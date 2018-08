Ông già sinh viên 62 tuổi tặng thiệp Halloween cho bạn học. Ảnh: Lê Phương

Nơi nào Jack Foulston xuất hiện là nơi ấy lại tràn ngập tiếng cười. Ông hướng dẫn và bắt nhịp cho từng tốp sinh viên hát bài ca "truyền thống" của đêm hội ma. Những giai điệu “One little two little three little witches/ Flying over haystacks/ Flying over ditches…” của bài hát Three Little Witches vang lên rộn rã.

Ba năm nay, cứ mỗi năm Foulston đến Việt Nam 6 tháng để đăng ký học tiếng Việt tại trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn TP HCM. Con rể của ông là người Việt Nam, sui gia sinh sống tại Canada. “Họ là người Việt nhưng nói được tiếng nước tôi, điều này thôi thúc một người Canada như tôi đến Việt Nam học tiếng Việt để trò chuyện bằng tiếng Việt với họ. Thêm nữa tôi rất là yêu đất nước và con người Việt Nam”, ông già Tây hóm hỉnh chia sẻ.

... Và làm quen với bạn mới. Ảnh: Lê Phương

Mỗi năm vào ngày hội ma, Noel, đầu năm mới, Foulston đều tự tay viết những tấm thiệp tặng cho người thân. Đêm Halloween năm nay, ông không được sống trong không khí lễ hội truyền thống của quê nhà nhưng chính việc được giao lưu, đem lại niềm vui cho các bạn sinh viên Việt Nam đã giúp Foulston cảm thấy rất hạnh phúc.

Halloween là lễ hội truyền thống của trẻ em các nước phương Tây. Thường thì trong ngày 31/10, những đứa trẻ sẽ hóa trang trong những bộ trang phục kỳ quái đến gõ cửa từng ngôi nhà để xin bánh kẹo. “Ở Việt Nam tôi thấy người lớn chơi lễ hội này là chủ yếu, điều này cũng rất đáng khuyến khích nhưng nếu quan tâm nhiều hơn đến Halloween cho trẻ em thì càng tốt hơn nữa”, Foutston cười tươi.

Một màn vui nhộn Halloween của khách Tây ở Huế đêm 31/10. Ảnh: Nguyễn Đông

Khách Tây ở Huế vui nhộn trong đêm hội ma

Đêm qua, cộng đồng người nước ngoài ở Huế cũng trải qua một lễ hội Halloween sôi động, vui nhộn, đầy màu sắc. Lễ hội được tổ chức ở khu phố Tây (khu vực đường Lê Lợi, Phạm Ngũ Lão, Võ Thị Sáu). Trong những bộ trang phục và mặt nạ hóa trang, các vị khách nước ngoài thích thú chơi cùng giới trẻ Việt, có người thậm chí lao lên bàn nhảy nhót múa may quay cuồng.

Lê Châu - Nguyễn Đông