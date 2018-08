Cách dạy con tiêu tiền tiết kiệm của mẹ Việt ở Tây / Cách dạy con dùng tiền của ông chủ 2 nhà hàng ở Hà Nội

Dũng Taylor, chồng của ca sĩ Thu Phương, là một ông bầu nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại nước ngoài và được nhiều người ngưỡng mộ về cách dạy con khả năng tự lập. Dưới đây là chia sẻ của ông bố 4 con này khi dạy con gái đầu làm chủ thời gian nhờ biết ưu tiên những điều quan trọng nhất mỗi ngày.

Khi bố mẹ vắng nhà thì cô con gái 15 tuổi Shirley là bảo mẫu của cậu em trai 6 tuổi, Barry. Chị có trách nhiệm lo cho em ăn uống, ngủ, tắm và giúp em làm bài. Shirley vốn là đứa bé quen có bà ngoại lo cho A-Z từ lúc bé. Khi đến Mỹ 7 năm trước, cô bé không chịu ngủ riêng và mỗi khi đi tắm mẹ phải tắm hộ. Chúng tôi phải huấn luyện cho cháu lại từ đầu. Sau một thời gian, bây giờ Shirley là hình ảnh của một người mẹ đối với em Barry mỗi khi chúng tôi vắng nhà.

Hàng tuần, cháu chụp hình sinh hoạt gia đình gởi cho tôi xem kèm chung với báo cáo sinh hoạt của Barry. Hôm nay cháu gởi cho tôi email nói rằng "I don't have enough time to do everything in a day!" (con không đủ thời gian để làm hết tất cả mọi việc trong một ngày!".

Vợ chồng Dũng Taylor - Thu Phương và 3 người con lớn. Ảnh: NVCC.

Đây là email tôi vừa trả lời cho con gái, sau đó nhận được lời cảm ơn cùng với nước mắt của con gái Shirley:

Dĩ nhiên là bố biết thời khoá biểu của con hàng ngày vì bố là bố của con!

Con còn nhớ câu chuyện bố kể cho con nghe về việc cái xô đại diện cho 24 giờ trong một ngày mà mỗi người có hay không? Nên xếp thứ tự sinh hoạt như sau:

- Những điều quan trọng nhất như học tập/việc làm, sức khỏe/thể dục và gia đình. Con hãy xem những điều này là những viên đá to, đặt chúng vào cái xô của con trước, sau đó, nếu còn chỗ trống thì thêm:

- Những điều kém quan trọng hơn như vệ sinh cá nhân, cho ăn và dẫn chú cún Lucky đi bộ, công việc con được bố mẹ giao phó, hỗ trợ em làm bài học, giúp đỡ gia đình những công việc linh tinh... Con hãy xem chúng là những viên sỏi và đặt chúng vào cái xô của con rồi lắc thật đều, nếu vẫn còn chỗ trống thì...

- Những điều quan trọng với bản thân con như bạn bè, nhắn tin, điện thoại, truyền hình, nhạc, đọc sách cá nhân, những sinh hoạt sở thích... Coi chúng như những hạt cát và sau khi lắc đều cái xô của con, hãy bỏ chúng vào, như thế cái xô có chứa đựng được bao nhiêu cát cũng không quan trọng lắm vì những điều quan trọng nhất trong ngày con đã đạt được.

Nhờ những bài học của bố, cô chị Shirley, 15 tuổi giờ có thể trông nom và chăm sóc hai em khi bố mẹ vắng nhà.

Nếu con có thể quản lý công việc/sinh hoạt hằng ngày của con theo thứ tự bố nói trên thì cho dù thời khoá biểu của con thế nào đi nữa con cũng sẽ là người chủ động thay vì bị động và chạy lòng vòng như gà không đầu. Hãy cố gắng nhớ câu chuyện này và hãy áp dụng nó vào đời sống của con. Đừng đổ cát vào cái xô trước để rồi không còn chỗ trống cho những điều thật sự quan trọng với chúng ta!

Yêu con gái. Bố.

Dũng Taylor