Người Hàn đã xóa sổ tư tưởng trọng nam bằng cách nào

Doyin Richards là một tác giả, một nhà diễn thuyết về nuôi dạy con trên kênh Today. Anh cũng là cộng tác cho các tờ AskMen, HuffPost, Babble, GMP và quan trọng hơn anh đang là bố của hai cô con gái. Chia sẻ của anh "Every guy thinks he want a boys, but every guy is wrong" (Mọi người đàn ông đều muốn có con trai nhưng tất cả họ đều sai lầm) trên trang Fatherly được rất nhiều người đồng tình.

Khi vợ tôi mang thai đứa con đầu tiên năm 2009, tôi đã buột miệng nói: "Tuyệt quá! Anh mong đó là một cậu bé".

Phá sản.

Tôi tính toán rằng nếu có một con trai, tôi có thể dạy con cách chơi bóng rổ, ra một cú đấm, và chơi trong bùn đất. Khi có con gái, tôi sẽ bị đóng đinh trong quần áo đẹp đẽ và những thứ tào lao mà chúng muốn.

Phá sản thảm hại.

Sau một vài tuần nói "Anh rất muốn có một đứa con trai", thế giới của tôi sụp đổ. Tôi đã đau buồn nhiều tháng nhưng sau đó nhận ra rằng, điều duy nhất tôi muốn là được làm bố, chứ không phải làm cha của một cậu bé. Tôi nguyền rủa bản thân mình đã quá ngu ngốc và chưa trưởng thành. Tôi cầu nguyện được chuộc lỗi, may mắn tôi đã làm được. Vợ chồng tôi lại có thêm em bé nữa vào năm 2010 và khi đó tôi không nói "Anh hy vọng đó là một cậu bé" vô nghĩa nữa. Trên thực tế, tôi đã khóc khi bác sĩ nói đó là một bé gái.

Kể từ khi có hai con gái, tôi đã biết đến một thứ tình yêu hoàn toàn mới mà tôi chưa từng biết trước đó. Tôi cũng thực sự tin rằng có hai con gái đã biến tôi thành một người đàn ông tốt hơn, mạnh mẽ hơn, thông minh hơn mà tôi sẽ không được vậy nếu không có chúng.

Ảnh: Fatherly.

Dưới đây là một số lý do tại sao:

1. Tôi nhận ra rằng tất cả mọi thứ tôi làm với một cậu bé vẫn có thể làm với con gái (tức là chơi bóng rổ, dạy chúng làm thế nào để ra một cú đấm và chơi trong bụi bẩn). Vâng, tôi biết đó là một điều hiển nhiên với nhiều người, nhưng với một kẻ đầu đất mới tỉnh ngộ như tôi, thì việc nhận ra chân lý này có ý nghĩa lớn lao.

2. Tôi nhận ra rằng con gái sẽ lấy tôi như một điểm chuẩn về cách cư xử của đàn ông. Thực sự đây không phải là vấn đề gì to lớn bởi mỗi người cha thường là hình mẫu cho con cái mình. Nhưng thật không may có một số ông bố quan trọng sự nghiệp hơn con cái. Họ làm kế toán, CEO hay công nhân xây dựng... nhưng họ không bao giờ xem mình như một người cha, một người chồng đầu tiên.

Có những người đàn ông cảm thấy mình hết trách nhiệm với gia đình ngay khi ra khỏi cửa. Họ không phải lo thay tã, không phải đọc truyện cho con, không phải tắm, không nấu bữa tối và họ cũng không làm gì cả mà chỉ ngồi xem ti vi, lướt Internet, trong khi vợ mình làm tất cả (thậm chí các bà vợ đã làm cả ngày ở cơ quan). Nói cách khác, họ chỉ đang sống, thở như cái cây ATM.

