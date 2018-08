Thuốc trị tiểu đường tuýp 2 Actos chứa Pioglitazone bị Pháp yêu cầu ngừng sử dụng vì tăng nguy cơ bị ung thư bàng quang. Ảnh: ABCnews.

Hai loại thuốc chứa Pioglitazone bị Pháp yêu cầu ngừng sử dụng là: Actos và Competact.

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Dược châu Âu và Cơ quan quản lý Thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA) đang tiến hành xem xét, đánh giá lại tính an toàn của thuốc có chứa Pioglitazone này.

Trong lúc chưa có kết luận cuối cùng, FDA khuyến cáo các thầy thuốc không kê đơn sử dụng thuốc có chứa Pioglitazone ở bệnh nhân ung thư bàng quang tiến triển. Với bệnh nhân có tiền sử ung thư bàng quang thì cần thận trọng khi sử dụng, cân nhắc giữa lợi ích của việc kiểm soát đường huyết so với nguy cơ chưa biết về tái xuất hiện ung thư khi sử dụng Pioglitazone.

Đồng thời cơ quan này cũng khuyến cáo, bệnh nhân thông báo khi có bất kỳ dấu hiệu nào như: tiểu ra máu, đau khi đi tiểu, đau lưng, đau bụng hoặc các triệu chứng có thể do ung thư bàng quang gây ra.

Thuốc có chứa Pioglitazone đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược yêu cầu

Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc cung cấp các thông tin liên quan đến tính an toàn của Pioglitazone. Các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường theo dõi, phát hiện và xử trí nếu xảy ra phản ứng có hại của các thuốc chứa Pioglitazone.



Trước đó vào cuối năm ngoái, Cục Quản lý Dược cũng đã ngừng cấp số đăng ký mới cho thuốc điều trị tiểu đường Avandia do công ty GlaxoSmithKline sản xuất và các thuốc có cùng hoạt chất do lo ngại làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ khi dùng lâu dài.

Việt Nam hiện có khoảng 4,8 triệu người bị tiểu đường, chiếm khoảng 6% dân số. Dự kiến đến năm 2025, con số này sẽ tăng lên 7-8 triệu, trong đó chủ yếu là tiểu đường tuýp 2 ( liên quan đến ăn uống, béo phì, cao huyết áp, lười vận động...). Không chỉ người béo mà cả người gày, đặc biệt nhóm giàu đột xuất cũng có nguy cơ cao mắc tiểu đường.

Nam Phương