, bộ phận nghiệp vụ xác định clip sex mà Thùy với gia đình yêu cầu làm rõ xuất phát từ nước ngoài. Trang phục trên người nhân vật cũng được xác định không phải nguồn gốc từ Việt Nam".

Đại diện Công an quận Cái Răng (Cần Thơ) cũng cho biết sắp tới công an quận sẽ có văn bản trả lời gia đình cô gái về kết quả xác minh clip để vụ việc được sáng tỏ.

Xuân Thùy, cô dâu bị nhà chồng ruồng bỏ vì nghi mất trinh trắng và quy kết đóng phim sex. Cô đang ở nhà mẹ ruột. Ảnh: Thiên Phước.

Cũng trong chiều 1/3, ông Nguyễn Văn Ba (Ba “Hí”, 52 tuổi) ngụ khu vực Yên Hạ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, là cha của cô gái nói rằng ông rất vui khi biết được kết quả xác minh clip từ công an.

Theo ông Ba, trong vụ việc này, con ông không cần phải giấu tên "vì Thùy thật sự ngoan hiền, lễ phép, không làm chuyện băng hoại đạo đức dù gia đình nghèo, rất cần được minh oan để trả lại sự trong sạch".

Còn cô dâu trẻ không giấu vẻ vui mừng nhưng pha chút ngậm ngùi. Thùy cho biết chồng cô Nguyễn Phúc Duy "là người đàn ông trong đời". “Trước đám cưới khoảng 10 ngày, anh Duy chở tôi về nhà chơi. Tại đây tôi đã trao cho anh ấy cả đời con gái. Sau đó thấy có máu dính trên tấm drap, anh Duy kêu tôi mang giặt cho sạch kẻo bị mẹ rầy. Vậy mà sau đám cưới anh ấy lại cho rằng tôi không còn con gái thì thật quá oan ức. Nhưng bây giờ tôi không còn buồn nữa vì không thấy hổ thẹn với lòng”, Thùy tâm sự.

Cô dâu Xuân Thùy cùng chú rể Phúc Duy trong tiệc cưới đầu năm 2011 với khách dự tiệc. Ảnh gia đình cung cấp.

Tuy nhiên bên gia đình nhà trai, ông Nguyễn Hoàng Năm (56 tuổi) ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, có cơ sở sản xuất nước đá và biệt thự riêng ở gần nhà ông Ba, tiếp tục khẳng định nhân vật nữ trong clip sex là con dâu của mình.

Theo đại gia này, ông có đến 10 hãng nước đá ở Cần Thơ và Hậu Giang nên quen biết rất nhiều người, trong đó có Ba “Hí” thông qua một người bạn từng làm trong ngành công an. Trong một lần đến nhà ông Ba nhậu, thấy Xuân Thùy đẹp nên ông ngỏ lời cưới thiếu nữ cho con trai.

Khi ấy Thùy mới học lớp 10, không đủ tuổi kết hôn nhưng gia đình hai bên “xóa bỏ rào thưa” để hai gia đình kết thân bằng một lễ hỏi, chờ thiếu nữ trưởng thành mới tổ chức đám cưới. Hơn hai năm sau, khi Thùy chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp ba, ông Năm đặt vấn đề với nhà gái về đám cưới cho hai trẻ. Do Thùy chưa đủ tuổi (17 tuổi) nên cô dâu chú rể không đăng ký kết hôn. Đám cưới diễn ra đầu năm 2011.

“Thật sự tôi áp đặt cho con trai tôi về chuyện cưới Xuân Thùy bởi Phúc Duy không chịu. Vì vậy, tôi nói với Duy ‘nếu con cưới Thùy ba sẽ mua cho chiếc xe hơi trị giá trên một tỷ đồng' nên nó mới chịu. Vậy mà hơn chục ngày sau đám cưới con trai tôi nói vợ mất trinh trước đêm tân hôn rồi có cả hình ảnh trên clip sex phát tán khắp mạng”, ông Năm tỏ ra “hối hận”.

Ông Nguyễn Hoàng Năm, cha chồng Xuân Thùy, một đại gia đất Cần Thơ làm chủ hơn 10 hãng nước đá ở miền Tây. Ảnh: Thiên Phước.

Theo đại gia sản xuất nước đá, sau khi gia đình ông phát hiện cô gái giống hệt con dâu mới cưới trong clip sex liền mời đại diện nhà gái đến xem. Xuân Thùy cũng được xem và “nó nói rằng ba ơi sao giống con quá, không biết có ai hại con lấy hình ảnh ghép vào clip sex hay không nữa”, người cha chồng kể lại.

Sau “sự cố” này, tình cảm vợ chồng Thùy bắt đầu rạn nứt. Phúc Duy thường xuyên bỏ vợ một mình ở nhà để đi nhậu. Điện thoại của anh liên tục xuất hiện tin nhắn với nội dung chê bai “con nhà giàu, đẹp trai mà lấy vợ hư hỏng”. Ba tháng sau, Thùy về bên mẹ ruột vì bệnh viêm xoang nặng, ở cho đến nay, trong khi mẹ chồng phẫu thuật sạn thận.

Nửa tháng trước, gia đình sui gia phát hiện con rể cưới một cô gái khác vừa tròn 18 tuổi ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang). Hôm ấy gia đình Thùy vác theo tấm ảnh cưới của Duy - Thùy chụp một năm trước dựng bên kia đường, đối diện cổng nhà thông gia mới của ông Năm đúng lúc đang tổ chức tiệc cưới. Nhiều khách mời nhốn nháo đứng dậy vì quá bất ngờ, có người mới đến dự đã bỏ về vì sợ “lạc đạn” nếu hai bên xảy ra xung đột.

Thùy nộp đơn khiếu nại lên chính quyền địa phương nơi vợ mới của chồng cư ngụ, tố cáo sự việc. Chính quyền nơi này tạm thời thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của Phúc Duy với vợ mới, chờ giải quyết xong với vợ cũ mới cấp lại.

Thiên Phước