Những ông bố tốt nhất mà tôi biết xem công việc trong ngày là những gì họ làm, chứ không phải là những gì họ sống. Họ luôn đặt mình là những người cha, người chồng đầu tiên và quan trọng nhất. Khi tôi làm việc trong các công ty ở Mỹ, sau một ngày ngồi trong phòng hội nghị, tham dự các cuộc họp dự án, và bị kiểm soát về thời hạn, điều duy nhất tôi muốn làm lúc về nhà là được ở bên các con gái. Tôi cảm thấy mình sẽ bị nguyền rủa nếu các con nhìn tôi và nghĩ rằng, "Cha không nấu ăn, không tắm cho chúng con, không đọc truyện trước khi đi ngủ, hoặc thay tã cho chúng con. Cha chỉ ngồi trong khi mẹ làm tất cả mọi thứ". Tôi làm tất cả những điều đó khi tôi về nhà vì đó là những gì nghĩa vụ một người cha và một người chồng phải làm. Tôi cũng mong những điều đó ở người chồng tương lai của các con.

Hãy biết rằng tôi không phải là một robot. Thông thường tôi sẽ càu nhàu mỗi khi phải đọc "The Cat in the Hat" tới lần thứ 9 liên tiếp, hoặc đôi khi tôi rất mệt mỏi chơi cùng các con. Nhưng dù sao tôi vẫn làm bởi tôi muốn các cô bé của mình biết cha chúng luôn tham gia cùng chúng. Khi chúng lớn hơn và đi học, tôi ước vào mỗi ngày con gái ngồi lên đùi bố để đọc sách. Tôi sẽ là hình mẫu người đàn ông lý tưởng cho các con tìm hiểu sau này.

3. Tôi nhận ra rằng là "nữ tính" chỉ là một chuyện hoang đường. Điều đó có nghĩa là gì vậy? Những cô con gái của tôi sẽ ít nữ tính nếu chúng mặc bộ Spider-Man trong ngày Halloween thay vì một bộ công chúa? Con sẽ ít nữ tính nếu muốn chơi trên sân bóng thay vì tham gia các lớp học múa ba lê? Đó không phải là những gì tôi muốn. Tôi đã học được rằng, các con gái có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn và tôi sẽ không hạn chế chúng. Ngoài ra, tôi muốn dẫn ra cho các con gái thấy có những người phụ nữ làm rất tốt các lĩnh vực nam giới chiếm đa số như người lãnh đạo, thể thao, báo chí, truyền hình, thực thi pháp luật...) để các con hiểu rằng có thể làm bất cứ điều gì mà chúng muốn.

Ảnh: Fatherly.

4. Tôi nhận ra rằng trở nên ồn ào là một điều tốt. Và theo nghĩa đó tôi tin tưởng sâu sắc rằng các con có thể hét to mà không lo sợ có những người ác cảm, phản đối hoặc nghĩ chúng là những chú hề. Trong một thế giới mà phụ nữ vẫn đang đấu tranh cho bình đẳng, tôi muốn các con có tiếng nói trong phòng khách, phòng học, phòng họp và được lắng nghe. Hãy quên đi những từ phi lý về con gái như "tự cao tự đại", "hách dịch", hoặc "hư hỏng" để tiếp nhận một ý kiến ​​hay một lập trường từ họ. Không mở miệng ra nói thì sẽ không ai biết giá trị của bạn.

5. Tôi nhận ra rằng tôi đang từng bước nâng cao vị thế của con gái trong xã hội ngày nay. Và chúng ta hãy nhìn vào thực tế - hiện nay phụ nữ đang phải đối mặt với rất nhiều điều khó khăn - đó là áp lực để được người khác yêu thích, áp lực phải làm "chuyện ấy", về hình thể, mang thai tuổi teen, hiếp dâm...

Tôi không thể bảo vệ được các con khỏi tất cả các tệ nạn của xã hội, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng chúng sẽ tự tin và khéo léo để phát triển mạnh mẽ trong thế giới điên rồ mà chúng ta đang sống. Cũng giống như tôi đã chiến đấu để một ông bố có thể được ngồi vào bàn khi nói về các vấn đề nuôi dạy con, tôi cũng muốn phụ nữ có một chỗ ngồi khi nói về tầm ảnh hưởng của họ và tôi chiến đấu không chỉ cho con gái của tôi, mà cho cả con của các bạn.

Cuối cùng - vâng, tôi chắc chắn mình sẽ hạnh phúc nếu có con trai thay vì con gái - nhưng khi có con gái tôi cảm nhận được có một gì đó đặc biệt không thể giải thích nổi về mối quan hệ giữa cha và con gái và tôi sẽ không đánh đổi điều này với bất cứ giá nào.

Bảo Nhiên