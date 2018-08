Thay vào đó, chính kiểu đàn ông tự mãn lại khiến họ ấn tượng nhất, khảo sát của Đại học Rutgers ở New Jersey (Mỹ) cho biết. Không chỉ phụ nữ, mà ngay cả cánh mày râu cũng thấy khiêm tốn không phải là đặc điểm hấp dẫn của đàn ông, các nhà nghiên cứu cho biết. "Mặc dù vai trò giới tính đã dần thay đổi và phụ nữ ngày càng bớt phụ thuộc tài chính vào đàn ông, song trong mắt họ, phái mạnh vẫn phải thể hiện sự nam tính, đó là sức mạnh, thay vì những dấu hiệu yếu đuối", nhà nghiên cứu Laurie Rudman nhận định. Trong nghiên cứu, hơn 200 người được xem đoạn video về một người đàn ông và một phụ nữ cùng nộp đơn xin việc vào vị trí quản lý phòng máy tính. Cả hai đều thể hiện sự khiêm nhường trong cuộc phỏng vấn cũng như khi viết về kinh nghiệm và thành tựu trước đây. Kết quả là, dù hai người ngang tài ngang sức, nhưng các tình nguyện viên vẫn thích người phụ nữ hơn người đàn ông. Các nhà nghiên cứu cho rằng chính sự khiêm nhường này khiến đàn ông dường như thiếu tự tin và tham vọng, đồng thời cũng có vẻ yếu ớt, không chắc chắn và không an toàn. "Đàn ông khiêm tốn không được ưa thích như phụ nữ khiêm tốn, bởi họ sẽ bị đánh giá là 'quá yếu ớt', thiếu tự tin và tham vọng". Phát hiện được đăng trên tạp chí Psychology of Men & Masculinity. T. An