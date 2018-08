Chủ trương nuôi con trong môi trường tích cực nên anh Đinh Ngọc Vỹ Long (kỹ sư xây dựng ở Sài Gòn) không bao giờ dùng bạo lực hay đe dọa để ép con. Dưới đây là 4 mẹo hay anh đã áp dụng để bé Soda ăn ngon trở lại khi có biểu hiện biếng ăn:

Bài chia sẻ này của anh Long lên Facebook cá nhân nhận được sự tán thưởng của nhiều cha mẹ đang nuôi con nhỏ.

Công việc thường xuyên phải đi công tác nhưng anh Long vẫn cố dành thời gian cho con. Ảnh: NVCC.

- Mẹo số 1: Bất chiến tự nhiên thành

Có hôm Soda lười ăn, "mẹ Hòa mê li" mới để một dĩa trái cây trên cái bàn nhỏ vừa tầm với của Soda. Chỉ để đấy và không nói gì. Không "rắc thính câu like", không chào mời dụ dỗ ép buộc. Soda tha thẩn chơi trong nhà, thỉnh thoảng chạy lại nhón một miếng nho, rồi một lát sau quay lại măm thêm miếng xoài. Chẳng mấy chốc, đĩa trái cây sạch veo.

Mẹo này ít tốn công sức nhất và cũng khá hiệu quả.

- Mẹo số 2: Man thiên quá hải

Đây là một trong "Tam thập lục kế", trong đó một vị quân sư mời nhà vua vào ngôi nhà của mình để đàm đạo. Ngôi nhà này thực chất là một cái thuyền khổng lồ, giúp nhà vua vượt biển mà không bị say sóng.

OK, giờ đến phần áp dụng cho Soda.

Có mấy hôm Soda biếng ăn do bị bệnh, "ba Long biết tuốt" vừa đút cho Soda ăn vừa kể một câu chuyện với giọng điệu vô cùng hào hứng: "Hôm nay ba đi làm, gặp một bạn hươu cao cổ. Ba hỏi bạn ấy đang làm gì thế. Hươu cao cổ nói là đang ăn lá cây. Rồi ba thấy bạn hươu cao cổ há miệng to, ăn rất giỏi. Bạn ấy cũng rất thích những em bé há miệng to và ăn giỏi. Soda cũng há miệng to nha". Có thể biến tấu một chút tùy theo từng hôm, thay thế "hươu cao cổ" bằng sư tử, bọ cạp (nói chung là nói những con vật mà Soda đã biết), nhưng tập trung mạnh vào từ khóa "há miệng to".

Lại tỉ tê một chút về cái từ "há miệng to" này. Số là ba Long đã kiên trì xây dựng khái niệm "há miệng to" cho Soda từ hồi tập ăn. Nếu gia đình có bố mẹ ở các vùng miền khác nhau, thì hãy cùng thống nhất từ khóa để dạy con nhé. "há miệng to", "há mồm ra"... Thống nhất được cụm từ nào thì dùng xuyên suốt cho bé luôn.

Lại nữa, khi Soda đang tập trung nghe câu chuyện và đột nhiên nghe đến cụm từ quen thuộc "há miệng to", cộng với việc thấy ba Long cũng đang há to như thể sắp ăn, thì vùng não điều khiển cái việc "há miệng to" nó sáng lên, gửi mấy bức tâm thư đến cơ miệng, thế là Soda bất giác "há miệng to" mà không hề chủ ý.

Cách này rất tốn noron (để bịa ra câu chuyện) và chỉ áp dụng khi bé biếng ăn bệnh lý thôi nha bạn, đừng lạm dụng nó.

Bé Soda đã tích cực ăn uống hơn nhờ những mẹo của bố mẹ. Ảnh: NVCC.

- Mẹo số 3: Dương đông kích tây

Bữa nọ mẹ Hòa làm món sinh tố chuối xoài, Soda cứ lắc đầu quầy quậy. Đột nhiên, một đám noron thần kinh lạ mặt sáng lên, khiến cho mẹ Hòa thông minh đột xuất. Mẹ Hòa nghĩ ra một diệu kế, rồi quay sang nói với Soda.

"Soda ơi, con không uống sinh tố, vậy 2 mẹ con mình mang sinh tố cho bạn sóc nhé".

Rồi 2 mẹ con xuống chỗ cái cây hay xuất hiện bạn sóc, mẹ Hòa cẩn thận để bình sinh tố bên bãi cỏ, rồi í ới gọi: "Bạn sóc ơi, bạn sóc đâu rồi. Xuống đây mà uống sinh tố nè. Bạn ấy đi đâu rồi nhỉ. Chắc là bạn sóc đang ở trong lùm cây kiếm mồi rồi". Nói chuyện vu vơ một hồi thì anh Soda chạy lại cầm bình sinh tố tu ừng ực như thể thèm khát lắm, khác hẳn với cái cậu chảnh chọe cách đây ít phút. Soda uống sinh tố xong rồi, chừa lại chút dưới đáy bình rồi nói: "Con chừa lại một chút cho bạn sóc".

Soda vừa uống sinh tố, lại được thêm một bài học về sự chia sẻ. Đây gọi là "nhất tiễn hạ song điêu".

- Mẹo số 4: Bình mới, rượu cũ

Nếu bạn đã từng đọc qua tác phẩm "Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh", thì sẽ biết nhân vật chính trong chuyện đã khăng khăng rằng: "Ăn cơm trong thau ngon hơn trong tô".

Ba Long cũng còn nhớ như in cái lần đầu tiên tự xới cơm ra đĩa, có miếng thịt ram và quả dưa leo mà cảm giác như ăn sơn hào hải vị. Ăn bằng thìa, nĩa trong đĩa thay cho ăn trong bát.

Hôm nọ mẹ Hòa thử cho Soda uống sinh tố trong… bình sữa, uống sữa trong… ly rượu, thấy Soda có vẻ hào hứng và uống được nhiều hơn thường ngày".

Đinh Ngọc Vỹ Long